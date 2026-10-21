Europa sabotiert sich selbst: Wie der Westen China stark macht

Gegen Chinas Wirtschaftssystem setzt Europa auf mehr Staat. Doch Europas Stärke liegt ausgerechnet im Gegenteil. Ein Gastbeitrag unserer Serie „China verstehen“.

Außenpolitische Macht ist relativ. Das Wachstumsmodell und das politische System Chinas erklären den rasanten Machtzuwachs des Reichs der Mitte nur bruchstückhaft. China hat über Jahrzehnte Kapital akkumuliert, während Europa seine eigene wirtschaftliche Dynamik zunehmend durch Steuern, Regulierung, Subventionen und politische Investitionslenkung schwächt. Aus marktwirtschaftlicher Sicht sind die langfristigen Folgen verheerend.

Die Prinzipien der Volkswirtschaftslehre haben es im politischen Diskurs ähnlich schwer wie die Evolutionstheorie und das geozentrische Weltbild. Die Grundidee dahinter ist simpel, bieten aber für breite Schichten der Gesellschaft keine zufriedenstellende Antwort. Für die Folgen dieser Realitätsverweigerung bekommen die westlichen Industriestaaten trotz ihrer Errungenschaften inzwischen die Rechnung in Form von Stagnation und Verfall.

Freie Märkte als Fundament wirtschaftlicher Macht

Der Aufstieg Chinas wird häufig als Lehrstück für die Industriestaaten dargestellt. Dabei beweist gerade die chinesische Reformpolitik der 1980er-Jahre, dass freie Märkte mit einem De-facto-Kapitalismus trotz fehlender rechtlicher Legitimierung starke Wachstumskräfte in Gang setzen, die in einigen Jahren bis wenigen Jahrzehnten Hunderte Millionen von Menschen vor der absoluten Armut retten. Auch die Bundesrepublik hat trotz der apokalyptischen Folgen des Zweiten Weltkrieges mit der radikalen Deregulierung der Preissysteme durch Ludwig Erhard aus den Trümmern des Krieges ein Wirtschaftswunder geschaffen, das historisch seinesgleichen sucht.

Freie Märkte sind in der Lage, nicht greifbare Mengen an dezentralem Wissen effizient zu bündeln und zu verarbeiten. Wenn der Preis für Erdöl aus welchem Grund auch immer plötzlich steigt, sendet der erhöhte Preis an der Zapfsäule das Knappheitssignal an alle Verbraucher, sodass diese mit ihrem angepassten Ausgabeverhalten auf die erhöhte Knappheit reagieren. Damit entfalten freie Marktpreise eine nahezu romantische und utopische Schönheit, eben weil über Preise und Lieferketten die gesamte Menschheit miteinander eng vernetzt ist.

Aus wirtschaftsliberaler Sicht ist das chinesische Umlenken von freieren Märkten zu dirigistischer Industriepolitik seit den 90er-Jahren eine historische Tragödie. Chinas Aufstieg begann nicht, weil Sozialismus plötzlich effizient wurde, sondern nachdem China zentrale Elemente seiner alten Planwirtschaft zugunsten von Freiheit und Eigentum zurückdrängte. Doch trotz der Abkehr von weiteren Liberalisierungen genießt die chinesische Mittelschicht zahlreiche Freiheiten für marktorientierte Entscheidungen und Handlungen – wenn auch stark beschränkt und reguliert. Dadurch sinken die Wachstumsraten stetig, geben China aber immer noch beachtliches Wachstum.

Chinas industrieller Kapitalstock: Die materielle Basis

Und genau daraus rührt die Angst vor der chinesischen Stärke. Hinter jedem modernen Waffensystem stehen Maschinenparks, Energie, Halbleiter, Software, Logistik, Ingenieure, Kapitalmärkte und industrielle Skalierbarkeit. Je kapitalintensiver und technologiegetriebener eine Volkswirtschaft ist, desto größer ist grundsätzlich das materielle Potenzial, das im Krisenfall in militärische Produktion umgelenkt werden kann. Das macht Wohlstand nicht automatisch zu militärischer Stärke. Aber ohne große produktive Basis bleibt auch der ehrgeizigste Verteidigungshaushalt begrenzt. Die Volksrepublik hat durch freie Märkte einen großen Kapitalstock und damit industrielles Potenzial akkumuliert, das es jetzt für geopolitische Zwecke konsumiert.

Aus Furcht vor dieser neuen Stärke reagiert insbesondere Europa mit einer schleichenden Annäherung an genau diese Logik. Auf chinesische Subventionen folgen europäische Subventionen. Auf strategische Planung folgt Gegenplanung. Auf staatlich bevorzugte chinesische Industrien folgen europäische „Schlüsseltechnologien“, Förderkulissen und Präferenzregeln. Gleichzeitig beklagt selbst die Europäische Kommission hohe regulatorische Lasten und will die administrativen Belastungen für Unternehmen deutlich reduzieren. Die gleiche dirigistische Industriepolitik und politisch gesteuerte Fehlallokation von Kapital, die Chinas Wachstumspotenzial immer mehr behindern, setzt Europa selbst um.

Europas strategischer Irrweg: Mehr Staat, weniger Kapitalbildung

Das strategische Problem für Europa besteht deshalb weniger darin, dass China mit seinem „Sozialismus chinesischer Prägung“ ein überlegenes Modell gefunden hätte. Problematisch ist die Masse an Kapitalgütern, die inzwischen vorhanden ist: Fabriken, Werften, Energieanlagen, Lieferketten, Maschinen, Rechenzentren und technisches Know-how. Im Krisenfall können solche Kapazitäten reallokiert, also für Rüstungszwecke umgewidmet werden. Real akkumuliertes Produktionspotenzial gepaart mit Goldreserven ist im Kriegsfall die harte Währung einer Nation.

Die häufige Forderung, Europa müsse für geopolitische Handlungsfähigkeit mehr Ressourcen staatlich mobilisieren, greift zu kurz. Ein kleinerer Staat über einer sehr großen, produktiven Volkswirtschaft kann über höhere absolute Ressourcen verfügen als ein fiskalisch aggressiver Staat über einer stagnierenden Wirtschaft. Die entscheidende Größe ist nicht allein die Quote, die der Staat abschöpft, sondern die Basis, von der er abschöpft. Fünf Prozent von sehr viel können absolut erheblich mehr sein als fünfzig Prozent von wenig.

Daraus ergibt sich die radikale Gegenposition zur gegenwärtigen Industriepolitik. Nicht mehr strategische Steuerung, sondern weniger. Niedrigere Steuern und Abgaben, Deregulierung, freie Kapitalbewegungen, offene Märkte, Freihandel, Privatisierungen und Technologieoffenheit würden aus dieser Sicht nicht lediglich „Wettbewerbsfähigkeit“ verbessern. Sie würden die gesellschaftliche Kapitalbildung beschleunigen und damit langfristig auch die materielle Basis staatlicher Macht vergrößern.

Europa fesselt sich selbst, lautet der freiheitliche Vorwurf. Es versucht, geopolitische Stärke durch mehr politische Kontrolle zu erzeugen, obwohl gerade deren Begrenzung seine größte Stärke sein könnte. Entscheidend ist nicht, wer die besseren Fünfjahrespläne schreibt, sondern welche Ordnung dauerhaft mehr Kapital, Produktivität, Innovation und industrielle Kapazität hervorbringt.

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