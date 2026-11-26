Eine Protestaktion von Linken-Abgeordneten gegen den Besuch des früheren Mossad-Chefs David Barnea soll Konsequenzen haben.

Nach einer Blockade-Aktion bei einer Bundestags-Veranstaltung mit dem früheren Mossad-Chef David Barnea am Mittwoch hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Bundestagsverwaltung angewiesen, Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung einzuleiten. Das teilte ein Sprecher laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Grundlage ist demnach § 44f des Abgeordnetengesetzes.



Auf einem bei X verbreiteten Video ist demnach zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür eines Sitzungssaals setzen und Bilder hochhalten. Teilnehmer der Veranstaltung schätzten die Dauer der Blockade laut dpa auf rund eine Minute oder kürzer. Die Linken-Abgeordnete Desiree Becker bestätigte laut der Nachrichtenagentur, dass sie und die Abgeordnete Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen seien.

Protest gegen Besuch von Ex-Mossad-Chef

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch im Paul-Löbe-Haus. Laut Bundestagsverwaltung handelte es sich um ein „Parlamentarisches Frühstück des Nahost-Friedensforums“, wie die dpa berichtet. Der Besuch des früheren Chefs des israelischen Geheimdienstes war dem Bericht zufolge im Vorfeld kritisiert worden.



Becker erklärte laut dpa, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten. Barnea wird vorgeworfen, am Pager-Angriff auf die Hisbollah im Libanon im September 2024 beteiligt gewesen zu sein. Dabei waren zeitgleich Tausende Pager und Walkie-Talkies explodiert. Dabei wurden laut dem Bericht Dutzende Menschen getötet und Tausende verletzt.

Es drohen 2000 Euro Ordnungsgeld

Der Sprecher erklärte nach Angaben der Nachrichtenagentur, bei einer „nicht nur geringfügigen Verletzung der Hausordnung“ sei die Festsetzung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 2000 Euro möglich. Die Betroffenen sollen zeitnah angehört werden, Klöckner werde nach Prüfung des Sachverhalts über die einzelnen Fälle entscheiden. Alle Fraktionen seien informiert worden. Auch der Ältestenrat des Bundestages befasste sich mit dem Thema.

Klöckner erklärte laut dpa: „Dass Abgeordnete in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages andere Abgeordnete durch Blockade an ihrer parlamentarischen Arbeit hindern, ist ein neues Ausmaß – ein Tiefpunkt.“ Sie fügte hinzu: „Das Instrument von Abgeordneten sollte die Sprache und das Argument sein, nicht die Sitzblockade.“ (mit dpa)

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