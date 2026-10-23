Ex-„Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber bekommt eigene TV-Show in Ägypten

Nur wenige Monate nach dem Wechsel zu Axel Springer steht für den 46-Jährigen das nächste Projekt fest – es führt ihn zurück zu seinen beruflichen Wurzeln.

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Der Journalist Constantin Schreiber übernimmt eine Talkshow beim ägyptischen Sender Azhari TV. Das kündigte Schreiber selbst im Karrierenetzwerk LinkedIn an. Die Sendung mit dem Titel „Islam Talk“ solle zweimal im Monat ausgestrahlt werden.

„Viele haben mich gefragt, was ich - neben Shows, Büchern und eigenen Plattformen - im nächsten Jahr mache. Ich kehre zurück ins arabische Fernsehen“, schrieb Schreiber. In der Sendung wolle er mit Fachleuten, Imamen, Rabbinern und christlichen Vertretern über den Glauben und insbesondere über den interreligiösen Dialog sprechen.

Schreiber war von 2021 bis 2025 einer der Sprecher der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau. Im September 2025 wechselte er als „Global Reporter“ zum Medienhaus Axel Springer. Im Juli 2026 wurde bekannt, dass er diese Tätigkeit bis Ende des Jahres beenden wird. (mit dpa)

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