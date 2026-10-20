Ins Gleis gestoßen, geschlagen, bestohlen: Fast hunderttausend Straftaten in Bahnhöfen und in Zügen

Die Bundespolizei hat in der ersten Hälfte dieses Jahres an Bahnhöfen und in Zügen 98.026 Straftaten erfasst. Darunter waren gut 14.000 Gewaltdelikte, 1104 Sexualdelikte und rund 24.000 Eigentumsdelikte. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor.



Hinzu kommen gut 16.000 Sachbeschädigungen, knapp 4500 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und 796 Verstöße gegen das Waffengesetz. Massendelikte wie das Fahren ohne Fahrschein sind in der Gesamtzahl nicht enthalten. Die Antwort ist vom Parlamentarischen Staatssekretär Christoph de Vries (CDU) unterzeichnet.

Köln und Hamburg vorn

Die meisten Straftaten registrierte die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof (2664), dicht gefolgt von Hamburg (2662). Dahinter liegen die Hauptbahnhöfe Frankfurt am Main (2226), Hannover (1873) und Leipzig (1783).



Bei Gewaltdelikten führt Leipzig mit 397 Fällen vor Hannover (393), Frankfurt (353) und Berlin (335). Die meisten Sexualdelikte wurden in Köln erfasst (28), die meisten Eigentumsdelikte in Hamburg (1408). Bei Drogendelikten liegt Dortmund vorn (139), bei Waffendelikten Gelsenkirchen (24) vor Cottbus (22).



Nach Angaben der Bundesregierung stagnieren die Fallzahlen an den Hauptbahnhöfen Hamburg, Frankfurt und Leipzig. In Köln und Hannover gingen sie gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 zurück. Konkrete Vergleichszahlen nennt die Antwort nicht.

Wer verdächtigt wird - und wer betroffen ist

Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger lag bei Gewaltdelikten bei 45 Prozent. Die Bundespolizei ermittelte 5596 deutsche und 4631 nichtdeutsche Tatverdächtige. Bei 75 blieb die Staatsangehörigkeit ungeklärt, 3210 Tatverdächtige waren gänzlich unbekannt. Unter den nichtdeutschen Verdächtigen waren Syrer (581), Polen (575), Ukrainer (439) und Afghanen (351) am häufigsten vertreten.



Bei Eigentumsdelikten überwiegen ausländische Tatverdächtige mit 56,4 Prozent (6948 gegenüber 5283 Deutschen). Hier führen polnische Staatsangehörige mit 1302 Verdächtigen deutlich vor Ukrainern (667) und Rumänen (593).



Bei Sexualdelikten waren mit 53 Prozent weiterhin mehr als die Hälfte der ermittelten Tatverdächtigen Nichtdeutsche - ganz vorn: Syrer, Polen, Afghanen. Bei Waffendelikten erhöhte sich der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger innerhalb eines Jahres von 36,6 auf 41 Prozent - mit Polen, Ukrainern, Syrern an der Spitze.

Messer, Gleisbett, Angriffe auf Einsatzkräfte

Auch die Geschädigten schlüsselt die Antwort auf. Von 15.155 Opfern von Gewalt waren 11.427 Deutsche. Über alle erfassten Deliktsgruppen hinweg zählte die Bundespolizei 28.782 Geschädigte, davon 19.738 mit deutscher Staatsangehörigkeit.



An Bahnhöfen registrierte die Bundespolizei 141 Gewaltdelikte, bei denen ein Messer eingesetzt wurde, in Zügen 54. Bei den Messerangriffen an Bahnhöfen waren 48 Tatverdächtige nichtdeutsch und 32 deutsch, 30 blieben unbekannt. In Zügen war das Verhältnis umgekehrt: 19 deutsche, 9 nichtdeutsche und 13 unbekannte Tatverdächtige.



In 44 Fällen wurden Menschen ins Gleis gestoßen, fast 26 Prozent mehr als zuvor (35). Von den 25 Tatverdächtigen mit bekannter Staatsangehörigkeit waren 16 Ausländer, das entspricht 64 Prozent; neun waren Deutsche. Weitere 23 Tatverdächtige sind gänzlich unbekannt.

„Dennoch sollen Bürger mit dem Zug fahren.“

204 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten wurden bei Angriffen verletzt, 20 von ihnen waren danach zumindest vorübergehend dienstunfähig. Von den Angreifern waren 81 Deutsche und 71 Nichtdeutsche, 19 blieben unbekannt.



Auch zu Gewalt gegen Beschäftigte der Deutschen Bahn liefert die Antwort Zahlen: 636 deutsche und 567 nichtdeutsche Tatverdächtige, 297 unbekannte.



„Syrische Staatsangehörige, die Deutschland nach dem Sturz von Assad längst hätten verlassen müssen, stehen bei Gewalt- und Sexualdelikten an der Spitze der nichtdeutschen Tatverdächtigen“, sagt Martin Hess, der die parlamentarische Anfrage gestellt hat. Die neuen Zahlen seien „der sicherheitspolitische Offenbarungseid einer völlig überforderten Bundesregierung.



Während ausländische Gewalttäter – gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil massiv überrepräsentiert – Bahnhöfe und Züge systematisch zu Angsträumen machen, schaut die schwarz-rote Koalition nahezu tatenlos zu.“ Hess weiter: „Dennoch sollen die Bürger im Zuge der Mobilitätswende dazu gezwungen werden, auf Bus und Bahn umzusteigen.“

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