Auf der IV. Internationalen Konferenz für Eurasische Sicherheit versammelten sich Anfang November 2026 über 800 Teilnehmer aus 50 Ländern in Minsk. Vor allem wurde über den Aufbau eigenständiger Macht- und Werteallianzen abseits westlicher Institutionen diskutiert. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung erklärt der belarussische Außenminister Maksim Ryschankou, warum er ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges für möglich hält, welche Schlüsselrolle den USA zukommt und wie die neue „Charta der Vielfalt und Multipolarität“, deren Verhandlungen im Dezember in Minsk beginnen, ein eigenes Fundament für den Kontinent schaffen soll.