Europas irrlichternder Größenwahn: Warum der Handelskrieg mit China nicht zu gewinnen ist

Die EU will Peking mit Zöllen bremsen. Doch Chinas Stärke liegt längst in Skalierung, Effizienz und Innovation. Unsere Serie „China verstehen“.

Mauern hoch, Ventile zu: Europa setzt auf Abschottung gegen China. Doch Zölle lösen seine strukturellen Probleme nicht.

Man muss sich die Megalomanie einmal in Ruhe vor Augen führen. Da sitzt eine Europäische Kommission, die es in dreieinhalb Jahrzehnten nicht geschafft hat, den eigenen Binnenmarkt so weit zu ordnen, dass ein deutscher Mittelständler ohne Anwaltskanzlei nach Frankreich liefern kann, und beschließt, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu einem industriepolitischen Kurswechsel zu zwingen. Mit Ausgleichszöllen. Auf Autos.

Nach der Unternehmenserhebung der Europäischen Investitionsbank (EIB) mit Sitz in Luxemburg klagen 62 Prozent der befragten EU-Firmen über Schwierigkeiten beim Export in andere Mitgliedstaaten. Zersplitterte Regeln, nicht chinesische Subventionen, behindern damit fast zwei Drittel der europäischen Unternehmen im eigenen Binnenmarkt. Gleichzeitig untersucht Brüssel chinesische Anbieter wegen möglicher Wettbewerbsverzerrungen.

Ein Abbau dieser Barrieren, rechnet die EIB vor, höbe das Verhältnis von Unternehmensinvestitionen zu Vermögenswerten um rund zehn Prozent, bei immateriellen Investitionen noch stärker. Ein Zoll entfaltet keinen vergleichbaren Investitionseffekt.

Waffen, die nichts erschaffen

Brüssel setzt auf defensive Instrumente. Die 2024 beschlossenen Ausgleichszölle auf in China gebaute Elektroautos sollen Subventionen neutralisieren; sie treten neben den regulären Autozoll und reichen von 17,0 Prozent für BYD über 18,8 für Geely bis zu 35,3 für SAIC, während Teslas China-Produktion mit 7,8 davonkommt. Dazu die Foreign Subsidies Regulation seit Juli 2023, verschärfte Investitionsprüfungen, der Ausschluss chinesischer Anbieter von Beschaffungen für Medizinprodukte oberhalb von fünf Millionen Euro.

Das WTO-Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen sieht Gegenmaßnahmen ausdrücklich vor. Nur verteuert ein Zoll eben bloß den Konkurrenten. Er fertigt keine Batteriezelle günstiger, verkürzt keinen Modellzyklus, fügt keinen fragmentierten Kapitalmarkt zusammen und bringt kein europäisches Technologieunternehmen von Weltrang hervor. Wer beides verwechselt, betreibt Beschäftigungstherapie mit Amtsblatt.

Der Autofrachter „BYD Explorer No.1“ liegt mit 3000 Neuwagen an Bord in Bremerhaven. © Lars Penning/dpa

Wie wenig die Kommission ihrer Drohkulisse traut, verrät die Praxis. Seit 2025 verhandelt sie mit Peking über Mindestpreise als Zollersatz, im Januar 2026 folgten Leitlinien, im Februar 2026 kassierte Volkswagens in China gefertigter Cupra Tavascan die erste Einzelbefreiung – gegen Preis- und Mengenzusagen.

Kaum ist der Handelskrieg erklärt, wird schon über die Ausnahmen gefeilscht. Offiziell heißt die Linie ohnehin nicht Entkopplung, sondern De-Risking. Man sucht einen Mittelweg zwischen wirtschaftlicher Abhängigkeit und wirtschaftlicher Trennung.

Europas Problem heißt nicht China, sondern Stillstand

Was verspricht dieses Europa eigentlich noch? Brüssels Zollpolitik lenkt von Europas eigenen Problemen ab. Die Kommission nennt sie selbst – lahmende Produktivität, hohe Energiekosten, demografischer Gegenwind, Investitionsstau. Mario Draghi kommt in seinem viel diskutierten Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit Europas zu einem ähnlichen Befund. Europa fällt bei Innovationen gegenüber den USA und China zurück, hat gegenüber den USA ein Produktivitätsproblem und schafft es zu selten, junge Unternehmen auf globale Größe zu bringen.

