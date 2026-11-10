Neue Erkenntnisse im Fall Lisa T.: Staatsanwaltschaft korrigiert Angaben zum Verdächtigen

Polizisten bei der Suche nach Lisa T. in Berlin-Marzahn. Im Fall der getöteten 13-Jährigen haben Ermittler inzwischen ein mögliches Tatfahrzeug sichergestellt.

Im Fall der getöteten 13-jährigen Lisa T. aus Berlin haben die Ermittler ein mögliches Tatfahrzeug sichergestellt. Es werde derzeit kriminaltechnisch untersucht, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstagabend mit.



Welche Rolle das Fahrzeug gespielt haben könnte und unter welchen Umständen es gefunden wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Belastbare Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem 22-jährigen Beschuldigten und dem Mädchen gibt es demnach weiterhin nicht.

Zugleich korrigierte die Behörde frühere Angaben zu den bereits laufenden Ermittlungen gegen den Mann. Die mehr als 900 Dateien mit mutmaßlich kinderpornografischen Inhalten wurden demnach nicht auf Datenträgern entdeckt, die bei einer Durchsuchung in Berlin im März 2025 sichergestellt worden waren. Sie sollen sich vielmehr auf einem Mobiltelefon befunden haben, das der Beschuldigte am 4. November 2025 in Passau bei sich trug und das dort beschlagnahmt wurde.

Die 13-jährige Lisa T. wurde tagelang vermisst. © Berliner Polizei

Berliner Datenträger werden noch ausgewertet

Die im März 2025 in Berlin sichergestellten Beweismittel werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch ausgewertet. Ob sich darauf strafbare Inhalte befinden und wie viele Dateien betroffen sein könnten, stehe noch nicht fest. Das damalige Verfahren hatte die Berliner Behörde im Januar 2025 eingeleitet.

Auch zur Vorstrafe des Beschuldigten ergänzte die Staatsanwaltschaft ihre bisherigen Auskünfte. Seine Verurteilung durch das Amtsgericht Passau zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung sei seit dem 5. November 2026 rechtskräftig. Der Eintrag im Bundeszentralregister fehle noch, das Urteil habe der Berliner Behörde bislang nicht vorgelegen.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Passau, über die dpa berichtete, wurde der Mann im Oktober unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein, fahrlässiger Körperverletzung, Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Besitzes zweier verbotener Waffen verurteilt.

Flucht vor Polizeikontrolle endete mit Unfall

Hintergrund war ein Vorfall am 4. November 2025 in Bayern. Der Mann war mit einem Auto samt Wohnwagen und gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Als er sich einer Polizeikontrolle entzog, streifte er zwei Fahrzeuge und stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Im Auto fanden Polizisten ein Butterflymesser und einen Schlagring.



Vom 5. November 2025 bis Mitte Januar 2026 war der Mann wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Verdachtsdiagnose bestätigte sich nach Angaben der Passauer Staatsanwaltschaft nicht. Anschließend konnte er die Klinik verlassen.

Staatsanwaltschaft erläutert Verzicht auf Haftanträge

Die Berliner Staatsanwaltschaft erklärte am Dienstag auch, weshalb sie in den beiden Verfahren wegen mutmaßlich kinderpornografischer Inhalte keinen Haftbefehl beantragt hatte. Der Mann sei damals nicht vorbestraft gewesen, habe einen festen Wohnsitz gehabt und sei für die Ermittler erreichbar gewesen. Die zu erwartende Strafe habe keinen Haftgrund wegen Flucht oder Fluchtgefahr begründet.



Auch Wiederholungsgefahr habe rechtlich nicht vorgelegen. Dieser Haftgrund erfasse bei den betreffenden Delikten nur gewerbs- oder bandenmäßigen Handel. Dafür habe es keine Anhaltspunkte gegeben. Der Vorwurf zu den mehr als 900 Dateien aus Passau unterscheide sich in seinem Unrechtsgehalt nicht wesentlich von anderen Fällen des Erwerbs und Besitzes solcher Inhalte, erklärte die Behörde.

Verdächtiger weiter in Lebensgefahr

Der Gesundheitszustand des Beschuldigten ist laut Staatsanwaltschaft unverändert. Er wird demnach weiterhin in Lebensgefahr auf einer Intensivstation behandelt. Er hatte sich am Sonntag bei dem Polizeieinsatz in Brandenburg selbst schwer verletzt. In dem leerstehenden Haus, in dem er sich aufhielt, fanden die Beamten auch Lisas Leiche.



Das Mädchen hatte seine Wohnung in Berlin-Marzahn am Dienstagmorgen verlassen, um zur Schule zu fahren, war dort aber nicht angekommen. Wann, wo und wie Lisa getötet wurde, ist weiterhin unbekannt. Zu dem Haus in Brandenburg führte die Polizei schließlich ein Hinweis auf Hausfriedensbruch.



Vor dem Wohnhaus der Familie legten Menschen Blumen, Briefe und selbst gemalte Bilder nieder und stellten mehr als hundert Kerzen auf. Auch die vietnamesische Gemeinschaft kündigte Unterstützung für Lisas Familie an.

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