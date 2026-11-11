Fast drei von vier Soldatinnen der Bundeswehr belästigt: Warum die meisten schweigen

Fast drei von vier Soldatinnen der Bundeswehr sind im Dienst mindestens einmal verbal sexuell belästigt worden. Diese Zahl kommt nicht von Kritikern, sondern aus der Bundeswehr selbst.



Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die erste Dunkelfeldstudie in der Geschichte der Truppe am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Bei den Soldaten sagt fast jeder Dritte, er sei schon belästigt worden.



„Es gibt null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr“, sagte Pistorius nach der Sitzung des Verteidigungsausschusses. Es gehe um die Menschenwürde, und die sei „nicht verhandelbar“.

Mehr als jede dritte Soldatin im vergangenen Jahr

Allein in den zwölf Monaten vor der Befragung erlebten 38 Prozent der Soldatinnen verbale Übergriffe. Bei den Männern waren es 16 Prozent. Körperlich bedrängt wurden neun Prozent der Frauen und drei Prozent der Männer. Von sexualisierter Gewalt berichten jeweils zwei Prozent.



Am stärksten betroffen sind junge Frauen in den unteren Dienstgraden. Unter den Männern trifft es nicht-heterosexuelle Soldaten überproportional oft. Die Täter sind meistens Männer.



Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) hatte rund 45.000 Soldatinnen und Soldaten angeschrieben. Ausgewertet wurden mehr als 8100 Fragebögen.

Bis zu sechsmal mehr Fälle als gemeldet

Je nach Form ist das Dunkelfeld drei- bis sechsmal so groß wie das, was offiziell gemeldet wird. Laut Jahresbericht des Wehrbeauftragten zählte das Verteidigungsministerium 2023 noch 385 Meldungen, 2024 dann 395 und 2025 schon 430. Damit stieg die Zahl binnen zwei Jahren um mehr als zehn Prozent.



Selbst sexualisierte Gewalt melden Soldatinnen laut Studie nur in etwa jedem dritten Fall. Bei verbaler Belästigung ist es ungefähr jeder fünfte.



Am häufigsten schweigen Betroffene, weil sie kein Aufsehen erregen wollen. Auf Platz zwei folgt fehlendes Vertrauen in das Meldewesen. Nur 49 Prozent kennen überhaupt die Beratungsstellen der Bundeswehr.



In Einheiten mit mehr als 15 Prozent Frauenanteil werden Soldatinnen seltener belästigt. Dazu zählt der Sanitätsdienst. Häufiger trifft es Besatzungen seegehender Einheiten. Die Kampftruppen fallen statistisch nicht aus dem Rahmen. Ausgerechnet ein Sanitätsregiment steht aber gerade im Zentrum eines Skandals.

Weißenfels: Ermittlungen gegen zehn Soldaten

Beim Sanitätsregiment 1 im sachsen-anhaltischen Weißenfels ermittelt die Bundeswehr seit Oktober gegen zehn Beschuldigte aus demselben Zug. Der Spiegel hatte berichtet, Soldaten hätten sich einen Wettbewerb geliefert, wer mit mehr Kameradinnen Sex hat.



Einigen Beschuldigten wird vorgeworfen, ihre Stellung als Vorgesetzte ausgenutzt zu haben. Zudem wird wegen mutmaßlichen Drogenmissbrauchs ermittelt. Fünf Fälle liegen bei der Staatsanwaltschaft Halle, gegen acht Soldaten laufen Disziplinarverfahren. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.



Mindestens eine Betroffene soll laut dem Magazin zum Tatzeitpunkt minderjährig gewesen sein. Bestätigt hat die Bundeswehr das bislang nicht. Der Wettbewerb an sich ist nicht strafbar. Entscheidend ist, ob es sexuelle Handlungen ohne Einwilligung gab und welche Rolle das Machtgefälle zwischen Ausbildern und Rekrutinnen spielte.



Pistorius räumte Mitte Oktober offen ein, er wisse nicht, „ob wir das jemals werden abstellen können“. Weißenfels ist nach dem Fallschirmjäger-Skandal von Zweibrücken mit 59 Beschuldigten der zweite große Fall binnen eines Jahres.

34 Maßnahmen: Was sich jetzt ändern soll

Pistorius und Generalinspekteur Carsten Breuer setzen auf einen Aktionsplan mit 34 Maßnahmen. Kernstück ist die Beratungsstelle HELP am Zentrum Innere Führung in Koblenz, die seit dem 1. November arbeitet.



„Sie steht außerhalb der truppendienstlichen Hierarchie“, sagte Pistorius. Betroffene sollen dort eine Erstberatung bekommen und an die richtigen Stellen gelotst werden. Während der Ermittlungen sollen Betroffene psychosozial begleitet werden. Eine Gruppe besonders geschulter Ermittler soll Vorgesetzte vor Ort unterstützen.



Das Thema soll vom ersten Tag an fester Teil der Ausbildung werden. Alle sechs Monate müssen die Inspekteure dem Minister über die Fortschritte berichten.

Reicht eine Anlaufstelle innerhalb der Truppe?

Der Wehrbeauftragte Henning Otte (CDU) sieht das Kernproblem woanders. „Es ist deutlich geworden, dass es ein fehlendes Vertrauen gibt in die Strukturen der Bundeswehr“, sagte er nach der Ausschusssitzung.



Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Sara Nanni fordert deshalb eine unabhängige Meldestelle außerhalb der Bundeswehr. HELP sitzt zwar außerhalb der Befehlskette, aber weiterhin innerhalb der Truppe. „Die Bundeswehr hat dieses Problem und sie hat es stärker als andere Arbeitsplätze“, sagte Nanni dem ZDF.



Für die Truppe geht es auch um Personal. Otte hatte bereits im Oktober im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gewarnt, die Studie könne das Vertrauen von Bewerberinnen belasten. Die Bundeswehr soll wachsen, und dafür braucht sie mehr Frauen. Ob der Aktionsplan wirkt, wird sich deshalb zuerst an den Meldezahlen zeigen. Die Beratungsstelle HELP ist an sieben Tagen pro Woche kostenfrei unter 0800 5432100 erreichbar. Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ hat die Nummer 116 016.

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