Ohne Wachstum wird das gesellschaftliche Angebot dünn. Aufstieg war in Europa nie garantiert, galt aber als plausibel: bessere Ausbildung, besserer Job, mehr Möglichkeiten, als die Eltern sie hatten. Bleibt eine Volkswirtschaft dauerhaft unter ihrem Potenzial, schrumpft dieses Versprechen zum Verwaltungsvorgang – zur Verteilung eines Kuchens, der nicht mehr größer wird. Wer mehr will, hört dann vor allem, er möge sich einrichten. Damit motiviert man keine Kinder.

Entsprechend lesen sich die europäischen Zahlen bei den Zukunftstechnologien. Der Stanford AI Index zählte für 2025 59 nennenswerte KI-Modelle aus den USA und 35 aus China – aus Europa zwei. Private KI-Investitionen erreichten in den USA 285,9 Milliarden Dollar, in China 12,4 Milliarden. Selbst im Maschinenbau, dem letzten europäischen Heiligtum, kippt die Statistik: 2025 stiegen die EU-Importe aus China um 14,8 Prozent, während die deutschen Maschinenexporte um 1,8 Prozent nachgaben und jene nach China um 8,2 Prozent einbrachen; die reale Produktion schrumpfte das dritte Jahr in Folge. Beim Maschinenexport hat China Deutschland bereits 2020 überholt.

An diesem Befund ändern Zölle nichts. Sie liefern die bequemste Erklärung dafür, warum es nicht vorangeht: eine Externalisierung des eigenen Versagens, verpackt als Entschlossenheit.

Die bequeme Hälfte der Wahrheit

Die europäischen Vorwürfe gegen China haben eine solide Grundlage. Die OECD hat 2026 15 Industriesektoren untersucht; chinesische Unternehmen erhielten demnach zwischen 2005 und 2024 im Schnitt drei- bis achtmal so viel staatliche Unterstützung wie Firmen in OECD-Staaten, und knapp 60 Prozent des Zuwachses ihrer globalen Marktanteile lassen sich statistisch mit Subventionen verbinden. Chinas Industrieförderung für 2019 schätzte das Kieler Institut für Weltwirtschaft konservativ auf mindestens 221 Milliarden Euro oder 1,73 Prozent der Wirtschaftsleistung – in Deutschland waren es 0,41, in den USA 0,39 Prozent. Direkte Zuschüsse erhielten 2022 mehr als 99 Prozent der börsennotierten chinesischen Unternehmen; bei BYD stiegen sie von 0,2 Milliarden Euro 2020 auf 2,1 Milliarden 2022.

Auch die Überkapazitäten sind gut dokumentiert. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur liefen 2025 rund 16 Millionen Elektroautos vom chinesischen Band, etwa 20 Prozent mehr, als der Binnenmarkt aufnahm; die Ausfuhren verdoppelten sich auf über 2,5 Millionen Fahrzeuge. Bei Siliziumwafern dokumentiert die Rhodium Group einen Auslastungsrückgang von 78 Prozent 2019 auf 57 Prozent 2022. Das Berliner Merics-Institut beschreibt Überinvestition als systemische Folge des chinesischen Modells.

Dieselben Berichte dokumentieren zugleich reale Produktivitätsvorteile. Mehr als 40 Prozent des Kostenabstands zwischen chinesischer und europäischer Batteriefertigung führt die IEA auf höhere Produktionseffizienz zurück. Bei Solarprodukten beträgt der chinesische Kostenvorteil rund 35 Prozent und speist sich aus Energie-, Arbeits-, Investitions- und Skalierungskosten. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum führt China 2025 erstmals unter den zehn innovativsten Volkswirtschaften; 24 der 100 führenden Innovationscluster liegen dort, mehr als irgendwo sonst. Die alte Vorstellung vom chinesischen Kopierer beschreibt diese Wirtschaft immer schlechter.

Im ungarischen Debrecen entsteht eine Batteriefabrik des chinesischen Konzerns CATL. Rund um das Werk siedeln sich weitere Zulieferer an. © Martin Fejer/estost.net/imago

Überkapazität und hohe Effizienz können nebeneinander bestehen. Eine Subvention verbilligt die Halle. Die industrielle Leistungsfähigkeit entsteht zusätzlich aus dichten Zuliefernetzen, kurzen Entwicklungszyklen und hoher Fertigungstiefe. Laut einer Reuters-Analyse von 2025 dauern Entwicklungszyklen teilweise nur 18 Monate statt vier oder fünf Jahren. BYD hat seit 2020 über 40 neue Modelle und 139 Überarbeitungen herausgebracht und fertigt beim Seal rund 75 Prozent der Bauteile selbst – gegenüber 46 Prozent beim China-Tesla und 35 beim VW ID.3. Wer Kostenunterschiede pauschal mit Subventionen erklärt, übersieht genau diese Faktoren.

