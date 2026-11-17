Wer schneller einen Termin beim Facharzt will, soll künftig selbst zahlen: Mit diesem Szenario hat Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), eine heftige Debatte ausgelöst. Er rechne damit, dass Praxen verstärkt Termine in einer Privatsprechstunde anbieten werden, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gesetzlich Versicherte würden dort wie Privatpatienten behandelt, müssten die Rechnung aber aus eigener Tasche begleichen.



Als Grund nannte er Honorarkürzungen von rund drei Milliarden Euro durch das GKV-Spargesetz. Treffen werde das vor allem HNO-Ärzte, Orthopäden, Kardiologen, Radiologen und Rheumatologen.



Dabei ist das Prinzip, dass Kassenpatienten zuzahlen, längst Alltag. Ein Überblick, wo Versicherte schon heute selbst in die Tasche greifen und was sich zum 1. Januar ändert.

Zuzahlungen: Ab Januar 50 Prozent mehr

Der größte Posten sind die gesetzlichen Zuzahlungen. Für jedes verschreibungspflichtige Medikament berappen Erwachsene derzeit zehn Prozent des Preises, mindestens fünf und höchstens zehn Euro. Für einen Krankenhausaufenthalt werden zehn Euro pro Tag fällig, für höchstens 28 Tage im Jahr. Bei Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie kommen zehn Euro pro Verordnung plus zehn Prozent der Kosten hinzu.



Diese Beträge waren seit 2004 praktisch unverändert. Das ändert sich nun mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Die Regelungen gelten ab 1. Januar: Für Medikamente werden zehn Prozent des Preises fällig, mindestens 7,50 und höchstens 15 Euro, aber nie mehr, als das Mittel kostet.

Ein Kliniktag kostet 15 Euro, wer vier Wochen im Krankenhaus liegt, zahlt damit bis zu 420 statt 280 Euro im Jahr. Bei Heilmitteln und häuslicher Krankenpflege steigt der feste Betrag auf 15 Euro je Verordnung, der Anteil von zehn Prozent der Kosten bleibt. Für Hilfsmittel zum Verbrauch, etwa Inkontinenzvorlagen oder Katheter, liegt die Obergrenze künftig bei 15 statt zehn Euro im Monat. Das Bundesgesundheitsministerium begründet den Schritt damit, dass Preise und Löhne seit 2004 um etwa die Hälfte gestiegen seien.



Unverändert bleibt der Schutz vor Überforderung: Niemand muss mehr als zwei Prozent seiner jährlichen Bruttoeinnahmen für Zuzahlungen aufbringen, chronisch Kranke ein Prozent. Wer die Grenze erreicht, kann sich von seiner Kasse für den Rest des Jahres befreien lassen. Dafür sollten Versicherte alle Quittungen aufbewahren. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von den meisten Zuzahlungen befreit.

Zahnersatz: Wer jetzt plant, spart

Teuer wird es oft beim Zahnarzt. Für Kronen, Brücken oder Prothesen zahlen die Kassen nur einen Festzuschuss, derzeit 60 Prozent der Kosten einer einfachen Standardversorgung. Wer lückenlos zur Vorsorge geht und das im Bonusheft nachweisen kann, bekommt nach fünf Jahren 70 Prozent, nach zehn Jahren 75 Prozent. Alles, was über die Standardlösung hinausgeht, etwa Implantate oder Keramik, zahlen Patienten selbst.



Ab Januar sinkt der Festzuschuss nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 50 Prozent, mit Bonusheft auf 60 beziehungsweise 65 Prozent. Entscheidend ist dabei nicht der Behandlungstermin, sondern der Tag, an dem die Kasse den Heil- und Kostenplan bewilligt. Wer ohnehin Zahnersatz braucht, sollte den Plan deshalb möglichst bald einreichen. Ist er noch in diesem Jahr genehmigt, gelten die bisherigen Sätze, sofern der Zahnersatz innerhalb von sechs Monaten eingesetzt wird.



Für Versicherte mit geringem Einkommen bleibt die Härtefallregelung erhalten: Sie bekommen die Standardversorgung weiterhin vollständig bezahlt. Wichtig: Der Eigenanteil beim Zahnersatz zählt nicht zu den Zuzahlungen und wird deshalb bei der Belastungsgrenze nicht berücksichtigt.

Brille, rezeptfreie Mittel, Homöopathie

Auch an anderen Stellen bleibt die Rechnung bei den Versicherten. Brillengläser zahlt die Kasse Erwachsenen nur bei starker Fehlsichtigkeit, das Gestell nie. Rezeptfreie Medikamente wie Nasenspray oder Schmerzmittel müssen Erwachsene in aller Regel selbst kaufen, auch wenn der Arzt sie empfiehlt.



Neu auf der Liste steht die Homöopathie. Seit Ende Juli dürfen Ärzte homöopathische und anthroposophische Mittel nicht mehr auf Kassenrezept verordnen, ebenso Cannabisblüten. Einige Krankenkassen erstatten homöopathische Muttel noch freiwillig, doch auch das ist nur noch bis zum 31. Dezember erlaubt, wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung mitteilt. Ab Januar müssen Versicherte diese Mittel und Behandlungen vollständig selbst bezahlen. Das Ministerium begründet die Streichung mit fehlenden Belegen für die Wirksamkeit.

IGeL: Ein Milliardenmarkt

Der direkteste Vorläufer dessen, was Gassen beschreibt, sind die Individuellen Gesundheitsleistungen, kurz IGeL. Das sind Untersuchungen und Behandlungen, die Ärzte Kassenpatienten gegen private Rechnung anbieten. Gesetzlich Versicherte geben dafür mindestens 2,4 Milliarden Euro im Jahr aus, wie der IGeL-Report 2024 des Medizinischen Dienstes Bund ergab. Am häufigsten verkauft werden laut dem Report der Ultraschall von Eierstöcken und Gebärmutter zur Krebsfrüherkennung und die Messung des Augeninnendrucks zur Früherkennung des Grünen Stars. Bei beiden überwiegt nach Einschätzung des Medizinischen Dienstes der mögliche Schaden den Nutzen, etwa durch Fehlalarme und unnötige Folgeeingriffe. Augenärzte halten die Glaukom-Untersuchung dagegen für sinnvoll.

Auf seinem Portal IGeL-Monitor hat der Medizinische Dienst bislang 68 Selbstzahlerleistungen eingeschätzt, wie die Verbraucherzentralen mit Stand Juli 2025 zusammenfassen. Keine einzige erhielt das Urteil „positiv“, drei schnitten „tendenziell positiv“ ab, 31 negativ oder tendenziell negativ, bei den übrigen ist der Nutzen unklar oder es gibt keine Bewertung. Wer eine IGeL in Anspruch nimmt, sollte vorab eine schriftliche Vereinbarung mit dem Preis bekommen und hinterher eine Rechnung. Niemand muss sich sofort entscheiden.



Neu an Gassens Szenario wäre etwas anderes: Bei IGeL kaufen Patienten Leistungen, die nicht zum Kassenkatalog gehören. In der Privatsprechstunde würden sie für Behandlungen zahlen, auf die sie als Versicherte eigentlich Anspruch haben, nur eben früher.

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