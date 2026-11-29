Die Epoche neigt sich dem Ende zu – nichts wird bleiben, wie es ist. Zwei Veranstaltungen in Berlin und Bukarest werfen ein Licht auf die europäische Zukunft.

1957, vor bald 70 Jahren, erklärten sich die sechs Gründerstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) „entschlossen, durch diesen Zusammenschluß ihrer Wirtschaftskräfte, Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen“. Das wirtschaftliche Aneinanderrücken war das Mittel, Frieden und Freiheit waren der Zweck.