Brüssel sucht Druckpunkte, Peking schafft sie ab

Der Unterschied der Strategien lässt sich als Metapher beschreiben. Brüssel arbeitet nach Clausewitz, kartiert die heutigen Schwachstellen des Gegenübers und baut daraus Hebel. Peking folgt eher Sun Tzu und verändert die Bedingungen so lange, bis die Entscheidungsschlacht überflüssig wird.

Merics beziffert den Wert jener Importprodukte, bei denen die EU stark von China abhängt, für 2001 auf rund 52 und für 2021 auf 315 Milliarden Dollar. China reduzierte im selben Zeitraum seine Abhängigkeit von westlichen Lieferanten. Eine EZB-Analyse identifiziert China bei 33 strategischen Produktgruppen als Hauptlieferanten des Euroraums, bei drei Vierteln davon mit mehr als 50 Prozent Anteil. Der Fünfjahresplan 2026 bis 2030 setzt Durchbrüche bei integrierten Schaltkreisen, Werkzeugmaschinen, Basissoftware und neuen Materialien weit oben auf die Prioritätenliste.

Europa sucht chinesische Verwundbarkeiten der Gegenwart. China investiert in ihre Beseitigung. Damit verlieren handelspolitische Druckpunkte im Laufe der Zeit an Wirkung.

Bei den sauberen Technologien ist dieser Prozess weit fortgeschritten. Rund 80 Prozent der weltweiten Kapazität entlang der Lithium-Ionen-Batteriekette hält China nach IEA-Angaben, etwa 85 Prozent entlang der Solarkette, bei Wafern rund 95, bei Anodenmaterialien rund 97. Auf dem europäischen Markt kam 2025 bereits mehr als die Hälfte der Batterien von chinesischen Produzenten – doppelt so viel wie zwei Jahre zuvor. Europas Abhängigkeit begrenzt hier den eigenen handelspolitischen Spielraum.

Der Zoll, der die Fabrik nach Ungarn holt

Peking reagiert auf europäische Handelsbarrieren nicht mit Rückzug, sondern mit Umzug. Chinesische Direktinvestitionen in Europa und Großbritannien legten 2025 laut Rhodium Group und Merics um 67 Prozent auf 16,8 Milliarden Euro zu, die Greenfield-Investitionen erreichten mit 8,9 Milliarden einen Rekord. Auf die Autobranche entfielen 7,6 Milliarden, davon 93 Prozent auf die Elektroauto-Wertschöpfungskette. Ungarn bekam 3,9 Milliarden, Deutschland 2,5, Frankreich 1,9.

Damit verändert der Zoll vor allem den Produktionsort. Chinesische Hersteller bauen Fabriken in Ungarn, Spanien oder Sachsen. Für Europas industrielle Position gewinnt deshalb die lokale Wertschöpfung an Bedeutung: Wer kontrolliert Software, Batteriechemie und Patente in einer chinesischen Fabrik auf europäischem Boden? Bruegel-Ökonomen wie Simone Tagliapietra plädieren dafür, chinesisches Kapital stärker an lokale Wertschöpfung zu binden. In Brüssel klingt das offenbar zu wenig nach Entschlossenheit.

Was Handelskriege kosten – und wer die Rechnung übernimmt

Die Forschung zu solchen Konflikten fällt ernüchternd eindeutig aus. Mary Amiti, Stephen Redding und David Weinstein wiesen für die US-Zölle von 2018/19 eine nahezu vollständige Weitergabe an amerikanische Importpreise nach. Den realen Einkommensverlust der USA bezifferten sie Ende 2018 auf rund 1,4 Milliarden Dollar pro Monat. Bezahlt haben also nicht die Chinesen, sondern die eigenen Importeure und Verbraucher.

Ein IWF-Szenario, das die Integration ungefähr auf das Niveau des Jahres 2000 zurückdreht, veranschlagt die langfristigen Verluste des Welt-Bruttoinlandsprodukts auf rund 4,5 Prozent. Auch Diversifizierung hat ihren Preis. Die EZB errechnete, dass neu erschlossene Lieferländer im Median rund 50 Prozent höhere Preise verlangten als bestehende Lieferanten des Euroraums.

