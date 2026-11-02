Wenn Rohstoffe knapp werden, steht nicht nur eine Lieferung auf dem Spiel. Ganze Produktionsketten geraten unter Druck. Die deutsche Industrie will deshalb nicht länger auf politische Ankündigungen warten: Verbände und Unternehmen arbeiten an einem gemeinsamen Modell zur Rohstoffsicherung.
Rohstoffe
Nach Exklusiv-Bericht über Rohstoff-Alleingang der deutschen Industrie: BMW nennt erstmals konkrete Pläne
Die Industrie plant ein Rohstoffhandelshaus. Der Staat soll Risiken abfedern. Doch wer entscheidet dann, welche Rohstoffe Deutschland einkauft? Führende Konzerne wollen nun Fakten schaffen.
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Autowracks enthalten Metalle, die für neue Fahrzeuge gebraucht werden. Doch Recycling allein löst das Rohstoffproblem der Industrie nicht.
© Rupert Oberhäuser/imago