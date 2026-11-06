Ex-Justizministerin warnt vor Geheimdienstreform: Aus harmloser Kommunikation kann ein falscher Verdacht entstehen

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hält die neuen Befugnisse für BND und Verfassungsschutz für zu weitreichend. Zudem fürchtet sie eine Schwächung der Kontrolle und politischen Missbrauch.

1995 trat Sabine Leutheusser-Schnarrenberger aus Protest gegen den Großen Lauschangriff als Bundesjustizministerin zurück. Der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz sollen neue Befugnisse erhalten: Daten automatisiert auswerten, in IT-Systeme eindringen und unter bestimmten Voraussetzungen selbst gegen Bedrohungen vorgehen. Die Bundesregierung spricht von einer überfälligen Modernisierung.

Für die frühere FDP-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger geht der Gesetzentwurf erheblich zu weit. Mit Ralf M. Ruthardt spricht sie über die Grenzen der Sicherheitsbehörden, künstliche Intelligenz und die Frage, ob die Kontrolle mit der wachsenden Macht der Dienste Schritt halten kann.

Frau Leutheusser-Schnarrenberger, die Bundesregierung will die Nachrichtendienste mit weitreichenden Befugnissen ausstatten. Sie haben das einen Tabubruch genannt. Können Sie die Motivation der Politik nachvollziehen?

Ich kann manche Argumente nachvollziehen. Wir haben veränderte Bedrohungslagen: hybride Angriffe, Cyberattacken mit erheblichen Folgen für Unternehmen, Wirtschaft und staatliche Institutionen. Selbstverständlich muss man darüber nachdenken, wie unsere Nachrichtendienste unter diesen Bedingungen wirksam arbeiten können. Hinzu kommt, dass das Bundesverfassungsgericht Anforderungen an die rechtsstaatliche Ausgestaltung und Kontrolle der Dienste gestellt hat. Hier musste der Gesetzgeber tätig werden. Aber der jetzt vorliegende Entwurf ist weit mehr als die notwendige Antwort auf diese Vorgaben. Er bedeutet einen Paradigmenwechsel – bei den Befugnissen des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes und bei den Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger. Hier ist man deutlich übers Ziel hinausgeschossen.

Kai Kitschenberg via imago-image Zur Person Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, geboren 1951 in Minden, ist Juristin und FDP-Politikerin. Sie war von 1992 bis 1996 sowie von 2009 bis 2013 Bundesjustizministerin. Aus Protest gegen den geplanten „Großen Lauschangriff“ kündigte sie 1995 ihren Rücktritt an. Von 1990 bis 2013 gehörte sie dem Bundestag an, von 2018 bis 2024 war sie Antisemitismusbeauftragte Nordrhein-Westfalens.

Was ist für Sie der entscheidende Unterschied zwischen einer notwendigen Modernisierung und diesem Paradigmenwechsel?

Es geht nicht mehr nur darum, Informationen zu sammeln, zu analysieren und Gefahren frühzeitig zu erkennen. Die geplanten Möglichkeiten reichen bis zu Eingriffen in informationstechnische Systeme, zum Zugriff auf persönliche Daten und zur technischen Beeinflussung von Geräten und Abläufen. Auch das Betreten von Wohnungen steht in diesem Zusammenhang. Daten lassen sich in einem bislang nicht gekannten Umfang erfassen und verarbeiten; künstliche Intelligenz soll nicht nur bei der Auswertung, sondern auch operativ eingesetzt werden. Das verändert die Arbeitsweise der Dienste qualitativ. Und man muss immer mitdenken, was das für Menschen bedeutet, die selbst gar keine Gefahr für unseren Staat darstellen.

Der Staat soll sich gegen Sabotage und Cyberangriffe verteidigen können. Wo verläuft dabei die rote Linie?

Dass sich der Staat wehren können muss, ist unstreitig. Wir dürfen nicht die Augen verschließen, wenn zentrale Einrichtungen angegriffen werden. Aber unser Rechtsstaat kennt aus gutem Grund eine Trennung zwischen Nachrichtendiensten und Polizei. Die Polizei verfügt über Eingriffs- und Zwangsbefugnisse und unterliegt entsprechenden rechtsstaatlichen Sicherungen. Nachrichtendienste arbeiten geheim, die Betroffenen erfahren häufig überhaupt nichts von ihren Maßnahmen. Gerade deshalb müssen ihre Aufgaben und Befugnisse eng begrenzt bleiben. Das Trennungsgebot hat historische und verfassungsrechtliche Gründe. Die haben sich nicht erledigt, nur weil wir heute in einer digitalisierten Welt leben. Wenn man diese Grenze aufweicht, braucht man besonders überzeugende Antworten auf die Kontrollfrage.

Viele Menschen dürften sagen: Ich habe nichts zu verbergen. Warum sollte mich das betreffen?

