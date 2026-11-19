Vier Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Ein Gasheizgerät im fünften Stock gilt als mutmaßliche Ursache der Explosion in der georgischen Hauptstadt.

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Menschen stehen hinter einer Absperrung vor dem beschädigten Wohnhaus im Tiflisser Stadtteil Ponitschala

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Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in der georgischen Hauptstadt Tiflis sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden. Rettungskräfte suchen noch nach sieben Vermissten, darunter drei kleinen Kindern. Wegen Einsturzgefahr mussten sie die Suche an der Vorderseite des Hauses im Stadtteil Ponitschala abbrechen. Eine tragende Wand hatte sich während des Einsatzes nach vorn geneigt, erklärte Innenminister Sulchan Tamasaschwili.

Rettungskräfte bargen die vier Verletzten aus den Trümmern und brachten sie in Krankenhäuser. Nach Angaben des Ministers waren alle bei Bewusstsein. Ein 31-Jähriger erlitt jedoch schwere Verbrennungen und wird auf einer Intensivstation des Simon-Khetschinashvili-Universitätskrankenhauses behandelt, wie das Nachrichtenportal Civil Georgia berichtete.

Dutzende Familien evakuiert

Nach Angaben von Innenminister Tamasaschwili setzen die Rettungskräfte ihre Arbeit an der Rückseite des Gebäudes fort.

Die Stadt lässt die Standsicherheit des gesamten Hauses untersuchen. Bürgermeister Kacha Kaladse sagte, die Stadt habe Hotels bereitgestellt, um die evakuierten Bewohner bei Bedarf unterzubringen. Bei Bedarf könnten alle 90 Familien aus dem Gebäude dort unterkommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Behörden könnte ein Gasheizgerät im fünften Stock die Explosion ausgelöst haben. Ein Bewohner berichtete laut Tamasaschwili, er habe das Heizgerät in der Nacht ein- und wieder ausgeschaltet. Beim erneuten Einschalten am Morgen sei es explodiert.