Für Deutschland fällt die Rechnung besonders unangenehm aus. Für einen abrupten Abbruch des Handels mit China simulierte das Kieler Institut einen kurzfristigen Produktionseinbruch von rund fünf Prozent. Das Szenario illustriert, wie tief chinesische Vorprodukte in deutschen Wertschöpfungsketten stecken. Ein Land mit schwachem Wachstum hat entsprechend wenig Spielraum für zusätzliche Reibungsverluste.

Die Bilanz, die niemand vorlesen will

Nüchtern dokumentieren Eurostat und Kommission die Verschiebung. 2015 importierte die EU Waren für 295,9 Milliarden Euro aus China und lieferte für 145,6 Milliarden dorthin. Zehn Jahre später standen 559,4 Milliarden Euro Einfuhren 199,6 Milliarden Euro Ausfuhren gegenüber – ein Defizit von 359,8 Milliarden Euro. Die Importe wuchsen in diesem Jahrzehnt um 89 Prozent, die Exporte um 37. Allein im zweiten Quartal 2026 erreichte das Warendefizit 103 Milliarden Euro.

Gegenüber dem Rest der Welt erzielte die EU 2025 einen Warenhandelsüberschuss von rund 128 bis 133 Milliarden Euro. Eine Exportruine sieht anders aus. Nur beweist ein Überschuss ebenso wenig eine Überkapazität. Ein Argument, das Brüssel gerne gegen China führt und ungern auf sich selbst anwendet. Bei den Direktinvestitionsbeständen liegt die Verwundbarkeit sogar umgekehrt: 2024 hielt die EU 239,3 Milliarden Euro in China, China 79,8 Milliarden Euro in der EU. Wer eskaliert, riskiert also in erster Linie das eigene Kapital.

Richtfest der ESMC-Chipfabrik in Dresden mit Ching-Kun „C. K.“ Huang (v. l.), Michael Kretschmer, Christian Koitzsch, Dirk Hilbert und Y. L. Wang. © Sylvio Dittrich/imago

China ist nicht allmächtig – nur systematischer

Man täte gut daran, Peking nicht zum unbesiegbaren Gegner zu verklären. Bei Halbleitern steht China schwach da. Nach Zahlen der Semiconductor Industry Association lag der Umsatzanteil chinesischer Halbleiterunternehmen 2024 nach Firmensitz bei 4,5 Prozent – gegenüber 9,2 für Europa, 21,1 für Südkorea und 50,4 für die USA.

Der IWF diagnostiziert schwache Binnennachfrage, Deflationsdruck, Immobilienkrise, schrumpfende Erwerbsbevölkerung, sinkende Investitionsrenditen; nach 5 Prozent Wachstum 2025 werden für 2026 etwa 4,5 erwartet. Im eigenen Automarkt zählte AlixPartners 2025 129 Elektro- und Plug-in-Hybridmarken und rechnet damit, dass 2030 vielleicht 15 davon Geld verdienen; die Fabrikauslastung war da auf rund 50 Prozent gefallen.

Peking reagiert auf externen Druck mit zusätzlicher heimischer Substitution. Für den KI-Bereich beschreibt Merics eine Strategie der Eigenständigkeit auf jeder Ebene, von den Chips bis zu den Sprachmodellen. Amerikanische Exportkontrollen haben diesen Kurs zusätzlich beschleunigt. Jeder dauerhaft eingesetzte technologische Engpass schafft damit einen starken Anreiz, Ersatz aufzubauen.

Der Lehrmeister sitzt jetzt in der letzten Reihe

Die deutsche Autoindustrie zeigt, wie weit sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben. Mercedes-Benz bezeichnet Partnerschaften mit chinesischen Technologiefirmen selbst als wesentlichen Teil der eigenen China-Strategie, arbeitet mit Momenta an Fahrerassistenz und kündigte im Dezember 2025 eine Zusammenarbeit an Robotaxi-Technik der Stufe Level 4 an. Volkswagen vertieft über Carizon die Kooperation mit Horizon Robotics und will laut Reuters 2026 Level-2++-Funktionen breiter ausrollen, ab 2027 dann Level 3.

