Nach dem Feuer westlich von Jakarta suchen mehr als 500 Einsatzkräfte in der Brandruine weiter nach Vermissten. Die Identifizierung der Opfer könnte Wochen dauern.

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Einsatzkräfte der indonesischen Rettungsbehörde Basarnas unterstützen am 23. November die Nachlöscharbeiten auf dem Gelände der Süßwarenfabrik in Cikande.

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Nach dem Großbrand in einer Süßwarenfabrik in Indonesien haben Rettungskräfte am Montag weiter nach 32 vermissten Beschäftigten gesucht. Aus der zerstörten Fabrik in Cikande westlich der Hauptstadt Jakarta wurden bislang menschliche Überreste in Dutzenden Leichensäcken geborgen.

Said Iqbal, Berater des indonesischen Präsidenten für Arbeitsfragen, bezifferte die Zahl der Todesopfer laut Reuters auf 24. Die örtliche Rettungsbehörde konnte diese Zahl zunächst nicht bestätigen, da in den geborgenen Leichensäcken teilweise nur einzelne Körperteile liegen.

Nach Angaben des regionalen Leiters der Rettungskräfte haben 29 Beschäftigte den Brand überlebt. Fünf von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie der indonesische Fernsehsender TVRI berichtete.

Suche in einsturzgefährdeter Fabrik

Das Feuer war am Samstag in einem dreistöckigen Gebäude der Süßwarenfabrik PT Fonusa Agung Mulia in der Provinz Banten ausgebrochen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP benötigte die Feuerwehr rund 14 Stunden, um die Flammen weitgehend unter Kontrolle zu bringen.

Glutnester und einsturzgefährdete Gebäudeteile erschwerten die Suche nach den Vermissten. Mehr als 500 Einsatzkräfte waren beteiligt, darunter Polizisten, Soldaten, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und Freiwillige.

Zustimmung wird geprüft...

Als das Feuer ausbrach, befanden sich nach Behördenangaben rund 300 Beschäftigte auf dem Fabrikgelände. Mindestens 63 von ihnen hielten sich in dem besonders stark betroffenen Teil des Gebäudes auf, die meisten im zweiten Stock.

Die geborgenen menschlichen Überreste wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Identifizierung nimmt die Polizei DNA-Proben von Angehörigen, auch Fingerabdrücke sollen dabei helfen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa könnte es mehrere Wochen dauern, bis die Toten identifiziert sind.

Kurzschluss als mögliche Brandursache

Die Behörden ermitteln zur Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Kurzschluss an einer Klimaanlage das Feuer ausgelöst haben, sagte Präsidentenberater Said Iqbal laut Reuters. Zugleich werde geprüft, ob die Sicherheitsvorschriften in der Fabrik eingehalten wurden. Iqbal kündigte an, den Firmenchef vorzuladen.

Die Fabrik gehört zum Lebensmittelhersteller United Family Food, der insgesamt etwa 5000 Menschen beschäftigt. Das Unternehmen produziert unter anderem Süßwaren der Marke Milkita, die in mehr als 40 Länder exportiert werden.

Prüfung des Arbeitsschutzes gefordert

Der indonesische Ombudsmann, eine staatliche Kontrollstelle, forderte am Montag eine Untersuchung möglicher Sicherheitsmängel in der Fabrik. Dabei soll geklärt werden, ob Brandmelder und Feuerlöscheinrichtungen funktionierten und ausreichende Fluchtwege und Notausgänge vorhanden waren.

Ein Ombudsmann-Mitglied forderte außerdem, die Ansprüche der betroffenen Beschäftigten und ihrer Angehörigen zu garantieren. Dazu zählen ausstehende Löhne, Sozialversicherungsleistungen und Entschädigungen bei Arbeitsunfällen.