Nach Exklusiv-Bericht über Rohstoff-Alleingang der deutschen Industrie: BMW nennt erstmals konkrete Pläne

Die Industrie plant ein Rohstoffhandelshaus. Der Staat soll Risiken abfedern. Doch wer entscheidet dann, welche Rohstoffe Deutschland einkauft? Führende Konzerne wollen nun Fakten schaffen.

Autowracks enthalten Metalle, die für neue Fahrzeuge gebraucht werden. Doch Recycling allein löst das Rohstoffproblem der Industrie nicht.

Wenn Rohstoffe knapp werden, steht nicht nur eine Lieferung auf dem Spiel. Ganze Produktionsketten geraten unter Druck. Die deutsche Industrie will deshalb nicht länger auf politische Ankündigungen warten: Verbände und Unternehmen arbeiten an einem gemeinsamen Modell zur Rohstoffsicherung.