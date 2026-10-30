„Falsch eingeschätzt“: Lindt gibt Preisfehler zu – diese Schoko-Weihnachtsmänner werden jetzt billiger

Schoko-Weihnachtsmann 2026: Lindt senkt die Preise für Weihnachtsmänner und Pralinen. Was Milka kostet und wie Sie beim Kilopreis wirklich sparen.

„Wir haben falsch eingeschätzt, wie die Kunden auf Preiserhöhungen reagieren.“ Diesen Satz sagte Ernst Tanner, Verwaltungsratspräsident von Lindt & Sprüngli, am Wochenende der NZZ am Sonntag.



Im Supermarkt ist das Eingeständnis schon angekommen. Der klassische Lindt-Weihnachtsmann mit 125 Gramm kostet in diesem Jahr laut Preisempfehlung 5,49 Euro, 50 Cent weniger als 2025.



Bei Milka hat sich die Preisempfehlung dagegen nicht bewegt. Rechnet man auf das Kilo um, ist der kleine Milka-Nikolaus deshalb teurer als der große Weihnachtsmann von Lindt.

Lindt-Weihnachtsmann 2026: die neuen Preise

Angekündigt hatte die Senkung im August der damalige Deutschland-Chef Michael Spiller.

Es gelten diese unverbindlichen Preisempfehlungen: Weihnachtsmann, 125 Gramm: 5,49 Euro statt 5,99 Euro

5,49 Euro statt 5,99 Euro Weihnachtsmann Nuss oder Salz-Caramel: 5,49 Euro statt 6,99 Euro

5,49 Euro statt 6,99 Euro Weihnachtsmann, 200 Gramm: 7,99 Euro statt 8,99 Euro

7,99 Euro statt 8,99 Euro Pralinen „Für Kenner“, 200 Gramm: 11,99 Euro statt 13,99 Euro

Milka-Weihnachtsmann: pro Kilo die teurere Wahl

Der Milka-Weihnachtsmann mit 45 Gramm war 2025 laut Verbraucherzentrale Hamburg von 1,39 auf 1,89 Euro gestiegen. Mit genau diesen 1,89 Euro als UVP steht er auch im aktuellen Lidl-Prospekt, dort reduziert auf 1,49 Euro.



Rechnet man die Preise auf ein Kilo Schokolade hoch, wird der Unterschied sichtbar: Beim kleinen Milka-Weihnachtsmann zahlt man zum vollen Preis 42 Euro pro Kilo. Beim großen Lindt-Weihnachtsmann mit 200 Gramm sind es nur rund 40 Euro. Der mittlere Lindt mit 125 Gramm liegt mit knapp 44 Euro etwa gleichauf mit Milka.



Deutlich günstiger sind die Eigenmarken der Discounter. Bei Lidl und Aldi Nord kostete der Schoko-Weihnachtsmann im vergangenen Jahr umgerechnet nur 14 bis 15 Euro pro Kilo, also rund ein Drittel des Markenpreises.

Lindt in der Krise: Chef gefeuert, Prognose gekappt

Wie sehr sich Lindt verkalkuliert hat, zeigt ein Beispiel, das Tanner selbst nennt: Nach Markttests rechnete der Konzern damit, dass Kunden für eine Packung Lindor-Kugeln auch 12,95 Euro statt bisher 9,95 Euro bezahlen würden. In einigen Ländern ging diese Rechnung nicht auf, die Kunden ließen die teureren Packungen liegen.



„Es tut mir weh, unsere Produkte im Ausverkauf zu sehen“, sagte der 80-Jährige der NZZ am Sonntag.



Am 19. Oktober trennte sich Lindt mit sofortiger Wirkung von Konzernchef Adalbert Lechner. Auch Spiller hat das Unternehmen verlassen. Für 2026 rechnet Lindt nur noch mit null bis zwei Prozent organischem Wachstum, geplant waren sechs bis acht.

Kakaopreis gefallen: Warum Schokolade trotzdem teuer bleibt

Im Dezember 2024 kostete eine Tonne Kakao an der Börse knapp 13.000 Dollar. Ende Oktober 2026 waren es laut Trading Economics rund 5.500 Dollar.



Im Laden kommt davon wenig an, weil die Elfenbeinküste und Ghana ihre Ernte etwa zwölf Monate im Voraus verkaufen. Darauf verweist der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. Was heute zu Weihnachtsmännern gegossen wird, wurde zu alten Preisen eingekauft.



Spiller sagte das selbst offen: „Die gesunkenen Kakaopreise spüren wir erst 2027.“

Spartipps: So wird der Schoko-Nikolaus günstiger

Den Kilopreis auf dem Regaletikett ansehen. Kleine Figuren sind fast immer die teuerste Art, Schokolade zu kaufen.



Prospekte durchsehen. Tanner räumt ein, dass Lindt derzeit nicht ohne Rabattaktionen auskommt, und auch Milka ist regelmäßig reduziert.



Auf das Gewicht achten. Das Landgericht Bremen hat im Mai 2026 in erster Instanz geurteilt, dass Mondelez die Käufer der von 100 auf 90 Gramm verkleinerten Milka-Tafel irregeführt hat.

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