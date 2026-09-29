Fallschirme und Hubschrauberwartung: Wie Sachsen an der Aufrüstung mitverdient

Deutschland rüstet auf. Das bringt Sachsen mehrere Millioneninvestitionen und sichert Arbeitsplätze in unsicheren Zeiten. Doch es gibt auch Kritik.

Erst kamen die Hubschrauber, dann der Vertrag. Die Elbe Flugzeugwerke haben erstmals direkt mit der Bundeswehr einen Vertrag zur Wartung des Transporthubschraubers NH90 unterzeichnet. Erfahrungen mit dem Fluggerät hat das Unternehmen in Dresden schon länger, war aber bisher immer Unterauftragnehmer.

In den kommenden sieben Jahren werden die Flugzeugwerke die umfassende Wartung, Inspektion und Reparatur der Nato-Helicopter 90 (NH90) des Heeres übernehmen. Zum Auftragsvolumen haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Allerdings ist in den Leistungsbeschreibungen von 130.000 Arbeitsstunden jährlich die Rede. Hochgerechnet auf die gesamte Vertragslaufzeit, würde das nach Schätzungen von Militärexperten einen Auftragswert in dreistellige Millionenhöhe bedeuten.

Die ersten Maschinen sind schon vor Ort und sollen noch in diesem Monat gewartet werden. Der NH90 wurde speziell als Allrounder entwickelt. Er kann bis zu 20 Personen, zum Beispiel Fallschirmspringer, oder schwere Lasten transportieren. Er lässt sich schnell umrüsten und seine Kabine aus Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen ist auf dem Radar schwerer zu erkennen.

Der Großauftrag ist nur ein Beispiel von vielen, wie Sachsen von der Rüstungsoffensive profitiert. Die Bundeswehr plant, bis zum Jahr 2035 insgesamt rund vier Milliarden Euro in Mitteldeutschland zu investieren. Sachsen erhält mit 1,63 Milliarden Euro den Löwenanteil. Gelder, die in Menschen und Material investiert werden sollen. Neben einer Erhöhung der Zahl von Dienstposten sind auch Ausgaben für die Infrastruktur geplant.

In Sachsen betrifft das unter anderem den Aufbau eines komplett neuen Bundeswehrstandorts in Bernsdorf-Straßgräbchen (Landkreis Bautzen). Hier werden alte, von der NVA genutzte Flächen der ehemaligen „Jaroslav-Dombrowski-Kaserne“ reaktiviert. Geplant ist die Unterbringung eines Logistikbataillons mit etwa 800 Dienstposten. Die Investitionssumme beträgt rund 700 Millionen Euro.

Es ist nicht das einzige große Infrastrukturprojekte der Bundeswehr in Sachsen. Der Truppenübungsplatz Oberlausitz soll zu einer modernen militärischen Drehscheibe aufgerüstet werden. Zentraler Bestandteil ist eine neue Platzrandstraße, welche die Kommandantur direkt mit den Schießbahnen verbindet. Die Arbeiten laufen seit Ende 2025. In mehreren Abschnitten wird die 26 Kilometer lange Straße durch das 45 Hektar große Gelände gebaut. Die Kosten betragen knapp 68 Millionen Euro. Für die Anwohner bedeutet der Neubau eine Entlastung, denn der militärische Verkehr wird damit von den öffentlichen Straßen größtenteils verschwinden.

Bei der Spekon Sächsische Spezialkonfektion GmbH werden Fallschirmsysteme gefertigt, die auch militärisch genutzt werden. © Robert Michael/dpa

Insgesamt investiert die Bundeswehr in der Oberlausitz 200 Millionen Euro. Neben der Sanierung der Wirtschaftsgebäude ist auch die Verlegung von Schießbahnen geplant.

Marschflugkörper aus der Messestadt

In Leipzig weiß man seit September von den Plänen des Rüstungs-Start-ups Covenant Industries. Erst 2024 gegründet, hat das Unternehmen in mehreren Finanzierungsrunden rund 215 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem Geld soll im Leipziger Norden nahe dem Flughafen eine Fabrik zur Serienproduktion von Marschflugkörpern entstehen, eine zweite Produtkionsstätte entsteht in Dallas.

In Leipzig will man den neu entwickelten, kostengünstigen Marschflugkörper „Anthem“ mit einer Reichweite von über 1.500 Kilometer produzieren. Geplant ist ein rasanter Hochlauf. Im Jahr 2027 sollen zunächst 1.000 Stück gefertigt werden. Langfristig ist das Werk auf eine Kapazität von bis zu 5.000 Einheiten pro Jahr ausgelegt. Erste Stellenausschreibungen sind bereits veröffentlicht. Anfangs sind 60 bis 70 Arbeitsplätze geplant.

Das Vorhaben stößt in der Region auf geteiltes Echo: Während die Stadtverwaltung, die Wirtschaftsförderung und die CDU die Ansiedlung als wirtschaftlichen Impuls und wichtigen Beitrag zur europäischen Verteidigungsfähigkeit begrüßen, gibt es Proteste aus der Bevölkerung sowie deutliche Kritik von der Linken. Sie monieren nicht nur die Aufrüstung allgemein, sondern auch die Finanziers des Vorhabens, zu denen der Tech-Milliardär Peter Thiel gehört.

Nicht nur geplant, sondern schon gebaut wird in Seifhennersdorf. Der Fallschirmhersteller Spekon investiert in Ostsachsen 8,3 Millionen Euro in den Ausbau seiner Produktionsflächen und der Freistaat unterstützt das Projekt mit 2,8 Millionen Euro. Das Unternehmen rechnet vor allem bei militärischen Fallschirmsystemen für Kunden wie die Bundeswehr mit einem hohen langfristigen Wachstumspotenzial und will auch personell aufstocken.

Das Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter und zwei Lehrlinge. Spekon ist ein traditionsreiches Textilunternehmen, das zu den weltweit führenden Herstellern von Fallschirmsystemen und Luftfahrttextilien gehört. Das Unternehmen deckt die gesamte Kette von der Forschung und Entwicklung über das Design bis hin zur Fertigung im eigenen Werk ab.

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