„Existenziell bedroht“: Was hinter den Warnungen vor der AfD in Sachsen-Anhalt steckt

Migrantenverbände warnen vor den Folgen einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. Doch bei Fallzahlen, Finanzierung und konkreten Gefahren bleiben Lücken.

Vier Migrantenverbände warnen vor einer „existenziellen Bedrohung“ durch eine mögliche AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. Sie fordern eine Bund-Länder-Kommission, einen neuen Schutzfonds und erleichterte Umzüge für Geflüchtete, die sich bedroht fühlen. Zudem berichten sie von deutlich mehr Angriffen seit der Wahl. Doch wo enden belegbare Gefahren, wo beginnen politische Prognosen?

Die Verbände verlangen neue Strukturen und zusätzliche Mittel, obwohl eine AfD-geführte Landesregierung noch gar nicht im Amt ist. Ihre Warnungen beziehen sich damit auf mögliche künftige Entwicklungen, müssen sich aber an konkreten Anhaltspunkten messen lassen: Was sieht das AfD-Programm vor, welche Maßnahmen wären rechtlich umsetzbar und wo versagen bestehende Schutzmechanismen nachweislich?

Täglich ein Angriff?

Karen Taylor von der Bundeskonferenz der Migrant*innenorganisationen (BKMO) spricht von „jedem Tag einem Angriff seit den Wahlen in Sachsen-Anhalt“ und einem Anstieg von mehr als 50 Prozent. Doch die Zahl stammt nicht aus einer Polizeistatistik, sondern aus dem Umfeld einer Interessenvertretung, die damit weitreichende politische Forderungen begründet.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt Mika Kaiyama, Referentin für Grundsatzfragen beim Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA), es handele sich um „eine Einordnung der deutlich gestiegenen Fallentwicklung, die wir in den Beratungsstrukturen beobachten. Die Zahlen werden von den jeweiligen Fachberatungsstellen selbst dokumentiert“.

Das Bundeskriminalamt erfasst rassistisch motivierte Straftaten nach bundesweit einheitlichen Kriterien im Kriminalpolizeilichen Meldedienst für politisch motivierte Kriminalität. Laufende Jahreszahlen veröffentlicht es grundsätzlich nicht, da Nachmeldungen und spätere Neubewertungen die Ergebnisse verändern können. Auch das LKA Sachsen-Anhalt erklärt, eine abschließende Auswertung sei erst nach Abschluss der Ermittlungen möglich. Eine polizeiliche Bestätigung des behaupteten Anstiegs liegt damit nicht vor.

Das Aufenthaltsrecht kennt bereits Ausnahmen

„Viele Familien überlegen, wegzuziehen. Geflüchtete haben diese Wahl oft nicht“, berichtet Taylor. Das trifft auf einen Teil der Betroffenen zu, gilt aber nicht pauschal für alle Flüchtlinge.

Die Residenzpflicht beschränkt Asylbewerber auf einen bestimmten Aufenthaltsbereich. Sie endet grundsätzlich nach drei Monaten, sofern keine Pflicht zum Wohnen in einer Erstaufnahmeeinrichtung besteht. Die Wohnsitzauflage verpflichtet Betroffene dagegen für drei Jahre, an einem zugewiesenen Ort zu wohnen. Für bestimmte Asylbewerber entfällt sie jedoch bei gesichertem Lebensunterhalt; anerkannte Schutzberechtigte können unter anderem bei Beschäftigung, Ausbildung oder Studium befreit werden. Auch eine Härtefallregelung besteht bereits. Die Auflage soll eine Überlastung einzelner Kommunen verhindern und die Planung von Wohnraum, Sozialleistungen und Integrationsangeboten erleichtern.

Die Verbände wollen „konkrete rassistische oder rechtsextreme Gefährdungen“ ausdrücklich als Härtefall anerkennen, um Umzüge in andere Bundesländer zu erleichtern. Auch strukturelle Gefährdungen, etwa geschwächte staatliche Schutzstrukturen, müssten berücksichtigt werden, argumentiert Kaiyama. Wie solche Risiken festgestellt und von allgemeinen politischen Befürchtungen abgegrenzt werden sollen, erläutert sie nicht.

„Es geht dabei ausdrücklich nicht darum, Menschen zum Wegzug zu bewegen. Es geht um ihr Recht auf Schutz und darum, ihnen überhaupt eine Wahlmöglichkeit zu geben“, sagt sie. Doch wenn bereits eine strukturelle Risikolage ohne individuellen Gefährdungsnachweis genügen soll, bleibt offen, nach welchen Kriterien ein Umzug ermöglicht werden soll. Schutz zu fordern ist das eine; eine rechtssichere und praktikable Regelung dafür zu begründen, das andere.

