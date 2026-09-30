1. FC Union Berlin: Ilyas Ansah kämpft in England mit Problemen

Während die Köpenicker um Punkte ringen, erlebt auch der frühere Stürmer bei Hull City einen Start zum Vergessen.

Ilyas Ansah muss nach seinem Abschied vom 1. FC Union Berlin weiter auf sein Premier-League-Debüt für Hull City warten.

Als Ilyas Ansah den 1. FC Union Berlin im Sommer verließ, schien der nächste Schritt seiner Karriere vorgezeichnet. Der U21-Nationalspieler wechselte für eine Ablöse von bis zu 21 Millionen Euro zu Hull City. Nach seinem Durchbruch in Köpenick sollte nun die Premier League folgen. Doch wenige Wochen später ist von Aufbruchsstimmung wenig zu spüren.

Ilyas Ansah wartet weiter auf seinen ersten Einsatz

Der 21-Jährige hat für seinen neuen Klub noch keine Minute gespielt. Statt sich in England zu etablieren, beschäftigt ihn eine hartnäckige Rückenverletzung. Ansah stand bislang nicht einmal im Spieltagskader von Hull City.



Für Union Berlin kommt diese Entwicklung zu einem Zeitpunkt, an dem die Qualitäten des früheren Angreifers besonders sichtbar werden. Nach vier Spieltagen haben die Köpenicker erst einen Punkt gesammelt und kämpfen um Stabilität. Ansah gehörte in der vergangenen Saison zu den Spielern, die dem Berliner Offensivspiel Tempo und Tiefe verliehen.

Warum Union Berlin seinen Ex-Stürmer vermisst

Vor allem seine ersten Monate an der Alten Försterei hinterließen Eindruck. Mit seiner Dynamik, seiner Physis und seinem Gespür für freie Räume half er mit, dass Union erfolgreich in die Saison startete. Der Verein verlor im Sommer nicht nur einen Stürmer, sondern einen Spieler, der unterschiedliche Rollen im Angriff ausfüllen konnte.

Cheftrainer Mauro Lustrinelli hat bisher beim 1. FC Union Berlin keinen Ersatz für Ilyas Ansah gefunden. © IMAGO/Nordphoto / Engler

Trainer Marco Lustrinelli deutete nach dem Wechsel an, welchen taktischen Stellenwert Ansah hatte. „Bei unserem System mit zwei Stürmern konnte er noch mehr von unserem Spiel profitieren und diesen Schritt in die Premier League machen. Wir verlieren einen Top-Spieler. Es ist ein Verlust.“

Rückenverletzung bremst den Ex-Unioner aus

In England verlief der Neustart bislang anders als geplant. Medienberichte zufolge wird Ansah inzwischen von Spezialisten betreut. Teilweise wird sogar über eine längere Pause spekuliert. Offiziell äußerte sich Hull City bislang zurückhaltend zur möglichen Ausfallzeit.

Besonders bitter ist die Situation, weil der Aufsteiger ordentlich in die Saison gekommen ist. Hull holte aus den ersten fünf Spielen acht Punkte und behauptet sich bislang im Konkurrenzkampf der Liganeulinge. Ansah musste unterdessen aus der Ferne verfolgen, wie seine Mannschaft beim FC Chelsea punktete und später bei Newcastle United antrat.

Ansah droht bei Hull City noch längere Pause

Die Ausgangslage ist deshalb für beide Seiten ungewöhnlich. Union sucht nach Lösungen in der Offensive. Ansah kämpft um seine Fitness und um den Anschluss bei seinem neuen Verein. Die Berliner benötigen dringend sportliche Impulse, während der ehemalige Hoffnungsträger auf den Moment wartet, an dem seine Zeit in England tatsächlich beginnt.



Der Wechsel auf die Insel sollte den nächsten Karriereschritt markieren. Vorerst ist er vor allem ein Geduldstest.

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