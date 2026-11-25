Zwei Linke-Abgeordnete haben im Bundestag kurzzeitig ein Treffen mit dem David Barnea blockiert. Sie werfen ihm Beteiligung an einem Kriegsverbrechen vor.

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Bei einem Treffen mit dem ehemaligen Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, im Bundestag haben zwei Abgeordnete der Linksfraktion kurzzeitig eine Tür zum Sitzungssaal blockiert. Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich die beiden Frauen vor die Tür im Paul-Löbe-Haus setzen. Nach Angaben von Teilnehmern gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dauerte die Aktion etwa eine Minute oder kürzer.

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Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen seien. Der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten, sagte Becker zur Begründung. Die Abgeordneten hätten Bilder von Opfern des Pager-Angriffs auf die libanesische Hisbollah-Miliz vom September 2024 hochgehalten. Diesen Angriff bezeichnete sie als Kriegsverbrechen. Barnea wird eine Beteiligung daran vorgeworfen.

Die Bundestagspolizei habe das Hausrecht durchsetzen wollen und mit ihnen gesprochen, sagte Becker weiter. Konsequenzen hätten die Abgeordneten während der Aktion nicht erfahren. Aus Parlamentskreisen hieß es, der Vorfall werde in den zuständigen Gremien des Bundestags besprochen.

Schirmherrschaft durch Grünen-Politiker

Die Schirmherrschaft für die als Parlamentarisches Frühstück organisierte Veranstaltung hatte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz übernommen. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste im Bundestag. An dem Treffen hatte es im Vorfeld Kritik gegeben.

Eingeladen hatte nach Teilnehmerangaben der Verein Nahost-Friedensforum (Naffo). Der Verein will nach eigenen Angaben durch seine Aktivitäten das Verständnis in der deutschen Politik für die Lage im Nahen Osten erhöhen. Eine Stellungnahme zu den Vorgängen lehnte der Verein auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ab.

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