ESC-Premiere in Asien: Elf Länder treten in Bangkok an – so sehen Sie die Show

K-Pop trifft auf Beatbox und Himalaya-Pop. Beim ersten Eurovision Asia kann auch das Publikum in Deutschland kostenlos zuschauen und abstimmen.

Thailands Duo MANG x DAOU tritt am 13. November bei der Vorschau auf den ersten Eurovision Song Contest Asia in Bangkok auf.

Der Eurovision Song Contest hat einen asiatischen Ableger bekommen. In Bangkok treten am Samstag erstmals Künstler aus elf Ländern beim Eurovision Song Contest Asia gegeneinander an. Die Show beginnt um 14.30 Uhr deutscher Zeit, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) mitteilt.



Neben Gastgeber Thailand nehmen Bangladesch, Bhutan, Kambodscha, Laos, Malaysia, die Mongolei, Nepal, die Philippinen, Südkorea und Vietnam teil. Austragungsort ist das One Bangkok Forum. Die Veranstalter kündigen eine zweieinhalbstündige Sendung mit Liedern in zehn regionalen Sprachen und auf Englisch an.

Bekannte Stars und internationale Neulinge

Den Wettbewerb eröffnet Vietnams Popsängerin Tóc Tiên mit „EM TIÊN“. Sie steht seit mehr als zwei Jahrzehnten im Rampenlicht und arbeitet auch als Schauspielerin und Fernsehmoderatorin. Für Südkorea singt Junhee „Deep Dive“. Gastgeber Thailand schickt das Duo MANG x DAOU mit „Aroma“ ins Rennen.



Andere Beiträge sollen weniger bekannte Musikszenen einem internationalen Publikum vorstellen. Der 24-jährige Nyendra vertritt Bhutan mit „Lhayi Semo“. Für Bangladesch tritt das A-cappella- und Beatbox-Kollektiv Beatmosphere an. Als letzte Teilnehmerin tritt laut der offiziellen Eurovision-Seite Malaysias Sängerin Aina Abdul mit „Bluest Sky“ auf.



Durch den Abend führen Woody Milintachinda und Cindy Bishop. Als Gäste sind die bulgarische ESC-Siegerin Dara und der thailändische Sänger Jeff Satur angekündigt. Produziert wird die Premiere von Voxovation und der in Bangkok ansässigen Firma S2O Productions.

Die südkoreanische Kandidatin Junhee geht mit „Deep Dive“ ins Rennen. © Lillian Suwanrumpha/AFP

Musik über politische Grenzen hinweg

Die Veranstalter übernehmen das Eurovision-Motto „United by Music“, also „Durch Musik vereint“. Auf derselben Bühne stehen dabei auch Länder mit politischen Konflikten. Thailand und Kambodscha verbindet ein ungelöster Grenzstreit. Politische Lieder sind nach Angaben des Produzenten gegenüber dem Guardian ausgeschlossen.



Die Expansion hat jedoch auch eine wirtschaftliche Seite. Die EBU will mit ihrer Marke neue Zuschauer erreichen. Wie die Financial Times berichtet, fehlen bei der Premiere mit China, Indien und Japan allerdings drei große asiatische Märkte. Am Freitag waren zudem noch Eintrittskarten für die Halle mit 6000 Plätzen erhältlich.

So lässt sich Eurovision Asia aus Deutschland verfolgen

Das Finale wird weltweit kostenlos auf dem offiziellen Eurovision-YouTube-Kanal übertragen. Zuschauer in Deutschland können am Samstag, 14. November, ab 14.30 Uhr MEZ einschalten. In Bangkok ist es dann 20.30 Uhr.



Auch die Abstimmung steht dem deutschen Publikum offen. Nach Angaben der Veranstalter erhält jeder Nutzer acht kostenlose Online-Stimmen. Diese müssen auf mindestens drei Länder verteilt werden. Zuschauer aus den Teilnehmerstaaten dürfen nicht für das eigene Land stimmen.



Das Publikum bestimmt die Wertung zur Hälfte. Die übrigen 50 Prozent kommen von den elf nationalen Jurys. Stimmen aus Deutschland und anderen nicht teilnehmenden Ländern werden zu einer gemeinsamen internationalen Publikumswertung zusammengefasst. Vergeben werden die bekannten Eurovision-Punkte bis zur Höchstwertung von zwölf.

Asien hat bereits grenzüberschreitenes Musikfestival

Ein grenzüberschreitendes Musikfestival gibt es in Asien bereits. Beim ABU Song Festival präsentieren Rundfunksender Künstler aus der Region. Anders als beim Eurovision Asia werden dort jedoch weder Punkte vergeben noch Sieger gekürt. Die jüngste Ausgabe fand nach Angaben der ABU Anfang November in Sri Lanka statt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema