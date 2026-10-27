Ex-Lehrerin (84) schläft im Auto – ihre Tochter soll die Wohnung verkauft haben

Obdachlos mit 84: Eine frühere Lehrerin aus Bari lebt in Mailand im Auto. Sie sagt, ihre Tochter habe die Wohnung verkauft und den Erlös behalten.

Zum Waschen geht Anna in öffentliche Duschen. Das sei sie gewohnt, sagt die 84-Jährige, schon als kleines Mädchen habe sie es so gemacht. Danach kehrt sie in ihr Auto zurück. Dort schläft die frühere Lehrerin seit Wochen.



Anna stammt aus Bari in Süditalien und lebt in Mailand. Ihre Geschichte hat sie in der Sendung „Dentro la Notizia“ erzählt, über die das Nachrichtenportal Tgcom24 berichtet. Ihren Nachnamen hat sie nicht öffentlich gemacht.

Vorwürfe gegen die Tochter

Nach Annas Darstellung hat ihre einzige Tochter die Wohnung verkauft, in der sie lebte, und den gesamten Erlös behalten. Überprüfen lässt sich das bislang nicht. Die Tochter hat sich öffentlich nicht geäußert.



In der Rai-Sendung „La Vita in diretta“ erzählte Anna die Geschichte anders. Dort sagte sie laut dem Portal MilanoToday nur, sie habe mit ihrer Tochter zusammengewohnt, dann sei das Verhältnis schwierig geworden und sie sei ausgezogen. Von einem Verkauf war dort keine Rede.



Ihren Humor hat Anna behalten. Sie lebe, habe weder ihr Gedächtnis noch ihre Beweglichkeit verloren „und noch immer mein Lächeln“, sagte sie bei „Dentro la Notizia“.

Erst bei einer Bekannten, dann im Auto

Nach dem Auszug kam die Rentnerin knapp sechs Monate bei einer Frau unter, die sie seit ein paar Jahren kannte. Danach blieb nur noch der Wagen. Im ersten Bericht sprach sie von fast einem Monat im Auto, MilanoToday nannte zwei Wochen.



Im Auto hat sie dabei, was ihr geblieben ist: Kleidung, Bettwäsche, Kissen. Darin zu schlafen sei für niemanden schön, sagte Anna, „nicht einmal für einen Zwanzigjährigen“. Solange sie lebe und laufen könne, wünsche sie sich eine eigene Wohnung.

Mieten in Mailand: über 23 Euro pro Quadratmeter

Eine Wohnung zu finden, sei schwer, weil die Mieten in Mailand so teuer seien, sagte Anna. Die Zahlen geben ihr recht. Laut dem Immobilienportal Idealista lag die durchschnittliche Angebotsmiete im zweiten Quartal 2026 bei 23,30 Euro pro Quadratmeter, so hoch wie in keiner anderen Stadt Italiens.



Für 50 Quadratmeter wären das gut 1160 Euro im Monat, Nebenkosten nicht eingerechnet.

Verein Pro Tetto sucht eine Wohnung

Inzwischen hilft der Mailänder Verein Pro Tetto, der sich um Menschen ohne Wohnung kümmert. Anna hat bereits zwei Nächte in einem Hotel verbracht. Ins Auto werde sie auf keinen Fall zurückkehren, versicherte ein Verantwortlicher des Vereins.



Gesucht wird eine Zweizimmerwohnung, die Anna mit einer anderen Person teilen kann. So hätte sie Gesellschaft, und die Miete ließe sich aufteilen.

Fast jeder Vierte in Notunterkünften ist über 60

Das italienische Statistikamt Istat hat am Abend des 26. Januar 2026 erstmals in 14 Großstädten einheitlich gezählt. Ergebnis: 10.037 Erwachsene ohne Wohnung, davon 1641 in Mailand. 601 von ihnen schliefen draußen.



Wie alt diese Menschen sind, erfasste Istat für die Notunterkünfte: Laut der Erhebung waren dort 23,4 Prozent der Gäste älter als 60 Jahre.

Wer im Auto schläft, fehlt in Deutschlands Statistik

In Deutschland waren zum Stichtag 31. Januar 2026 laut Statistischem Bundesamt rund 452.900 Menschen wegen Wohnungslosigkeit untergebracht. 19 Prozent von ihnen waren 50 Jahre oder älter. Berlin folgt im Ländervergleich mit 57.600 Untergebrachten auf Platz drei.



Eine Frau wie Anna würde hier in dieser Zählung nicht auftauchen. Die Statistik erfasst nur Menschen in Unterkünften. Wer im Auto, auf der Straße oder bei Bekannten schläft, bleibt außen vor.

Hilfe bei Wohnungsverlust im Alter

Wer seine Wohnung verliert oder zu verlieren droht, sollte sich so früh wie möglich beim Sozialamt melden. In Berlin ist dafür die Soziale Wohnhilfe im jeweiligen Bezirksamt zuständig.



Unabhängige Beratung bieten Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Diakonie und Arbeiterwohlfahrt. Dort lässt sich klären, ob Sozialhilfe oder Unterstützung bei der Wohnungssuche infrage kommt.

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