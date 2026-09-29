Europas bester Club steht in Berlin – und es ist nicht das Berghain

Sisyphos Berlin ist laut Time Out der beste Club Europas. Der Techno-Club in Rummelsburg liegt vor dem Shelter in Amsterdam und UNVRS Ibiza.

Zwei küssende Enten und eine lange Schlange: Am Tor an der Hauptstraße in Rummelsburg warten Gäste auf Einlass ins Sisyphos. Das Magazin „Time Out“ hat den Club zum besten Europas gekürt.

Europas bester Club steht laut dem Magazin „Time Out“ in Berlin. Er heißt allerdings nicht Berghain, sondern Sisyphos und liegt in einer alten Hundekuchenfabrik in Rummelsburg.



Das Londoner Magazin hat den Club Anfang September auf Platz eins seiner Liste der besten Nachtclubs Europas gesetzt. Passend dazu steht an diesem Wochenende eine Party an, die selbst für Berliner Verhältnisse lang ist.

Sisyphos vor Shelter und UNVRS: Das Ranking

Auf den Plätzen zwei und drei folgen das Shelter in Amsterdam und der Ibiza-Megaclub UNVRS. London landet mit dem winzigen Venue MOT in Bermondsey erst auf Platz sechs.



Für die Liste hat die Redaktion ihre Autorinnen und Autoren in Europas Städten nach dem besten Club vor Ort gefragt. Eine Wissenschaft ist das nicht. Das Berghain hatte so gar keine Chance, denn gesucht war genau ein Club pro Stadt.

Zähneputzen neben Fremden: Warum das Sisyphos gewinnt

Das Magazin beschreibt ein Sommerfestival, das einfach nie endet. Das Herz ist der große Garten, in dem man laut Begründung jedes Zeitgefühl verliert.



Samstagmorgen, so schildern es die Autoren, putzt man sich am Gemeinschaftswaschbecken neben einem Fremden die Zähne. Stunden später tanzt derselbe Fremde neben einem zu House.



Dazwischen liegen tiefsinnige Gespräche in versteckten Nischen und ein Nickerchen am künstlichen Teich. Danach beginnt alles von vorn.

Pinker Kunstpelz ist ausdrücklich erwünscht

Auch beim Outfit setzt sich das Sisyphos vom Berghain ab. Die Redaktion empfiehlt Zebramuster und pinke Kunstpelzjacken, das strenge Schwarz aus Friedrichshain darf im Schrank bleiben.



Leicht wird der Abend trotzdem nicht, Schlange und Türsteher gelten als hart. Drinnen gilt Fotoverbot, weshalb selbst das Magazin kein Innenfoto zeigen konnte.



Wer den Eingang an der Hauptstraße 15 sucht, achtet auf das Tor. Zwei küssende Enten markieren das Gelände.

84 Stunden Party zum 18. Geburtstag

Laut Programm des Clubs steigt ab Freitag, 2. Oktober, 22 Uhr, die Geburtstagsparty unter dem Motto „Sisy54“. Schluss ist erst am Dienstagmorgen um 10 Uhr.



Den Grundstein legte 2008 ein Kunstverein, der die leerstehende Hundekuchenfabrik übernahm. Die ersten Partys 2009 fanden noch im kleinen, halb privaten Kreis statt.



2014 schloss das Bezirksamt Lichtenberg den Club wegen Sicherheitsmängeln vorübergehend. Nach wenigen Monaten ging es weiter.

Und das Berghain? Platz 21 bei der Leserwahl

Ein gutes Jahr hat das Berghain ohnehin nicht. In der weltweiten Leserwahl der „DJ Mag“ rutschte es um fünf Plätze auf Rang 21 ab. 2009 stand es in derselben Liste noch ganz oben.



Gewonnen hat dort das UNVRS, das erst im Mai 2025 eröffnet hat. Bei den Experten aus London reicht es für den Ibiza-Riesen nur zu Platz drei. Hinter einem Club, in dem man sich morgens mit Fremden das Waschbecken teilt.

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