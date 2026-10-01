Fans zahlten bis zu 100.000 Rubel: Kanye Wests Russland-Konzerte kurzfristig abgesagt

Eigentlich sollte der US-Rapper im Oktober gleich mehrmals in Russland auftreten. Nun wurden alle Shows abgeblasen – obwohl die Fans längst ihre Tickets hatten.

Das Konzertjahr 2026 des US-Rappers Kanye West ist bislang vor allem eine Auflistung abgesagter Auftritte. Sowohl in Großbritannien als auch in Polen, Frankreich und Italien wurden geplante Shows entweder gestrichen oder verhindert. Nun steht auch Russland auf dieser Liste.



Die für Oktober angesetzten Konzerte in St. Petersburg finden nach einigem Hin und Her doch nicht statt.

Scheiterten die Konzerte am Stadionbetreiber?

Wie der Veranstalter Say Agency am Mittwoch über seine Onlinekanäle mitteilte, können die Auftritte des umstrittenen Rappers am 10. und 11. Oktober „nicht zu den vorgesehenen Terminen stattfinden“. Fans sollen demnach den Ticketpreis erstattet bekommen. Einen Grund für die kurzfristige Absage nannten die Organisatoren nicht.



West, der sich selbst „Ye“ nennt, wäre der größte internationale Star gewesen, der seit Beginn der russischen Militäroffensive gegen die Ukraine vor rund viereinhalb Jahren in Russland aufgetreten wäre. Zehntausende Fans hatten bereits Tickets für beide Konzerte gekauft.

Zustimmung wird geprüft...

Bereits vor einem Monat standen Wests Auftritte in St. Petersburg auf der Kippe. Damals erklärten die Betreiber der Gazprom-Arena, wo der Musiker eigentlich spielen wollte, dass man weder als Veranstalter fungiere noch Mietverträge für die Konzerte unterzeichnet habe. Die Moskauer Say Agency widersprach damals noch und erklärte, das Konzert sei derzeit nicht abgesagt – man versuche, die Angelegenheit mit der Arena zu klären.

Russische Medien berichteten derweil, dass möglicherweise die nötigen Genehmigungen für die Konzerte fehlten. Das Portal Fontanka berief sich damals auf Quellen, wonach die Veranstaltungen nicht bei allen zuständigen Stellen genehmigt worden seien und letztlich „nach einem Anruf aus Moskau“ abgesagt wurden.



Ob die endgültige Absage der Konzerte zu den geplanten Terminen mit der Stadion-Frage zusammenhängt, ist aktuell nicht bekannt.

Tickets so teuer wie ein Flugzeugflügel

Wie aus russischen Medien hervorgeht, waren Tickets für die beiden Konzerte besonders kostspielig. Die russische TV-Moderatorin Lera Kudryavtseva beklagte sich etwa laut der Zeitung Gazeta.ru darüber, dass sie ihre beiden Tickets nicht zurückgeben konnte. Die Karten hätten zusammen rund 100.000 Rubel gekostet, umgerechnet etwas mehr als 1000 Euro.



In einem Instagram-Video soll sie demnach gesagt haben, dass die Tickets „fast so viel wie ein Flugzeugflügel“ wert seien – und räumte ein, die Karten eher aus Gruppendruck gekauft zu haben. „Alle kaufen, also kaufe ich auch; alle rennen, also renne ich auch.“

Die angekündigten Shows hatten im Vorfeld für starke Kontroversen in Russland gesorgt. Mehrere russische Abgeordnete werteten sie als einen Sieg über „anti-russische Hysterie“. Kritiker verwiesen hingegen auf verherrlichende Äußerungen des Musikers über Adolf Hitler.



2025 hatte West ein Lied mit dem Titel „Heil Hitler“ veröffentlicht, sich später in Form einer ganzseitigen Anzeige im Wall Street Journal aber dafür entschuldigt. Seine früheren Äußerungen seien auf eine bipolare Störung zurückzuführen: „Ich bin weder ein Nazi noch ein Antisemit.“

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