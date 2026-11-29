1957, vor bald 70 Jahren, erklärten sich die sechs Gründerstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) „entschlossen, durch diesen Zusammenschluß ihrer Wirtschaftskräfte, Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen“. Das wirtschaftliche Aneinanderrücken war das Mittel, Frieden und Freiheit waren der Zweck.
Zukunft
Europa am Scheideweg: Wandel durch Einsicht oder Wandel durch Krieg?
Die Epoche neigt sich dem Ende zu – nichts wird bleiben, wie es ist. Zwei Veranstaltungen in Berlin und Bukarest werfen ein Licht auf die europäische Zukunft.
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Bundeskanzler Friedrich Merz und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich.
© Oliver Berg/dpa