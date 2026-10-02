Streit um fast 100.000 Mieterhöhungen: Linke erhebt schweren Vorwurf

Mehr Berliner sind betroffen als bisher bekannt: Die Linke fordert einen Stopp der Mieterhöhungen und vermutet Kalkül hinter dem Zeitpunkt.

Es sind noch mehr Berliner betroffen als bislang bekannt: Die sieben landeseigenen Wohnungsunternehmen wollen im Laufe dieses Jahres insgesamt 98.286 Haushalten Mieterhöhungsverlangen schicken. Zunächst hatten die Unternehmen von rund 90.000 Fällen gesprochen. Die Zahl wurde inzwischen nach oben korrigiert.



Damit erhält der Streit über den Zeitpunkt der Mieterhöhungen neue Nahrung. Ein Teil der Schreiben wurde unmittelbar nach der Abgeordnetenhauswahl verschickt. Niklas Schenker, mietenpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion, fordert nun, die Erhöhungen zu stoppen.



„Offensichtlich haben die Landesunternehmen nur den Wahlkampf abgewartet, um nun noch schnell Tatsachen schaffen zu wollen“, sagte Schenker gegenüber der Berliner Zeitung. „Der Senat muss eingreifen, die Mieterhöhungen stoppen und zurücknehmen.“

Schenker vermutet Wettlauf vor Mietenstopp

Schenker vermutet hinter dem Zeitpunkt der Erhöhungen einen Zusammenhang mit der bevorstehenden Regierungsbildung. „Mir drängt sich der Eindruck auf, die Unternehmen würden noch einmal die Mieten anheben wollen, bevor eine neue Regierung einen Mietenstopp verhängt.“



Die Linke war bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Im Wahlkampf hatte die Partei angekündigt, Mieterhöhungen bei den Landeseigenen zunächst für ein Jahr auszusetzen und anschließend auf 1 Prozent jährlich zu begrenzen.



Die sieben landeseigenen Unternehmen Degewo, Gesobau, Gewobag, Howoge, Stadt und Land, WBM und Berlinovo bewirtschaften zusammen rund 400.000 Wohnungen. Rein rechnerisch entspricht die Zahl der für 2026 vorgesehenen Mieterhöhungen damit fast einem Viertel dieses Bestandes.

Landeseigene korrigieren Zahl nach oben

Ingo Malter, Geschäftsführer von Stadt und Land und Sprecher der landeseigenen Wohnungsunternehmen, hatte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz des BBU Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen zunächst von rund 90.000 betroffenen Haushalten gesprochen. Inzwischen wurde die Zahl auf exakt 98.286 korrigiert.



Bis Ende Dezember sollen die entsprechenden Schreiben verschickt werden. Bei den meisten betroffenen Haushalten liegen die Erhöhungen Malter zufolge zwischen 15 und 30 Euro im Monat. Bei großen Wohnungen von mehr als 100 Quadratmetern können es in Einzelfällen mehr als 100 Euro sein.



Einen Zusammenhang zwischen dem Wahltermin und den Mieterhöhungen weist Malter zurück. Dass die Schreiben gerade jetzt verschickt werden, begründete er auf der Pressekonferenz unter anderem mit dem Ende Mai veröffentlichten neuen Mietspiegel. Dessen Werte hätten zunächst in die Systeme der Unternehmen eingepflegt werden müssen.



Bereits ausgesprochene Mieterhöhungen könnten grundsätzlich wieder zurückgenommen werden, sagte Malter. Er warnte jedoch vor einem solchen Schritt. Wer dies fordere, wolle, dass Berlin „in einem wesentlichen Teil seiner Wirtschaftskraft“ gebremst werde.

Linke will Mietendeckel durchsetzen

Die Unternehmen begründen die Erhöhungen unter anderem mit gestiegenen Bau-, Instandhaltungs- und Finanzierungskosten. Über den gesamten Wohnungsbestand eines Unternehmens dürfen die Bestandsmieten im Schnitt um höchstens 2,9 Prozent pro Jahr steigen. Für einzelne Wohnungen gilt eine Kappungsgrenze von 11 Prozent innerhalb von drei Jahren.

Schenker macht dagegen die bisherige Wohnungspolitik des Senats verantwortlich. „Seit Kai Wegner im Amt ist, wurden die Mieten für fast 400.000 öffentliche Wohnungen um bis zu 11 Prozent angehoben“, sagt er. Die neue Mieterhöhungswelle sei „ein ganz schlechtes Abschiedsgeschenk von Kai Wegner“.



„Als Linke haben wir im Wahlkampf immer wieder gesagt, dass es einen Mietendeckel für die landeseigenen Wohnungsunternehmen braucht“, sagt Schenker. „Das wollen wir jetzt umsetzen.“

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