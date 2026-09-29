Kasachstan und Deutschland wollen ihre Zusammenarbeit bei Rohstoffen, Industrie und Technologie deutlich ausbauen. Das geht aus dem offiziellen Ablaufplan für den Besuch von Staatspräsident Kassym-Schomart Tokajew hervor, der der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung (OAZ) vorliegt.
Demnach sind in Berlin insgesamt 23 Vereinbarungen und Erklärungen vorgesehen, von zwischenstaatlichen Erklärungen bis zu Einzelvereinbarungen zwischen kasachischen Staatsstrukturen und deutschen Unternehmen.
Kasachstan
Exklusiv zum Tokajew-Besuch in Berlin: Was in den 23 neuen Abkommen mit Kasachstan steckt
Rohstoffe, Energie, KI und Logistik: Der OAZ liegt das Protokoll der geplanten Unterzeichnungen vor. Auch Siemens Energy und die Messe Frankfurt sind dabei.
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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing am Dienstag Kasachstans Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew.
© Soeren Stache/dpa