Werden Freiwillige zum Sterben gesucht, ist der weiße Mann wieder interessant

Lange galt der weiße Mann als Problem, jetzt soll er für Europa sterben. Aufopferungsbereitschaft ist erneut in Mode – und sie ist alles andere als divers.

Europa hat den weißen Mann wiederentdeckt. Jahrelang wurde erklärt, Herkunft dürfe keine Rolle spielen, die historisch gewachsene Mehrheitsgesellschaft habe keinen besonderen Anspruch auf die Zukunft des Landes, in dem ihre Familien seit Generationen leben. Wer sich um kulturelle Kontinuität oder den demografischen Wandel sorgte, geriet rasch unter Verdacht.