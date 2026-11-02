Rohstoffe

Nach Exklusiv-Bericht über Rohstoff-Alleingang der deutschen Industrie: BMW nennt erstmals konkrete Pläne

Die Industrie plant ein Rohstoffhandelshaus. Der Staat soll Risiken abfedern. Doch wer entscheidet dann, welche Rohstoffe Deutschland einkauft? Führende Konzerne wollen nun Fakten schaffen.

Foto von Autor/Autorin: Harald Neuber
Harald Neuber
9 Min
Autowracks enthalten Metalle, die für neue Fahrzeuge gebraucht werden. Doch Recycling allein löst das Rohstoffproblem der Industrie nicht.

Autowracks enthalten Metalle, die für neue Fahrzeuge gebraucht werden. Doch Recycling allein löst das Rohstoffproblem der Industrie nicht.

© Rupert Oberhäuser/imago

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Wenn Rohstoffe knapp werden, steht nicht nur eine Lieferung auf dem Spiel. Ganze Produktionsketten geraten unter Druck. Die deutsche Industrie will deshalb nicht länger auf politische Ankündigungen warten: Verbände und Unternehmen arbeiten an einem gemeinsamen Modell zur Rohstoffsicherung.

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