Europas Gasspeicher sind historisch schlecht gefüllt. Jetzt locken höhere LNG-Preise in Europa Tanker von ihrer Route nach Asien ab. Was heißt das für den Gaspreis?

Europas Gasimporteure brauchen zum Start der Heizsaison zusätzliche Lieferungen. Laut Daten von Gas Infrastructure Europe (GIE) sind die Gasspeicher in der EU aktuell nur zu knapp 70 Prozent gefüllt - der niedrigste Stand zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Datenerfassung 2011. Je länger es kalt bleibt, desto wichtiger werden laufende Importe. Doch gerade beim Flüssigerdgas (LNG) musste sich Europa monatelang gegen Käufer aus Asien durchsetzen, die für kurzfristig verfügbare Ladungen mehr zahlten.



Jetzt kehrt sich der Trend um. Mindestens vier Tanker mit US-LNG haben Kurs auf Europa genommen. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Schiffsverfolgungsdaten der Nachrichtenagentur und des Analyseunternehmens Kpler. Zwei Tanker gaben demnach ihre Route Richtung Asien auf, zwei weitere drehten unmittelbar vor Ägypten ab. Einige große asiatische Käufer fragen laut Bloomberg inzwischen weniger LNG nach. Dort kostete Flüssigerdgas zuletzt weniger als in Europa. Die zusätzlichen Ladungen dämpfen dem Bericht zufolge den europäischen Gaspreis.

LNG-Tanker erreicht Ägypten – und dreht wieder ab

Die „Al Qassar“ hatte Anfang der Woche bereits den ägyptischen Hafen Port Said erreicht. Dann drehte der mit US-LNG beladene Tanker nach Westen ab. Kpler geht anhand der Schiffsdaten davon aus, dass er nun Europa ansteuert. Auch die „Amaryllis Knutsen“ machte am Dienstag vor Ägypten kehrt. Zusätzlich drehten seit vergangener Woche zwei weitere Tanker von ihrer Route nach Asien nach Norden in Richtung Europa ab.

Für Ägypten hätten die jüngsten Preisanstiege kurzfristige LNG-Käufe verteuert, sagte Ronald Pinto, Gasanalyst bei Kpler, zu Bloomberg. Zugleich sei ein Ausbau der Kapazitäten für Gaslieferungen aus Israel nach Ägypten geplant. Wie stark die hohen Brennstoffkosten das Land belasten, zeigt eine Entscheidung von Anfang November. Die Regierung billigte laut Bloomberg einen Plan, nach dem staatliche Stellen ihren Stromverbrauch im laufenden Haushaltsjahr rationieren sollen.

Ein weiteres Schiff änderte ebenfalls seinen Kurs weg von Ägypten. Die „Greenergy Wind“ drehte am Dienstag mitten im Atlantik nach Süden ab und gab das Kap der Guten Hoffnung als Ziel an. Die Route führt häufig weiter nach Asien. Im März war es auch bei Diesellieferungen zu solchen Umleitungen gekommen. Vier Tanker mit insgesamt rund 1,2 Millionen Barrel US-Diesel änderten damals ihren Kurs weg von Europa, wie die Berliner Zeitung berichtete. Einer steuerte Togo an, bei den übrigen deuteten die neuen Routen auf eine mögliche Weiterfahrt nach Asien hin.

Wie Asien Europa neun LNG-Ladungen abjagte

Durch die Folgen des Iran-Kriegs kämpfen Europa und Asien seit Monaten um verfügbare LNG-Lieferungen. Im Frühjahr hatte der Preiswettbewerb zunächst Europa getroffen. Nachdem Katar seine Produktion am Exportkomplex Ras Laffan gestoppt hatte und die Straße von Hormus faktisch blockiert war, fehlten vor allem asiatischen Abnehmern Lieferungen aus dem Nahen Osten. Schon bis zum 12. März zählte Bloomberg mindestens neun Tanker, die ursprünglich europäische Häfen ansteuern sollten und nach Asien abdrehten.

Ende April kostete LNG in Nordostasien nach Daten von S&P Global 1,94 Dollar je Million British Thermal Units mehr als in Nordwesteuropa. Ein Jahr zuvor hatte der Aufschlag bei rund 69 Cent gelegen. Folglich sanken Europas LNG-Importe im April laut Kpler um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Mai deuteten die Daten auf einen weiteren Rückgang hin, während die Lieferungen nach China und in andere Teile Asiens zunahmen.

Im Sommer zog Asien verstärkt US-Ladungen an. Im Juli ging laut der Energieplattform Montel erstmals mehr US-Flüssigerdgas nach China, Japan, Südkorea, Taiwan und Indien zusammen als nach Europa. Dabei hätte Europa laut einer Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) seine LNG-Einfuhren ausgehend vom Stand Ende Juli mehr als verdoppeln müssen, um die Speicher bis Anfang November auf 80 Prozent zu füllen.

Über den gesamten Sommer importierte die EU laut der europäioschen Energieregulierungsagentur Acer jedoch rund 14 Prozent weniger Flüssigerdgas als im Vorjahressommer. Damit die Gasspeicher am Ende der Heizsaison wieder zu rund 28 Prozent gefüllt sind, muss die EU laut Acer in diesem Winter bei gleichem Verbrauch wie im Vorwinter rund 900 Terawattstunden LNG ins Gasnetz einspeisen. Bleiben die LNG-Mengen hingegen auf dem Niveau der vergangenen fünf Winter, müsste die EU sechs Prozent weniger Gas verbrauchen als im Winter 2025/26, um zumindest auf 20 Prozent zu kommen.

US-LNG entlastet Europa – globales Angebot bleibt knapp

Ende Oktober war der europäische Gaspreis am niederländischen Handelsplatz TTF erstmals seit der Energiekrise 2022 über 100 Euro je Megawattstunde gestiegen. EU-Energiekommissar Dan Jørgensen warnte anschließend, dass Europa „erneut vor einer Energiekrise“ stehe. Neben asiatischen Käufern boten zuletzt auch Abnehmer aus Lateinamerika um verfügbare LNG-Ladungen mit. Die umgeleiteten US-Tanker treffen damit auf einen europäischen Markt, der vor wenigen Wochen noch besonders stark unter Druck stand.

Inzwischen liefert Katar nach Angaben von Kpler-Analyst Pinto wieder mehr LNG, obwohl die Schifffahrt durch die Straße von Hormus weiter mit Risiken verbunden ist. Zugleich halten sich einige große asiatische Käufer zurück. Der Wettbewerb um kurzfristig verfügbare Ladungen hat sich dadurch abgeschwächt. Das weltweite Angebot bleibt wegen der Störungen im Nahen Osten jedoch knapp. Sollten die Preise für kurzfristige LNG-Lieferungen niedrig bleiben, könnten Abnehmer in Süd- und Südostasien Händlern zufolge wieder mehr Ladungen ordern.

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