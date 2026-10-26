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Der europäische Gaspreis ist am Montag auf den höchsten Stand seit Ende 2022 gestiegen. Der Terminkontrakt am niederländischen Handelsplatz TTF, der als Referenzpreis für den europäischen Gashandel gilt, stieg im frühen Handel bis auf 97,50 Euro je Megawattstunde. Das berichtete das Wall Street Journal. Zuletzt notierte der Kontrakt bei 96,71 Euro, ein Plus von 3,1 Prozent.

Als Gründe gelten sinkende Temperaturen in Europa bei anhaltenden Lieferausfällen infolge des Iran-Krieges. Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus haben die Ausfuhren aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten verringert. Über die Meerenge wurden zuvor rund 20 Prozent des weltweit gehandelten Flüssigerdgases transportiert. Europäische und asiatische Abnehmer konkurrierten nun verstärkt um die verfügbaren LNG-Ladungen, berichtete das Wall Street Journal.

Speicher nur zu rund 75 Prozent gefüllt

Europa geht mit vergleichsweise niedrigen Vorräten in die Heizperiode. Nach Angaben des Branchenverbands Gas Infrastructure Europe waren die Speicher in der EU am Sonntag zu 74,6 Prozent gefüllt. Der Fünf-Jahres-Durchschnitt für diese Jahreszeit liegt bei rund 90 Prozent.

Analysten der australischen Bank ANZ wiesen darauf hin, dass in mehreren EU-Ländern bereits Gas aus den Speichern entnommen werde, obwohl die eigentliche Heizperiode erst noch beginne. Die LNG-Importe lägen weiter unter dem Vorjahresniveau.

Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, verwies in einer Analyse auf eine Lücke von rund 100 Terawattstunden gegenüber dem Vorjahr. Diese Menge entspreche der Ladung von mehr als 80 großen LNG-Tankern.

Höhere Kosten für britische Haushalte erwartet

Auch in Großbritannien zogen die Preise an. Der Terminkontrakt für den kommenden Monat stieg nach Angaben des Guardian um vier Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Dezember 2022.



Britische Haushalte müssten sich im Januar auf einen Anstieg der Energierechnungen um 16 Prozent einstellen, berichtete die Zeitung. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit Strom- und Gasversorgung entspräche das rund 2000 Pfund im Jahr, umgerechnet etwa 2385 Euro.

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