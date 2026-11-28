Gleich dreimal traf der 1. FC Union Berlin in der vergangenen Saison auf den FC Bayern. Beim Gegner hat die Gangart der Eisernen offenbar Spuren hinterlassen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Leon Goretzka (l.) traf mit dem FC Bayern in der vergangenen Saison in Liga und Pokal auf den 1. FC Union Berlin (hier: Oliver Burke).

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Am vierten Spieltag der laufenden Saison sah der 1. FC Union Berlin im Auswärtsspiel in der Münchener Allianz Arena kein Land. Beim 0:7 kassierten die Köpenicker die höchste Pleite ihrer inzwischen mehr als siebenjährigen Bundesliga-Geschichte. So chancenlos waren sie aber nicht immer.

Union bot den Bayern gleich zweimal die Stirn

In der vergangenen Spielzeit ging das Gastspiel beim Rekordmeister mit 0:4 zwar ebenfalls in die Hose, dafür lieferte Union – seinerzeit noch von Steffen Baumgart trainiert – dem haushohen Favoriten in der Alten Försterei aber zwei grandiose Duelle.

Zunächst waren die Eisernen die erste Mannschaft, die der Elf von Trainer Vincent Kompany am zehnten Spieltag einen Punktverlust beibringen konnte. Beim 2:2 waren die Gastgeber nach einem Doppelpack von Danilho Doekhi sogar nah dran am Sieg, ehe Harry Kane in der Nachspielzeit noch der Treffer zum Endstand gelang.

Im Ligaspiel vor etwas mehr als einem Jahr traf Danilho Doekhi für Union doppelt gegen die Bayern. © IMAGO/Matthias Koch

Wenige Wochen später trafen sich beide Klubs im Achtelfinale des DFB-Pokals erneut im Berliner Südosten – die Bayern setzten sich knapp mit 3:2 durch. Vor allem dieses Duell scheint bei Leon Goretzka Spuren hinterlassen zu haben. Der Mittelfeldspieler, der sein Geld inzwischen in der Premier League bei Aston Villa verdient, wurde in einem BBC-Interview zu Kane und dessen besonderen Eigenschaften befragt.

Goretzkas Erinnerung an die Alte Försterei

„Es war Winter und wir haben bei Union Berlin, einem kleinen Verein in Deutschland gespielt“, erzählte Goretzka den Engländern. „Der Platz war schlecht und sie haben uns die ganze Zeit getreten. Ich saß später in der Kabine, habe nur gedacht, dass wir dieses Spiel zum Glück gewonnen haben und jetzt schnell nach Hause fahren.“

Dann erzählt der frühere Nationalspieler von Kane: „Harry saß neben mir uns hat nur gesagt, dass er diese Art von Spielen liebt. Ich denke, das beschreibt ihn sehr gut. Man könnte denken, dass er einfach nur Tore schießt und die schönen Dinge des Spiels liebt. Aber die Tatsache, dass er gleichzeitig ein so harter Arbeiter ist, macht ihn besonders.“

Während Union an diesem Abend trotz zweier Elfmetertore von Leopold Querfeld ausschied, zogen die Bayern auch dank eines Treffers von Kane in die nächste Runde ein und gewannen später den DFB-Pokal. Beide Mannschaft erhielten in besagtem Spiel drei Gelbe Karten, Union leistete sich insgesamt 14 Foulspiele, die Bayern neun.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema