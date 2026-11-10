Europas KI-Souveränität: „Wenn es einen An- und Aus-Schalter gibt, wer hat Zugriff darauf?“

Europa sucht Alternativen zur US-Cloud und vertieft die KI-Allianz mit Kanada. HIVE Digital Technologies aus Vancouver gehört zu den Vorreitern für KI-Rechenzentren in Europa.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa und Kanadas Premierminister Mark Carney (hinten, v. l.) verfolgen die Unterzeichnung des EuroHPC-Abkommens durch EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen und Kanadas KI-Minister Evan Solomon beim EU-Kanada-Gipfel am 30. Oktober 2026 in Montreal.

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„Wenn es einen An- und Aus-Schalter gibt, wer hat Zugriff darauf?“ Mit dieser Frage brachte Craig Tavares, Chef von BUZZ HPC, der KI-Cloud-Tochter des kanadischen Rechenzentrumsbetreibers HIVE Digital Technologies, im Berliner China Club das Thema digitale Souveränität auf den Punkt.

Unter dem Motto „Ein Abend der föderierten Souveränität“ („An Evening of Federated Sovereignty“) diskutierten Tavares, VAST-Data-Mitgründer Jeff Denworth, Gabriele Paciucci von Nvidia und Michael McMillan vom kanadischen KI-Entwickler Cohere.

Über technologische Souveränität wird in Europa seit Jahren diskutiert. Einer der größten Schwachpunkte ist die Abhängigkeit von US-amerikanischen Technologieunternehmen. Besonders deutlich zeigt sich das bei der Cloud-Infrastruktur: Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud vereinen nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Synergy Research rund 70 Prozent des europäischen Marktes auf sich. Europäische Anbieter kommen lediglich auf etwa 15 Prozent. Damit kontrollieren US-Konzerne einen Großteil der Plattformen, auf denen europäische Unternehmen ihre Daten speichern, Anwendungen betreiben und zunehmend auch KI-Modelle entwickeln.

Hinzu kommt die rechtliche Abhängigkeit. Der amerikanische CLOUD Act ermöglicht US-Behörden unter bestimmten Voraussetzungen den Zugriff auf Daten, die amerikanische Anbieter kontrollieren – selbst wenn diese auf Servern in Europa liegen. Die EU versucht mit ihrem seit September 2025 geltenden Data Act gegenzusteuern. Er soll den Wechsel zwischen Cloud-Anbietern erleichtern und enthält Schutzvorschriften gegen unrechtmäßige Zugriffe aus Drittstaaten auf nicht personenbezogene Daten. Ab Januar 2027 entfallen auch die Wechselentgelte vollständig.

Diskussion über digitale KI-Souveränität im Berliner China Club: Mark Volk (BUZZ HPC), Craig Tavares (BUZZ HPC), Jeff Denworth (VAST Data), Michael McMillan (Cohere) und Gabriele Paciucci (Nvidia) (v. l. n. r.) © OMH

Für Banken, Pharmakonzerne, Industrieunternehmen und Behörden gewinnt deshalb die Kontrolle über ihre technische Infrastruktur an Gewicht. Sie prüfen, welchem Recht ihre Cloud-Anbieter unterliegen, wer die Schlüssel verwaltet und wie sich Daten und Anwendungen bei Bedarf verlagern lassen.

HIVE setzt auf diesen wachsenden Bedarf und auf die Möglichkeit, Rechenleistung aus erneuerbaren Energien auch europäischen Kunden anzubieten. Der kanadische Konzern hat ein Portfolio aus Grundstücken und erneuerbaren Energieressourcen in Kanada, Schweden und Südamerika aufgebaut und betreibt über seine Tochter BUZZ HPC KI-Cloud-Infrastruktur. Tavares spricht von „föderierter Souveränität“: Spezialisierte Partner stellen Strom, Chips, Speicher und KI-Modelle bereit, während Kunden die Bedingungen für Datenhaltung und Betrieb festlegen. „Es gibt keine Nation auf der Welt, die ihren Stack allein bauen kann“, sagte er. „Souveränität ist keine Isolation. Sie bedeutet Partnerschaft auf Grundlage gemeinsamer Werte“, sagte Kanadas KI-Minister Evan Solomon im September.

Für europäische Nutzer sieht das Unternehmen darin eine Möglichkeit, Rechenkapazitäten unter kanadischer Kontrolle zu nutzen und zugleich eigene Anforderungen an Datenhaltung und Zugriff umzusetzen.

Eine KI-Allianz über den Atlantik

Für dieses Modell entstehen neue politische Rahmenbedingungen. Beim Gipfel in Montreal vereinbarten die EU und Kanada Ende Oktober eine engere Zusammenarbeit bei Supercomputern und sogenannten KI-Fabriken, also großen Rechenzentren für das Training und den Betrieb künstlicher Intelligenz. Kanada trat als 39. teilnehmender Staat der europäischen Hochleistungsrechnerinitiative EuroHPC bei und erhält Zugang zu den 19 KI-Fabriken in Europa.

Eine neue „Allianz für die Zukunft“ verpflichtet beide Seiten zudem zum gegenseitigen Zugang zu Cloud- und KI-Infrastruktur. Außerdem unterzeichneten Brüssel und Ottawa ein digitales Handelsabkommen, das das Freihandelsabkommen CETA ergänzen und den grenzüberschreitenden Datenverkehr erleichtern soll. Eine Grundlage besteht bereits. Die EU erkennt Kanada für bestimmte kommerzielle Organisationen als Land mit angemessenem Datenschutzniveau an. Das erleichtert entsprechende Datenübermittlungen zwischen beiden Wirtschaftsräumen.

Im Dezember 2025 vereinbarten beide Regierungen eine Digitalallianz. Im Februar unterzeichneten Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und sein kanadischer Amtskollege Evan Solomon eine Absichtserklärung zur künstlichen Intelligenz und kündigten die Sovereign Technology Alliance an. Die Initiative soll gemeinsame Rechenkapazitäten, KI-Modelle und technische Standards fördern. „Unsere Werte müssen die Technologie prägen, die unser Leben prägen wird“, sagte Wildberger.

Im September stellten Berlin und Ottawa dem Forschungsprojekt LawZero, das an sicheren und transparenten KI-Systemen arbeitet, 100 Millionen Euro beziehungsweise 150 Millionen kanadische Dollar in Aussicht. Beim Digitalgipfel in Berlin bekräftigten beide Minister Anfang November ihre Zusammenarbeit.

Ein Mitarbeiter überprüft Serverschränke im Rechenzentrum im Datacenter Leipzig. © Jan Woitas/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Beide Märkte ergänzen sich gegenseitig. Kanada verfügt über international etablierte KI-Forschung, große Energieressourcen und eine wachsende Rechenzentrumsbranche. Deutschland bietet einen großen industriellen Kundenmarkt, auf dem Unternehmen künstliche Intelligenz zunehmend in Produktion, Forschung und Entwicklung einsetzen.

Von Berlin nach Kanada

Wie eng Politik und Geschäft bereits miteinander verbunden sind, zeigt der KI-Entwickler Cohere. Das Unternehmen hat im September einen Zusammenschluss mit Aleph Alpha aus Heidelberg vereinbart. Geplant ist ein Verbund mit Hauptsitzen in Toronto und Berlin sowie einem Forschungsstandort in Heidelberg. Die behördlichen Genehmigungen stehen noch aus.

Die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, hat eine strukturierte Finanzierung über 500 Millionen Euro zugesagt. Der geplante Zusammenschluss soll die kanadische KI-Entwicklung enger mit dem deutschen Industrie- und Behördenmarkt verbinden.

Auch der kanadische Staat investiert. Premierminister Mark Carney kündigte Ende Oktober eine Beteiligung von bis zu 1,6 Milliarden kanadischen Dollar an Cohere an. Im Gegenzug soll das Unternehmen bis 2030 mindestens 1,7 Milliarden kanadische Dollar in zusätzliche Recheninfrastruktur in Kanada investieren.

HIVE gehört bereits zu den Infrastrukturpartnern von Cohere. Über eine Partnerschaft mit Bell Canada, dem größten Telekommunikationskonzern Kanadas, stellt BUZZ HPC leistungsfähige KI-Rechner im Rahmen eines Dreijahresvertrags über rund 220 Millionen US-Dollar bereit.

Damit entsteht eine weitgehend innerhalb Kanadas organisierte Infrastruktur, bei der Rechenzentrum, Cloudbetrieb und Modellentwicklung unter kanadischer Rechtsordnung angesiedelt sind. Die Prozessoren stammen weiterhin von Nvidia.

Der geplante Zusammenschluss von Cohere mit dem Heidelberger KI-Unternehmen Aleph Alpha soll die Position des kanadischen KI-Entwicklers auf dem europäischen Markt stärken.

Einen zweiten Großkunden hat BUZZ HPC bereits gewonnen. Im August vereinbarte das Unternehmen für einen bislang ungenannten Kunden am selben Standort die Bereitstellung weiterer 2016 Nvidia-Blackwell-Ultra-Prozessoren, ergänzt durch Speichertechnik von VAST Data. Der Fünfjahresvertrag hat nach Unternehmensangaben ein Volumen von rund 350 Millionen Dollar. Zusammen ergeben die beiden Vereinbarungen ein Vertragsvolumen von etwa 570 Millionen Dollar.

