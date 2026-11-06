Europa

Exklusiv: Russlandkontakte unerwünscht – wie die EU Abgeordnete unter Druck setzt

Ein Streit über die Grenzen der Meinungs- und Mandatsfreiheit eskaliert. Das EU-Parlament will zwei Abgeordnete sanktionieren. Der Vorwurf: Kontakt nach Moskau.

Foto von Autor/Autorin: Jonas Prien
Jonas Prien
6 Min
EP-Präsidentin Roberta Metsola will offizielle Kontakte zwischen EU-Parlamentariern und Russland verbieten.

EP-Präsidentin Roberta Metsola will offizielle Kontakte zwischen EU-Parlamentariern und Russland verbieten.

© dts Nachrichtenagentur/imago

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Mit wem darf ein Abgeordneter sprechen? Und vor allem mit wem nicht? Für manche Politiker sind Gespräche mit Vertretern Russlands eine notwendige Voraussetzung, um den Krieg in der Ukraine irgendwann auf diplomatischem Weg zu beenden. Für Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments (EP), ist dies offenbar ein Tabu. Das bekommen derzeit die EU-Abgeordneten Fernand Kartheiser aus Luxemburg und Thomas Geisel aus Deutschland zu spüren. Dies geht aus Unterlagen hervor, die dieser Zeitung exklusiv vorliegen.

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