Familienticket für 99,99 Euro ist zurück – fünf Personen fahren demnächst quer durch Deutschland und zurück

Sparpreise starten weiterhin bei 6,99 Euro, Pendler-Monatskarten werden 25 Prozent günstiger, und bis zu fünf Personen reisen mit dem Familienticket hin und zurück.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ab dem 13. Dezember 2026 fahren wieder Intercity-Züge alle zwei Stunden bis Warnemünde – nach einer Pause im laufenden Fahrplan. (Symbolbild)

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Deutsche Bahn hat den Fahrplan 2027 vorgestellt, der am 13. Dezember 2026 in Kraft tritt und unter anderem neue Direktverbindungen an die Ostseeküste sowie einen Ausbau des Sprinter-Netzes auf rund 70 tägliche Fahrten vorsieht.

Für Familienreisen besonders relevant: Das im Sommer eingeführte DB‑Familienticket wird dauerhaft beibehalten – bis zu fünf Personen fahren damit für 99,99 Euro durch ganz Deutschland und zurück. Fahrkarten für den neuen Fahrplan lassen sich seit dem 14. Oktober buchen.

Familienticket bleibt dauerhaft im Programm

Das DB Familienticket ist seit dem 26. Oktober wieder erhältlich, Reisen sind ab dem 1. November möglich. Für 99,99 Euro fahren bis zu fünf Personen in der 2. Klasse des Fernverkehrs quer durch Deutschland – Hin- und Rückfahrt samt Sitzplatzreservierung sind im Preis enthalten.

Voraussetzung ist, dass mindestens ein Kind mitreist. Höchstens zwei der fünf Reisenden dürfen 15 Jahre oder älter sein – das Ticket richtet sich damit gezielt an Eltern oder Großeltern mit Kindern, die einen Kurztrip per Bahn planen.

Berlin–Hamburg wieder im Halbstundentakt

Nach mehreren baubedingten Einschränkungen im Jahr 2026 verkehren zwischen Berlin und Hamburg wieder alle 30 Minuten ICE‑Züge. Die Fahrzeit liegt laut DB bei eindreiviertel bis zwei Stunden – für einen Tagesausflug oder ein verlängertes Wochenende an der Elbe eine planbare Größe.

Auch die Zwischenhalte Wittenberge und Ludwigslust werden mindestens zweistündlich angefahren. In Wittenberge sind die Haltezeiten auf die dortige Landesgartenschau abgestimmt, sodass über weite Teile des Tages ein temporärer Stundentakt im ICE-Verkehr besteht.

Dreimal täglich per Sprinter nach Stuttgart

Zwischen Berlin und Stuttgart wächst das Sprinter-Angebot von einer auf drei Fahrten pro Tag und Richtung. Die Züge halten nur in Nürnberg und erreichen Stuttgart in vier Stunden und 45 Minuten – rund eine Stunde schneller als über Frankfurt.

Abfahrt in Berlin ist um 8.12, 12.12 und 16.12 Uhr, in der Gegenrichtung um 7.03, 11.03 und 15.03 Uhr. Wer als Familie einen Städtetrip nach Stuttgart oder ins Umland plant, kann morgens los und abends zurück sein.

Neue Sprinter-Linie Hamburg–München

Gänzlich neu im Fahrplan ist eine Sprinter-Verbindung zwischen Hamburg und München. Dreimal täglich in jeder Richtung halten die ICE-Züge nur in Hannover und Nürnberg. Die Fahrzeit sinkt dadurch um 20 Minuten auf fünf Stunden und 20 Minuten.

Insgesamt sind laut DB künftig rund 70 Sprinter-Fahrten pro Tag auf den wichtigsten Strecken unterwegs. „Wir bieten schnelle Sprinter zwischen den Metropolen, Fernverkehr bis in die Fläche und mehr Verbindungen nach Europa“, sagte DB-Vorstand Michael Peterson.

Direktzüge an die Ostsee: Warnemünde, Stralsund, Rügen

Nach einer Pause im laufenden Fahrplan fährt die Intercity-Linie aus Dresden über Berlin, Oranienburg, Neustrelitz und Waren an der Müritz wieder alle zwei Stunden bis Warnemünde. Fünfmal pro Tag und Richtung soll das möglich sein, sobald genügend IC-Fahrzeuge verfügbar sind.

Zusätzlich verkehrt ein täglicher ICE von Warnemünde über Berlin und Leipzig bis nach Frankfurt, Stuttgart und München. Für Stralsund gibt es eine sechste ICE-Fahrt nach und von Hamburg – mit Abfahrt um 6.04 Uhr und Ankunft um 21.55 Uhr. Wer mit Kindern an die Ostseeküste will, hat damit deutlich mehr Optionen als zuletzt.

Sparpreise ab 6,99 Euro und günstigere Monatskarten

Die Fernverkehrspreise bleiben nach Angaben der DB stabil. Sparpreise starten weiterhin bei 6,99 Euro, auch Flex- und BahnCard-Preise ändern sich nicht. Last-Minute-Sparpreise ab 6,99 Euro gibt es weiterhin am Wochenende für die jeweils folgende Woche.

Für Pendlerinnen und Pendler werden Monatskarten und Schüler-Monatskarten im Fernverkehr ab dem 21. Oktober um 25 Prozent günstiger. Gleichzeitig entfallen die bisherigen Abo-Modelle – Streckenzeitkarten gibt es künftig nur noch ohne Abo, was mehr Flexibilität in Ferienzeiten ermöglicht.

Samstags nach Warschau und abends aus Wien

Auf der Strecke Berlin–Warschau fährt der Eurocity künftig auch samstags um 17.50 Uhr ab Berlin. Die Ankunft in Warschau ist für 23.02 Uhr vorgesehen. In der Gegenrichtung gibt es samstags eine Verbindung um 16.45 Uhr ab Warschau nach Berlin mit Ankunft um 22.07 Uhr.

Aus Wien und Prag erreicht ein Railjet Berlin täglich um 21.33 Uhr – bis zu eineinviertel Stunden schneller als bisher. Zudem gibt es ab dem 19. Dezember 2026 wieder zwei tägliche ICE-Fahrtenpaare von Berlin nach Regensburg, Passau, Linz und Wien, nachdem 2026 übergangsweise nur ein ICE nach Innsbruck fuhr.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema