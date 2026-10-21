Ex-Nationalspieler rechnet mit dem DFB ab – und erhebt Rassismusvorwurf

Kerem Demirbay will nie wieder für Deutschland spielen. Knapp neun Jahre nach seinem letzten Einsatz für die Nationalmannschaft hat der frühere Bundesliga-Profi scharfe Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB) geübt. In einem Interview mit dem türkischen Journalisten Yağız Sabuncuoğlu erklärte der 33-Jährige, dass ihm die Nationalmannschaft inzwischen egal sei. Zudem erhob er den Vorwurf, wegen seiner türkischen Herkunft benachteiligt worden zu sein.



Selbst der neue Bundestrainer Jürgen Klopp könne ihn nicht überzeugen. „Ich schwöre, wenn sie mich heute anrufen würden, ich würde nicht hingehen. Ich würde nie wieder für Deutschland spielen. Die Nationalmannschaft ist mir egal“, sagte Demirbay. Seine damalige Entscheidung, für Deutschland statt für die Türkei aufzulaufen, bereue er inzwischen. Vor rund zehn Jahren habe er eineinhalb Jahre lang versucht, für die türkische Nationalmannschaft zu spielen. Doch daraus sei nichts geworden.

Demirbay vermutet Zusammenhang mit Türkei-Tattoo

Im Juni 2017 debütierte der Mittelfeldspieler unter Bundestrainer Joachim Löw für die deutsche Auswahl. Beim Confed Cup in Russland kam er in drei Partien zum Einsatz. Beim 3:1 gegen Kamerun erzielte er sein einziges Länderspieltor. Es blieb zugleich sein letzter Einsatz für die DFB-Auswahl.



Demirbay bringt das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere mit einem Tattoo in Verbindung, das die Umrisse der Türkei auf seinem rechten Schulterblatt zeigt. Nach seinem Treffer gegen Kamerun habe sich die öffentliche Wahrnehmung verändert, schilderte er rückblickend. Er verwies auf die Reaktionen darauf, dass ein deutscher Nationalspieler ein solches Tattoo trage.



Allerdings ist der genaue Ablauf nicht abschließend geklärt. Aufnahmen des Torjubels nach seinem Treffer zeigen nicht, dass Demirbay dabei sein Trikot auszog. Ob das Tattoo zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar wurde, lässt sich daraus nicht ableiten. Auch ein Zusammenhang zwischen dem Tattoo und den ausbleibenden weiteren Nominierungen ist nicht belegt.

Ein Bild eines ausgezogenen Trikots ist von Kerem Demirbay (l.) bei seinem Torjubel gegen Kamerun nicht zu finden. © Marc Schüler/Imago

Schwere Vorwürfe gegen den DFB

Demirbay sieht seine türkische Herkunft als entscheidenden Faktor. „In Deutschland gibt es viel Rassismus, das ist eine Tatsache“, sagte er. Mit Blick auf seine Erfahrungen mit der Nationalmannschaft erklärte er: „Sie gingen gegen mich vor. Weil ich Türke bin – und das stört sie.“



Damit erhebt der Mittelfeldspieler einen schwerwiegenden Vorwurf gegen den Verband und das Umfeld der Nationalmannschaft. Belege dafür, dass rassistische Motive bei seiner Nichtberücksichtigung eine Rolle spielten, nannte er in den wiedergegebenen Aussagen nicht. Warum Bundestrainer Löw nach dem Confed Cup nicht mehr auf ihn zurückgriff, ist damit nicht geklärt.

Sportlich hatte Demirbay nach seinem Turniersieg mit Deutschland zunächst eine beachtliche Vereinskarriere vor sich. 2019 wechselte er für eine Ablösesumme von rund 32 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Bayer 04 Leverkusen. Für die Nationalmannschaft kam er dennoch nicht mehr zum Einsatz.



Heute fällt seine Bilanz mit Blick auf die beiden Länder eindeutig aus. „Mein Blut ist türkisch. Mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Türkin – ich bin ein Türke“, sagte Demirbay. Dass er nie für die türkische A-Nationalmannschaft gespielt hat, bezeichnete er als sein größtes Bedauern.

Seit 2023 spielt Demirbay in der Türkei

Für türkische Juniorenauswahlen hatte Demirbay zwischen 2011 und 2013 insgesamt elf Partien bestritten. Im Vereinsfußball kehrte er 2023 in die Türkei zurück, als er Bayer Leverkusen verließ und sich Galatasaray Istanbul anschloss.



Nach zwei Jahren beim türkischen Rekordmeister und einer Zwischenstation bei Eyüpspor spielt er inzwischen für Kasımpaşa. Dort besitzt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029. Mit Deutschland hat er mittlerweile abgeschlossen.

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