Die dafür benötigte Hardware ist teuer. Für den Cohere-Cluster sicherte sich die BUZZ-Tochter BUZZ Alpha Cloud Ende Oktober eine Kreditfazilität über rund 129 Millionen Dollar, mit drei Jahren Laufzeit und neun Prozent Festzins. Die angeschafften Prozessoren dienen als Sicherheit. Am Ende der Laufzeit gehen sie ohne Restzahlung vollständig in das Eigentum von HIVE über. Seinen Eigenkapitalanteil am Cluster finanziert HIVE aus zinslosen Wandelanleihen, die Anfang des Jahres begeben wurden. HIVE muss die Anlagen fristgerecht in Betrieb nehmen und ausreichend Erträge erwirtschaften, um Finanzierung und Betriebskosten zu decken.

Auch in Europa ist das Unternehmen im Bereich Rechenzentren aktiv. In Boden, einer Stadt im äußersten Norden Schwedens nahe der Ostseeküste bei Luleå und rund 80 Kilometer südlich des Polarkreises, betreibt HIVE seit 2018 Anlagen mit Zugang zu Wasserkraft. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen bislang rund 100 Millionen Dollar in der Region investiert. Wenige Tage nach dem Gipfel in Montreal besuchte die kanadische Ministerin Mélanie Joly Schweden, um für Investitionen in beide Richtungen zwischen Kanada und Schweden zu werben.

Der Gemeinderat stimmte inzwischen dem Erwerb eines bislang gemieteten Rechenzentrums mit 32 Megawatt Leistung zu. Eine Absichtserklärung mit einem schwedischen Technologiekunden sieht den Umbau für bis zu 10.000 Nvidia-GB300-Grafikprozessoren und eine mögliche Mietdauer von bis zu zehn Jahren vor. Nach Angaben von BUZZ wird der Standort zu 25 Megawatt Tier-III-KI-Kapazität umgebaut; die erste KI-Kapazität soll im Oktober 2027 in Betrieb gehen.

Die geplanten Systeme benötigen aufwendige Kühlung. Bis zu 150 Kilowatt Leistung pro Serverschrank stellen hohe Anforderungen an die Stromversorgung. Gemeinsam mit der Kommune und dem schwedischen Forschungsinstitut RISE prüft HIVE zudem, ob sich die Abwärme künftig in das örtliche Wärmenetz einspeisen lässt. Ein Vorteil des Standorts wäre der bereits vorhandene Stromanschluss. Bei neuen Rechenzentren können Netzanschlüsse, Genehmigungen und technische Erschließung Jahre beanspruchen.

Wem die Schlüssel zur KI gehören

Die auf dem Berliner Podium vertretenen Unternehmen decken unterschiedliche Bereiche der KI-Infrastruktur ab. VAST Data etwa entwickelt Software zur Verwaltung großer Datenmengen.

„Rechnen Sie, wo Sie wollen, solange die Daten unter Ihrem eigenen Schloss liegen“, sagte VAST-Mitgründer Jeff Denworth. Seine Software soll Unternehmen ermöglichen, Datenbestände über verschiedene Rechenstandorte hinweg zu nutzen und die Kontrolle über Zugriffsrechte und Verschlüsselungsschlüssel zu behalten.

Gerade für Unternehmen mit sensiblen Forschungsdaten ist das bedeutsam. Michael McMillan, bei Cohere für das globale Partnergeschäft verantwortlich, verwies auf die Pharmaindustrie. „Geben Sie Ihr geistiges Eigentum an ein öffentliches Modell und sehen dann zu, wie dieser Anbieter ein Nasslabor eröffnet und gegen Sie antritt?“, fragte er. Cohere bietet deshalb KI-Modelle an, die Unternehmen in abgeschotteten IT-Umgebungen betreiben und mit eigenen Daten anpassen können.

Nvidia wiederum beherrscht wesentliche Teile des Marktes für leistungsfähige KI-Prozessoren. Gabriele Paciucci, bei dem US-Konzern für KI-Cloud- und Telekommunikationsinfrastruktur in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zuständig, verwies in Berlin auf die Entwicklungsumgebung CUDA. Sie erleichtert die Nutzung der Nvidia-Prozessoren und bindet Entwickler allerdings zugleich an die Technologie des Konzerns.

„Software ist die nächste Front der Souveränität“, sagte Paciucci. Dabei geht es um die Vernetzung verschiedener Rechenzentren, die Verteilung von Rechenaufgaben und die Absicherung sensibler Daten.

Auch in Deutschland wächst die Nachfrage nach entsprechender Infrastruktur. Die Deutsche Telekom betreibt in München eine Industrial AI Cloud mit rund 10.000 Blackwell-Grafikprozessoren von Nvidia. Das Projekt richtet sich insbesondere an Unternehmen, die künstliche Intelligenz für industrielle Anwendungen benötigen.

Ob sich das von BUZZ verfolgte Modell der föderierten Souveränität im Wettbewerb mit den etablierten Cloud-Anbietern durchsetzt, dürfte nicht zuletzt von Kosten, technischen Anforderungen und der Nachfrage europäischer Unternehmen abhängen.

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