Deutsche Konzerne beziehen inzwischen einen Teil ihrer technologischen Lernimpulse aus China. Genau deshalb besitzt der Zugang zu diesem Markt für sie einen strategischen Wert. Die Europäische Handelskammer in China meldete 2025 einen Rekordanteil von 73 Prozent der Mitglieder, denen das Geschäftsumfeld schwieriger erschien.

Im Jahr darauf nannten dennoch 94 Prozent das Land einen wichtigen Beschaffungsstandort, 48 Prozent hielten chinesische Firmen für innovativer als europäische Wettbewerber. Das ist eine nüchterne Bestandsaufnahme industrieller Abhängigkeit und technologischen Lernens. Mit Romantik hat das nichts zu tun, eher mit Inventur.

Der Vergleich mit den USA zeigt Europas besondere Lage. Seit dem 2. Januar 2025 beschränkt ein Programm des amerikanischen Finanzministeriums Investitionen in chinesische Halbleiter-, Quanten- und KI-Technologien; eine Regel des Handelsministeriums drängt mit China verbundene Software für vernetzte Fahrzeuge ab Modelljahr 2027 aus dem US-Markt.

Washington verfügt über große Kapitalmärkte und technologische Schlüsselpositionen, die diesen Kurs stützen. Europa prüft ausgehende Investitionen in denselben drei Feldern vorerst und bleibt zugleich stark auf chinesische Batterien, Vorprodukte und Absatzmärkte angewiesen.

Diese Zwischenposition macht eine konsistente Strategie schwierig. Der Europäische Rat für Auswärtige Beziehungen beschreibt Brüssels Vorgehen als Folge einzelner Zölle, sektoraler Maßnahmen und Sicherheitsbeschränkungen. Ein solcher Kurs erleichtert Peking gezielte Gegenmaßnahmen gegen besonders verwundbare Branchen.

Die Unternehmen wissen es besser als ihre Politiker

Eine Anfang September 2026 veröffentlichte DIHK-Befragung zeigt, wie die Industrie selbst auf den wachsenden chinesischen Wettbewerbsdruck reagieren will. 83 Prozent der Industrieunternehmen spüren stärkere Konkurrenz durch chinesische Anbieter, 88 Prozent wollen die betroffenen Geschäftsfelder weiterführen. 60 Prozent setzen auf Innovation, 50 Prozent auf Kostensenkungen, 39 Prozent auf neue Märkte. Europäische Maßnahmen gegen Marktverzerrungen befürworten 55 Prozent. Zugleich warnt die DIHK vor einem Handelskrieg und nennt Arbeitskosten, Energiepreise und Bürokratie als hausgemachte Bremsen.

Bemerkenswert daran ist die Reihenfolge. Wer den Wettbewerb täglich austrägt, nennt Innovation als erstes Mittel. Wer ihn aus der Distanz beobachtet, nennt Zölle.

Als Brücke zu einer eigenen Industriepolitik lässt sich Handelsschutz vertreten. Als Ersatz für Wettbewerbsfähigkeit wird er zur teuren Selbsttäuschung – und zur Gefährdung jener Industrie, die er zu retten vorgibt. Die Diagnose kennt die Kommission, sie hat sie selbst unterschrieben: Produktivitätsschwäche, Energiepreise, Demografie, Investitionsstau. Nichts davon steht in einem chinesischen Fünfjahresplan.

Diese Zeit müsste Europa für billigere Energie, tiefere Kapitalmärkte, schnellere Genehmigungen, größere Serien und eigene Technologien nutzen. Vor allem braucht es endlich einen Binnenmarkt, in dem Unternehmen tatsächlich skalieren können.

China wird währenddessen weiter Fabriken bauen, Lieferketten verdichten, Entwicklungszyklen verkürzen und seine Abhängigkeiten reduzieren. Europa kann darauf mit Schutzmaßnahmen reagieren. Dauerhaft bestehen wird es nur mit Unternehmen, die schneller entwickeln, günstiger produzieren und bessere Produkte verkaufen.

Die Industrie selbst nennt genau diese Mittel: Innovation, Kostensenkung, neue Märkte. Europas wirtschaftliche Antwort auf China wird deshalb am Ende ziemlich prosaisch ausfallen müssen. Es muss wieder mehr Dinge hervorbringen, die der Rest der Welt haben will.

Dieser Text ist Teil unserer Serie „China verstehen“. Hier lesen Sie unseren Auftakttext sowie hier ein Stück über die aufstrebende chinesische Provinz.

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