Todd Boehly, damals Miteigentümer des FC Chelsea, bei einem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain an der Stamford Bridge (Archivbild). Der US-Milliardär will nun das Auslandsgeschäft des russischen Ölkonzerns Lukoil übernehmen.

Im September hat Todd Boehly seine Anteile am FC Chelsea verkauft. Jetzt spielt der US-Milliardär in einer ganz anderen Liga: Er übernimmt das Auslandsgeschäft von Lukoil, Russlands zweitgrößtem Ölkonzern.



Zum Paket gehören Raffinerien in drei EU-Ländern und gut 2000 Tankstellen. Bezahlt wird mit russischen Aktien, die im Westen kaum noch jemand haben will. Und an den Gewinnen soll die US-Regierung beteiligt werden.



Boehly bestätigte die Unterschrift am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Vorausgegangen war mehr als ein Jahr Verhandlungen.

Wer hinter dem Lukoil-Käufer steckt

Angeführt wird das Konsortium von Boehlys Investmentfirma Eldridge. Mit im Boot sitzt die DFC, der staatliche Investitionsarm der US-Regierung. Dazu kommen die US-Bank Xtellus Partners und die Catena Investment Holding aus den Emiraten.



Wer wie viel hält, verrät Boehly nicht. Die Gruppe ist ohnehin in Bewegung: Die Abu-Dhabi-Holding IHC und die syrisch-katarischen Al-Khayyat-Brüder sind laut der Agentur erst vergangene Woche ausgestiegen.

So funktioniert der Lukoil-Deal

Eine Bank im Auftrag der Käufer hat bei westlichen Fonds eingefrorene Lukoil-Wertpapiere eingesammelt, nach früheren Reuters-Informationen für rund 30 Cent je Dollar. Seit den Sanktionen konnten die Fonds mit den Papieren nichts mehr anfangen.



Diese Aktien im Wert von rund 10 Milliarden Dollar werden nun gegen das Auslandsgeschäft getauscht, das Insider auf etwa 16 Milliarden Dollar schätzen. „Wir tauschen im Grunde Aktien, die für Amerikaner wertlos sind, gegen Geld, das an sie zurückfließt“, sagte Boehly.



Bei Lukoil kommen die Papiere vorerst nicht an. Sie liegen laut dem Fachdienst World Oil fünf Jahre oder bis zum Ende der Sanktionen auf einem gesperrten Konto in den Emiraten. So soll Moskau am Verkauf nichts verdienen.

Was die US-Regierung vom Lukoil-Deal hat

Die DFC bekommt einen noch nicht bezifferten Anteil, ohne vorab dafür zu zahlen. Haben die privaten Investoren ihr Kapital samt vereinbarter Rendite zurück, fließt ein Teil der Gewinne nach Washington. Dazu kommt ein Sitz im Führungsgremium.



Strategische Energie-Infrastruktur in die Hände der USA oder ihrer Verbündeten zu bringen, sei eine zentrale Priorität der Regierung, sagte ein DFC-Vertreter.



Der Demokrat Gregory Meeks hält das für einen Umweg. Der Kongress habe der DFC erst vor knapp einem Jahr Investitionen in Russland verboten, kritisierte der Abgeordnete laut der Nachrichtenagentur dpa. Die Behörde sei nicht dazu da, reiche Freunde des Präsidenten zu finanzieren.

Lukoil-Raffinerien: Bulgarien hängt an Burgas

Für Europa ist das kein abstraktes Finanzgeschäft. Die Raffinerie Neftochim in Burgas ist die größte auf dem Balkan und versorgt einen Großteil Bulgariens mit Kraftstoff. Sofia hatte nach den Sanktionen sogar einen staatlichen Verwalter an die Spitze gesetzt.



Noch härter traf es Rumänien. Die Petrotel-Raffinerie in Ploiești steht seit rund einem Jahr still und rutschte Ende August in die Insolvenz. In den Niederlanden hält Lukoil 45 Prozent an der Zeeland-Raffinerie. Das Konsortium will die volle Raffineriekapazität wiederherstellen.

Und Schwedt? Dort ist Rosneft das Problem

Deutschland berührt der Lukoil-Deal kaum. Die große russische Beteiligung hierzulande ist die PCK-Raffinerie in Schwedt, die Berlin und Brandenburg mit Sprit, Heizöl und Kerosin versorgt.



Sie gehört mehrheitlich zu Rosneft Deutschland, die unter Treuhand des Bundes steht. Wie knapp es dort zwischenzeitlich wurde, hat die Berliner Zeitung ausführlich beschrieben.

Warum Lukoil überhaupt verkaufen muss

Im Oktober 2025 belegte US-Präsident Donald Trump Lukoil und Rosneft mit Sanktionen. Die beiden Konzerne stehen für rund die Hälfte der russischen Ölexporte. Seitdem sucht Lukoil einen Käufer.



Der Rohstoffhändler Gunvor fiel durch, US-Finanzminister Scott Bessent nannte ihn eine „Marionette des Kreml“. Auch der Finanzinvestor Carlyle bekam keine Genehmigung. Die Sanktionsbehörde OFAC verlängerte die Verhandlungsfrist immer wieder.

Wie es mit Lukoil weitergeht

Jetzt muss OFAC dem Deal zustimmen, und bei Anlagen in so vielen Ländern dürfte das dauern. Boehly rechnet mit bis zu einem Jahr bis zum Abschluss. Danach soll das Unternehmen einen neuen Namen bekommen.



Lukoil bekommt für sein Auslandsreich vor allem eigene Aktien zurück. Und die liegen erst einmal gesperrt auf einem Konto in den Emiraten.

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