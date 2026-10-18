Ex-Union-Trainer Steffen Baumgart wirbt bei „Die Höhle der Löwen“ für Fitness-App

Früher stand Steffen Baumgart bei Union Berlin an der Seitenlinie, nun war er in einer TV-Show zu Gast. Dort wurde er zunächst nicht erkannt – später wurde es hitzig.

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Diesmal nicht an der Seitenlinie: Ex-Union-Trainer Steffen Baumgart trat im Fernsehen auf.

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Eigentlich kennt man Steffen Baumgart als Fußballtrainer, der seine Spieler an der Seitenlinie des 1. FC Union Berlin lautstark über den Platz trieb. Nun war der aktuell vereinslose Trainer in ungewohnter Mission in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ zu Gast, wo er ein Start-up unterstützt, das Bewegung im Alltag belohnen will.



Im Laufe der Sendung, die am kommenden Montag (19. Oktober) auf Vox läuft, wird es hitzig: Erst wird Baumgart von einem der Investoren nicht erkannt, später kommt es zu einer Auseinandersetzung.

Steffen Baumgart als Markenbotschafter

Baumgart selbst tritt nicht als Unternehmer auf, sondern als Markenbotschafter der App „move2pay“, die Karim Allouche und seine Tochter Mia entwickelt haben. Die beiden wollen Menschen dazu motivieren, sich mehr zu bewegen – und dafür einen konkreten Anreiz schaffen. Wer Schritte sammelt, trainiert oder sich auf andere Weise sportlich betätigt, soll sich ein Guthaben erarbeiten können.

Die erfassten Aktivitäten werden anschließend in sogenanntes Bewegungsguthaben umgerechnet. Dieses können die Nutzer im „move2pay“-Shop bei verschiedenen Partnerunternehmen einsetzen. Einen Einkauf komplett kostenlos zu erledigen, ist damit allerdings nicht möglich: Ein Teil des Kaufpreises muss weiterhin selbst bezahlt werden.



Für die nächste Wachstumsphase benötigen die Gründer frisches Kapital. Ihr Angebot an die Investoren: 350.000 Euro im Tausch gegen zehn Prozent der Firmenanteile. Daraus ergibt sich eine Unternehmensbewertung von 3,5 Millionen Euro.

Frank Thelen kritisiert die Präsentation

Für einen überraschenden Moment sorgt zunächst Baumgarts Auftritt selbst. Ralf Dümmel reagiert sichtlich verblüfft auf den prominenten Gast. Auch Carsten Maschmeyer erkennt den früheren Union-Trainer, vermisst jedoch dessen gewohnte Schiebermütze. Frank Thelen hingegen kann Baumgart zunächst nicht zuordnen.

Ein wenig ungemütlich wird es, als die Gründer ihr Geschäftsmodell erläutern. Thelen stört sich daran, dass der finanzielle Eigenanteil beim Einkaufen aus seiner Sicht nicht deutlich genug vermittelt wurde. Wer durch Bewegung Guthaben ansammelt, kann damit zwar einen Teil seiner Bestellung bezahlen, muss den Restbetrag aber aus eigener Tasche aufbringen.

Zustimmung wird geprüft...

Der Investor kritisiert Mia und Karim Allouche für ihre Darstellung scharf: „Ihr habt das total falsch dargestellt“, wirft er ihnen vor. Anschließend wird er noch deutlicher: „Das finde ich nicht okay.“



Andere Mitglieder der Investorenrunde sehen den Punkt gelassener. Dass sich das Guthaben eher wie ein durch Bewegung verdienter Rabatt einsetzen lässt als wie ein vollwertiges Zahlungsmittel, ist für sie kein entscheidendes Hindernis.

Auch Thelen lässt sich von seinem Ärger letztlich nicht von der grundsätzlichen Idee abbringen. Trotz seiner Kritik beteiligt er sich an dem Unternehmen und sichert sich 20 Prozent der Firmenanteile. Für Mia und Karim Allouche kommt es damit also doch noch zu einem Deal – was auch dem ehemaligen Union-Trainer gefallen dürfte.

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