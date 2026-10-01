Explosionen schon beim ersten Kaffee: Wie Bilder der Welt uns überfordern

Krisen und Katastrophen überfluten uns medial – was macht das mit unserer Psyche? Experten sprechen über die Folgen und darüber, wer besonders anfällig ist.

Nur eines der Motive, die man nahezu täglich in den sozialen Medien sieht: Russischer Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine, hier im April 2026

Scrollt man durch die Feeds von TikTok, Instagram und anderen Apps, wirken die Inhalte, die der Algorithmus vorschlägt, manchmal wie ein Blick in den Weltuntergang. Ein Mix aus Krieg, Machtkämpfen und Katastrophen – dazu im Sommer noch Hitzerekorde, ausgetrocknete Flüsse, Dürre, Waldbrände. Schon eine Krise allein könnte die Psyche überfordern. Aber in diesen Zeiten kommt der Kopf gar nicht mehr hinterher.