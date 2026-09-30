Exklusiv: Deutschland hat die meisten Jobs in Rechenzentren – doch Irland wächst schneller

Deutschland hat viele Jobs in Rechenzentren, doch anderswo wächst der Markt schneller. Neue Daten zeigen: Gefragt sind Fachkräfte aus dem Handwerk.

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KI-Rechenzentren wachsen – und mit ihnen der Bedarf an Kühlung. Betreiber müssen Abwärme und Wasserverbrauch regulieren.

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Wenn die Bundesregierung über Rechenzentren spricht, klingt es nach Aufbruch. Verdoppelung der Kapazitäten bis 2030, Vervierfachung der KI-Rechenleistung, 28 Maßnahmen, 25 davon „angelaufen“ – so die Halbjahresbilanz des Digitalministeriums von Mitte September. Der Arbeitsmarkt erzählt eine andere Geschichte.