Drei Jahrzehnte lang folgte Europa einem einfachen Grundsatz: Die Regierungen setzen die Regeln, die Märkte entscheiden, wer sich durchsetzt. Der Staat beschränkte sich auf die Rolle des Schiedsrichters. Diese Welt des wachsenden Handels, der billigen Energie und der entspannten geopolitischen Lage ist vorbei. Zölle dienen wieder als Machtinstrumente, Lieferketten werden zum Druckmittel. Wer bei Chips, Batterien, Künstlicher Intelligenz und sauberer Energie führend ist, entscheidet heute ebenso über die nationale Sicherheit wie über den Wohlstand. Europas Länder müssen das Verhältnis zwischen Staat und Privatwirtschaft bewusst neu bestimmen, um ihre nationalen und gemeinsamen europäischen Interessen voranzubringen.