Diese Haltung kenne ich seit der Auseinandersetzung um den Großen Lauschangriff. Damals meinten viele, die Maßnahmen beträfen nur Terroristen oder organisierte Kriminalität. Erst als deutlich wurde, welche Folgen solche Eingriffe haben können, entstand mehr Bewusstsein. Heute können technisch völlig andere Mengen persönlicher Informationen erfasst werden. Zudem lässt sich die Welt nicht sauber in gefährliche und ungefährliche Personen einteilen. Wenn gesetzliche Voraussetzungen nur unbestimmt formuliert werden, etwa mit dem Wort „erforderlich“, können sie sehr weit ausgelegt werden. Das Problem ist: Geheimdienstliche Fehler werden häufig gar nicht öffentlich. Wer nicht weiß, dass er betroffen ist, kann seine Rechte kaum wirksam wahrnehmen.

Ich möchte ein Beispiel aus der Praxis der künstlichen Intelligenz anführen. Ein Beschäftigter eines Rüstungszulieferers bekommt zum Geburtstag die Nachricht: „Lass es heute Nacht knallen!“ Gemeint ist eine Feier. Eine Software könnte darin zusammen mit dem beruflichen Umfeld einen Gefahrenhinweis erkennen. Ist das ein abwegiges Szenario?

Nein. Es gab schon bisher Filter, die auf bestimmte Begriffe reagieren. Man sprach einmal von Staubsaugern. „Schnee“ kann etwa als Begriff für Drogen auftauchen; „knallen“ lässt sich isoliert mit Sprengstoff verbinden. Kommt das Umfeld eines Rüstungsunternehmens hinzu, kann aus harmloser Kommunikation ein falscher Verdacht entstehen. Mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und der Auswertung immer größerer Datenmengen nimmt diese Problematik eine andere Dimension an. Fehlgriffe kann man leider nie vollständig ausschließen. Entscheidend ist aber, dass sie möglichst selten bleiben, rasch korrigiert werden und nicht zu weiteren Schäden führen.

Bundespressekonferenz unter anderem mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesministerin a. D. © Political-Moments/Imago

Wäre der Fehler nicht behoben, sobald ein Mensch den Zusammenhang geprüft und das Missverständnis aufgeklärt hat?

Das wäre zu hoffen. Aber die Informationen können bereits gespeichert, weitergegeben und an anderer Stelle verarbeitet worden sein. Für den Betroffenen ist das kaum nachvollziehbar; womöglich haben selbst die beteiligten Stellen keinen vollständigen Überblick mehr, wo seine Daten überall auftauchen. Wenn ein falscher Verdacht technisch weitergetragen wird, kann daraus eine Kette von Nachteilen entstehen. Deshalb ist nicht nur wichtig, wie Daten erhoben werden, sondern ebenso, wie lange sie gespeichert, mit anderen Informationen verknüpft und bei Fehlern berichtigt oder gelöscht werden. Es ist eine grundlegende Frage des Grundrechtsschutzes, ob solche Korrekturen tatsächlich funktionieren.

Die Reform eröffnet auch Möglichkeiten, IT-Systeme nicht nur auszulesen, sondern in sie einzugreifen. Sprechen wir damit über staatlich erlaubtes Hacken und Manipulieren?

Ja, genau darum geht es. Nach den geplanten Regelungen können unter bestimmten Voraussetzungen Systeme gehackt, Daten umgeleitet oder verändert und technische Abläufe beeinflusst werden. Das wurde vor allem mit Blick auf ausländische Angriffe und die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes entwickelt. Die Vorstellung dahinter ist, dass man eine Bedrohung nicht nur erkennt, sondern ihr unmittelbar entgegenwirkt. Aber es ist eben etwas anderes, Informationen zu beschaffen oder selbst einzugreifen, zu manipulieren und gegebenenfalls Schäden auszulösen. Solche Möglichkeiten darf man nicht einfach als technische Anpassung behandeln. Sie berühren unmittelbar die Grenzen dessen, was Nachrichtendienste im Rechtsstaat dürfen sollen.

Das Missbrauchspotenzial liegt auf der Hand. Können solche Instrumente eines Tages auch gegen politische Gegner eingesetzt werden?

Natürlich besteht ein solches Risiko. Man muss Gesetze immer auch daraufhin prüfen, welche Möglichkeiten sie einer künftigen Regierung eröffnen würden. Wir dürfen nicht nur von denjenigen ausgehen, die heute verantwortlich sind. Wenn immer mächtigere Instrumente in die Hand von Kräften gelangen, die die liberale Demokratie und die Grundrechte politisch Andersdenkender nicht achten, können sie zur Überwachung und Unterdrückung genutzt werden. Das ist eine ernste Gefahr. Ich behaupte damit nicht, die jetzige Bundesregierung verfolge solche Absichten. Aber gerade weil politische Mehrheiten wechseln können, muss der Schutz vor Missbrauch im Gesetz selbst liegen und darf nicht vom guten Willen der Verantwortlichen abhängen.

Der Verfassungsschutz beobachtet auch extremistische Bestrebungen in Parteien. Wie trennt man dabei eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung von bloßer politischer Opposition?

