Ex-Unioner lebt seinen Traum: Puchacz mit historischem Champions-League-Abend

Tymoteusz Puchacz hatte allen Grund, diesen Moment festzuhalten. Nach dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund zeigte sich der ehemalige Profi des 1. FC Union Berlin auf Instagram mit Julian Ryerson, seinem früheren Mannschaftskollegen aus Köpenick. Mit dem tauschte Puchacz nach dem Spiel das Trikot. Dazu schrieb der Pole: „First Assist in Champions League.“



Der 27-Jährige hatte sich gegen den BVB über die vollen 90 Minuten nicht nur ein Duell mit seinem früheren Teamkollegen aus Köpenicker Zeiten, sondern auch seine erste Torvorlage in der Königsklasse geliefert – eine historische zugleich. Sein Freistoß von der rechten Seite wurde kurz vor der Halbzeit von Aden McCarthy per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 verwertet. Am Ende unterlag Sabah FK zwar mit 1:2, durfte sich aber trotzdem über einen historischen Moment freuen: Das Tor war der erste Treffer des aserbaidschanischen Klubs in der Ligaphase der Champions League. Und der frühere Unioner war der Vorbereiter

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Vom Union-Leihspieler in die Champions League

Dass Puchacz seinen Erfolg ausgerechnet gegen Dortmund feiern konnte, machte den Abend auch persönlich besonders. Mit Ryerson traf er auf einen früheren Weggefährten aus seiner Zeit bei Union. Auch Jamie Leweling, einst ebenfalls Puchacz’ Teamkollege und inzwischen Profi des VfB Stuttgart, reagierte auf den Instagram-Beitrag mit einem Like.



Dass Puchacz einmal in der Königsklasse für einen aserbaidschanischen Klub auflaufen würde, war während seiner Zeit in Berlin kaum abzusehen. Zwischen 2021 und 2024 gehörte er zwar zum Kader von Union, konnte sich An der Alten Försterei aber nicht dauerhaft durchsetzen.

Stattdessen wurde der Linksverteidiger mehrfach verliehen. Seine Stationen führten ihn unter anderem nach Griechenland, in die Türkei sowie zum 1. FC Kaiserslautern und zu Holstein Kiel.



In Aserbaidschan hat Puchacz nun eine sportliche Heimat gefunden. Sabah FK verpflichtete ihn im Sommer fest. Auf der linken Abwehrseite gehört er zum Stammpersonal. Der Einzug in die Champions League war für den erst 2017 gegründeten Klub bereits ein außergewöhnlicher Erfolg.

Gegen den BVB gelingt der erste Treffer

Der Start in die Ligaphase hatte Sabah FK zunächst die Grenzen aufgezeigt. Gegen Manchester United verloren die Aserbaidschaner mit 0:4, gegen Slavia Prag mit 0:2. Auch gegen Borussia Dortmund reichte es nicht zu Punkten. Immerhin gelang dem Außenseiter gegen den Bundesligisten erstmals ein eigener Treffer in der Champions-League-Ligaphase – vorbereitet von Puchacz.



Für den Polen ist das ein weiterer Schritt auf einem ungewöhnlichen Karriereweg. Bei Union blieb ihm der Durchbruch verwehrt, in Aserbaidschan spielt er nun auf der größten Bühne des europäischen Klubfußballs.

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