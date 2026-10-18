Den Brand soll eine Gasexplosion während eines Übungsschießens ausgelöst haben. Krankenhäuser in der Provinz Alberta lösen Katastrophenalarm aus.

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Menschen warten am Samstag vor dem Gesundheitszentrum in Wainwright, wo Verletzte des Brandes auf dem Truppenübungsplatz behandelt werden.

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Bei einem Zwischenfall auf dem Militärstützpunkt Wainwright in der kanadischen Provinz Alberta sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ottawa mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt. Genaue Opferzahlen nannte das Ministerium zunächst nicht.



Nach Informationen des kanadischen Senders Global News kamen mindestens sieben Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Der Sender beruft sich auf Angaben aus Militärkreisen.

Das Feuer brach am Samstagnachmittag (Ortszeit) gegen 16 Uhr im Übungsgelände der Basis aus. Angefacht von Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde griffen die Flammen rasch über die Grenzen des Areals hinaus. Militärische und zivile Einsatzkräfte waren im Großeinsatz, teilten die Streitkräfte mit.

Mutmaßliche Ursache: getroffene Gasleitung

Nach Informationen von Global News soll bei einer scharfen Schießübung eine Gasleitung oder eine Erdgasbohrung auf dem Gelände getroffen worden sein und die Explosion ausgelöst haben. Eine amtliche Bestätigung dieser Ursache liegt bislang nicht vor.



Verteidigungsminister David McGuinty sprach am Samstagabend in Ottawa von einer sehr unübersichtlichen Lage. Der Stützpunkt zählt zu den größten Truppenübungsplätzen Kanadas.

Krankenhäuser rufen Katastrophenalarm aus

Mehrere Kliniken in Alberta lösten wegen der hohen Zahl Verletzter den sogenannten Code Orange für Massenanfälle von Verletzten aus. Patienten wurden auch in Krankenhäuser in Edmonton gebracht, rund 180 Kilometer nordwestlich der Basis. Der Notfallmediziner Warren Thirsk vom Royal Alexandra Hospital sagte dem öffentlich-rechtlichen Sender CBC, die Zahl der Verletzten würde die Kapazitäten der Stadt überfordern.

In der Nacht zum Sonntag meldete die Gemeinde Wainwright, der Brand sei unter Kontrolle, wichtige Einrichtungen seien geschützt.

Zustimmung wird geprüft...

Premierminister Mark Carney erklärte im Onlinedienst X, die Bundesregierung arbeite eng mit den Behörden Albertas zusammen. Albertas Premierministerin Danielle Smith sprach von einem „schweren und tragischen“ Brand, von dem viele Soldaten betroffen seien. Verteidigungsminister McGuinty sagt, die Streitkräfte würden Angaben zu Opfern erst nach Benachrichtigung der Angehörigen bestätigen.

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