Neue Kommission

Die Verbände verlangen eine Bund-Länder-Kommission, die Gefährdungslagen erfasst, Schutzlücken benennt und Maßnahmen samt Zuständigkeiten und Finanzierung festlegt. Zudem fordern sie mehr finanzielle Mittel für Schutz- und Beratungsangebote. Doch Gefahrenabwehr, Strafverfolgung und gerichtliche Kontrolle sind längst Aufgaben bestehender Behörden. Auch Beratungsangebote für Betroffene und gegen Rechtsextremismus gibt es bereits. Entscheidend ist daher, welche Aufgaben bislang unerledigt bleiben und warum eine neue Kommission sie besser erfüllen sollte als bestehende Stellen. Einen solchen Nachweis bleiben die Verbände bislang schuldig.

Auch bei der Finanzierung vermischen sich unterschiedliche Anliegen. Mit „Demokratie leben!“ fördert der Staat bereits Demokratiearbeit und Extremismusprävention. Ab 2027 werden Förderstrukturen neu geordnet, bestimmte bundesweite Projekte laufen Ende 2026 aus. Die Verbände warnen vor Einschnitten, beziffern aber weder drohende Stellenverluste noch mögliche Beratungsausfälle.

Zugleich sieht der Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2027 bei Demokratiebildung und Extremismusprävention einen Rückgang von rund 204 auf 170 Millionen Euro vor. Welche Träger betroffen sein werden, ist noch offen. Die Warnung vor Einschnitten ist damit nicht unbegründet, eine konkrete Versorgungslücke aber ebenso wenig belegt.

Laut LAMSA sei vor allem eine Beratungsinfrastruktur gefährdet, die als Ganzes geschwächt werden könnte. Zentrale Angebote wie Mobile Beratung und Opferberatung werden über die Landes-Demokratiezentren organisiert. In Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung damit Einfluss auf Koordinierung und landeseigene Förderung. Welche Angebote konkret gefährdet sind, legt Kaiyama jedoch nicht dar.

AfD-Programm: Zwischen Forderungen und Grenzen

Die Warnungen der Migrantenverbände haben einen konkreten Anknüpfungspunkt: Das Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt enthält zahlreiche migrationspolitische Vorhaben. Doch zwischen politischen Ankündigungen und umsetzbarer Regierungspolitik liegt ein erheblicher Unterschied. Rund zwei Drittel der mehr als 50 Forderungen der AfD in Sachsen-Anhalt wären rechtlich nicht umsetzbar. Bei einem Teil fehlt dem Land die Zuständigkeit, andere Vorhaben verstoßen gegen deutsches Recht, EU-Recht oder Völkerrecht.

Ein Land kann etwa das Grundrecht auf Asyl nicht eigenmächtig abschaffen. Auch pauschale Zurückweisungen von Schutzsuchenden aus sicheren Drittstaaten und Sonderklassen für Flüchtlingskinder stoßen auf rechtliche Grenzen. Bei Abschiebungen und bestimmten aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen kann eine Landesregierung bestehende Spielräume dagegen restriktiver nutzen. Die AfD könnte also Veränderungen durchsetzen – aber nicht nach Belieben.

Für die Verbände stellt sich die Herausforderung, mögliche Folgen einer AfD-geführten Landesregierung konkret zu belegen. Das LAMSA weist darauf hin, dass rechtswidrige Vorhaben zwar vor Gericht scheitern könnten, Betroffene ihre Rechte aber möglicherweise erst aufwendig einklagen müssten. Damit benennt der Verband ein mögliches Problem beim Zugang zum Rechtsschutz. Offen lässt er jedoch, welche konkreten politischen Vorhaben den Alltag von Migranten verändern könnten und welche Schutzmechanismen in solchen Fällen an ihre Grenzen stoßen würden.

Ein Verbotsverfahren löst keine unmittelbare Schutzfrage

Karen Taylor fordert zudem ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Ein Parteiverbot kann eine Landesregierung nicht allein beschließen. Es setzt ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht und hohe rechtliche Hürden voraus.

Die Forderung zeigt, dass es den Verbänden nicht nur um einzelne Schutzmaßnahmen geht, sondern auch um die politische Zurückdrängung einer Partei, die bei Wählern erheblichen Rückhalt besitzt: Bei der Landtagswahl wurde die AfD mit 43,8 Prozent stärkste Kraft.

Die politische Ablehnung der AfD durch die Verbände ist von der Begründung ihrer konkreten Forderungen zu unterscheiden. Wer ein Verbotsverfahren fordert und vor den Folgen einer möglichen AfD-Regierung warnt, sollte darlegen, welche Gefahren konkret drohen und welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen daraus folgen.

Zwischen Alarm und Entwarnung

Die Migrantenverbände verweisen auf Beratungsfälle und Bedrohungserfahrungen. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass Migranten unter einer AfD-geführten Landesregierung staatlichen Schutz verlieren würden. Auch eine solche Regierung wäre an das Grundgesetz gebunden.

Ob eine neue Schutzkommission, höhere finanzielle Mittel oder erleichterte Umzüge nötig sind, muss sich deshalb an konkreten Schutzlücken messen lassen. Entscheidend ist nicht, ob die AfD politisch gefällt, sondern welche Gefahren nachweisbar sind und was der Rechtsstaat ihnen wirksam entgegensetzen muss.

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