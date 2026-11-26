Deutschland und Frankreich haben sich auf die Besetzung mehrerer Spitzenposten bei der Europäischen Zentralbank verständigt. An ihre Spitze soll Hernández de Cos rücken.

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Pablo Hernández de Cos bei einer Tagung spanischer Wirtschaftsjournalisten im Juni 2023 in Santander

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Der frühere spanische Notenbankchef Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Wie die spanische Zeitung El País am Donnerstag unter Berufung auf mehrere europäische Diplomaten berichtete, setzte sich der Ökonom beim EU-Gipfel in Brüssel gegen den früheren niederländischen Notenbankchef Klaas Knot durch. Hernández de Cos wäre der erste Spanier an der Spitze der 1998 gegründeten EZB.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde scheidet im Februar 2027 rund neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit aus. Vor der förmlichen Ernennung ihres Nachfolgers durch den Europäischen Rat müssen noch das Europaparlament und die EZB Stellung nehmen. Die endgültige Personalentscheidung soll im Dezember fallen.

Berlin und Paris einigen sich über EZB-Spitzenposten

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten des Spaniers war laut El País eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich über die Besetzung mehrerer Spitzenposten bei der EZB. Beide Länder unterstützten die Kandidatur von Hernández de Cos.

Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier soll nach Informationen des spanischen Nachrichtenportals elDiario.es neuer Chefvolkswirt der EZB werden. Er würde den Iren Philip Lane ablösen, dessen achtjährige Amtszeit im Mai 2027 endet.

Die Französin Laurence Boone soll demnach im EZB-Direktorium die Verantwortung für die Finanzmarktgeschäfte übernehmen. Die frühere französische Europaministerin leitet das Firmenkunden- und Investmentbankgeschäft der spanischen Bank Santander in Frankreich. Die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte im September angekündigt, im Januar 2027 zum Internationalen Währungsfonds (IWF) zu wechseln.

Hernández de Cos steht für flexiblere Geldpolitik

Während Knot als Verfechter einer strikten Inflationsbekämpfung gilt, misst Hernández de Cos laut El País bei geldpolitischen Entscheidungen auch der Konjunktur und der Stabilität des Finanzsystems größeres Gewicht bei. Der Spanier setzt sich dagegen für eine strikte Haushaltsdisziplin ein.

Knot hatte sich während seiner Zeit im EZB-Rat wiederholt gegen die Anleihekäufe und Zinssenkungen unter dem damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi ausgesprochen. Insbesondere in Italien und Griechenland stieß seine Haltung laut elDiario.es auf Ablehnung.

Rückhalt bei Spaniens Regierung und Opposition

Hernández de Cos leitet derzeit die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). 2018 wurde er noch unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zum Chef der spanischen Zentralbank ernannt. Seine Kandidatur für die EZB-Präsidentschaft unterstützten sowohl die Regierung des Sozialisten Pedro Sánchez als auch Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo.

Zwei Spanierinnen haben bereits hohe europäische Ämter inne: Nadia Calviño als Präsidentin der Europäischen Investitionsbank und Teresa Ribera als Vizepräsidentin der EU-Kommission.

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