Die Aufgabe des Verfassungsschutzes besteht nicht darin, abweichende politische Meinungen zu untersuchen. Er soll frühzeitig erkennen, ob extremistische Bestrebungen unsere Institutionen und die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden. Das ist notwendig und gehört zur wehrhaften Demokratie. Dazu kann auch gehören, Material für die Prüfung weiterer Maßnahmen zu sammeln; über ein Parteiverbot könnte allein das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Aber daraus folgt gerade nicht, dass die Dienste jedes denkbare Instrument erhalten dürfen. Ich teile nicht die Ansicht, der Verfassungsschutz dürfe extremistische Entwicklungen im Inland grundsätzlich nicht beobachten. Er muss es können – allerdings mit klaren Grenzen, die die politische Auseinandersetzung vor geheimdienstlicher Einflussnahme schützen.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: „Die Frage ist, ob ein solches Gremium bei den erheblich erweiterten Befugnissen und gewaltigen Datenmengen die notwendige Kontrolle tatsächlich leisten kann.“ © IMAGO/RAINER UNKEL

Kommen wir zum Kern Ihrer Kritik: Wer soll die Nachrichtendienste künftig kontrollieren?

Der Unabhängige Kontrollrat soll zur zentralen Kontrollinstanz werden. Er soll unter anderem Aufgaben der bisherigen G-10-Kommission übernehmen und auch die bisherige Datenschutzkontrolle durch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in sich vereinen. Dort sollen hochqualifizierte Personen, darunter ehemalige Richterinnen und Richter oberster Gerichte, tätig sein. Deren Kompetenz stelle ich nicht infrage. Aber die Frage ist, ob ein solches Gremium bei den erheblich erweiterten Befugnissen und gewaltigen Datenmengen die notwendige Kontrolle tatsächlich leisten kann. Gerade bei geheimen Maßnahmen reicht es nicht, eine Kontrollinstanz auf dem Papier zu haben.

Die Bundesregierung bezeichnet die Zusammenführung als „Kontrolle aus einer Hand“ und verweist auf Vorabgenehmigungen. Warum überzeugt Sie das nicht?

Weil nicht alles, was formal kontrollierbar aussieht, in der Praxis auch überprüft werden kann. Der Kontrollrat bekommt Anträge und Begründungen der Dienste und soll vorab beurteilen, ob bestimmte Maßnahmen rechtmäßig sind. Aber wie tief kann er bei technischen Verfahren, automatisierter Auswertung oder dem Einsatz von KI wirklich prüfen, was später geschehen wird? Bei einem Teil der Folgen weiß man das zuvor überhaupt nicht. Hinzu kommt, dass die Betroffenen in vielen Fällen keine Kenntnis von den Eingriffen erlangen. Die eigenständige Rolle der Bundesdatenschutzbeauftragten entfällt. Die Bundesregierung wertet die Bündelung als Stärkung – ich sehe darin angesichts der neuen Möglichkeiten eine deutliche Schwächung der Kontrolle.

Der Kontrollrat soll personell aufgestockt werden und auch unangekündigt prüfen dürfen. Ist Ihre Sorge nicht zu pessimistisch?

Natürlich wird sich dieses Gremium nach Kräften bemühen. Es sind auch zusätzliche Stellen vorgesehen. Aber man muss die Größenordnung sehen: immer tiefere Eingriffsmöglichkeiten, immer mehr Daten, sehr komplexe technische Vorgänge und zugleich die Abhängigkeit davon, welche Informationen überhaupt vorgelegt werden. Das Parlamentarische Kontrollgremium wird seinerseits auf Berichte angewiesen sein. Zwischen einer rechtlich vorgesehenen Kontrolle und einer wirksamen, zeitnahen Prüfung besteht ein erheblicher Unterschied. Wenn Erkenntnisse über problematische Maßnahmen erst mit großer Verzögerung an die politisch Verantwortlichen gelangen, kann das für Betroffene längst Folgen haben.

Was wäre für Sie die entscheidende Konsequenz, wenn der Bundestag die Reform nun verabschieden will?

Zusätzliche Befugnisse müssen auf nachvollziehbare Gefahrenlagen begrenzt und mit entsprechend starken Kontrollen verbunden sein. Dieses Verhältnis stimmt für mich im Entwurf nicht. Außerdem sollte die persönliche politische Verantwortung im Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministerium klarer festgeschrieben sein. Wir brauchen leistungsfähige Dienste, um uns gegen tatsächliche Gefahren zu schützen. Aber ihre Macht darf nicht deshalb wachsen, weil etwas technisch möglich ist. Wenn Bürger befürchten müssen, ohne eigenes Wissen ausgeforscht zu werden, vertieft das den Vertrauensverlust gegenüber staatlichen Institutionen. Eine freie Gesellschaft muss sich verteidigen können. Sie darf dabei nicht ihre rechtsstaatlichen Grundlagen schwächen.

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