Fast jede DDR-Taschenlampe kam aus diesem Werk – jetzt ist nach 90 Jahren Schluss

Typisch DDR: Stablampe aus Blech, Kompass und Wanderkarte vom Tourist Verlag. Taschenlampen wie diese kamen aus dem ARTAS-Werk in Arnstadt, das nun die Produktion einstellt.

Die blaue Blechlampe im Handschuhfach, die Signallampe mit den bunten Scheiben, der Leuchtstab des Verkehrspolizisten: In der DDR kamen sie alle aus derselben Stadt. Das Taschenlampenwerk ARTAS in Arnstadt war im Osten der einzige Hersteller von Taschenlampen.



Nach 90 Jahren ist damit Schluss. Ende Oktober hat der Thüringer Betrieb die Produktion eingestellt, wie Geschäftsführer Gunnar Schlamann dem MDR sagte. Verschickt werden nur noch die letzten Waren.

Konkurrenz aus China, teure Container

Als Gründe nannte Schlamann den Preisdruck durch Billigware aus China, massiv gestiegene Containerpreise und gestörte Lieferketten. Das habe dem Unternehmen zu hart zugesetzt.



Betroffen sind vier Mitarbeiter. Vermutlich werde die Firma liquidiert, endgültig entschieden sei das aber noch nicht, so der Ingenieur und langjährige Geschäftsführer.



Bitter ist die Pointe vor Ort: Wenige Kilometer entfernt, am Erfurter Kreuz in Arnstadt, betreibt ausgerechnet der chinesische Batteriekonzern CATL seit einigen Jahren eine große Fabrik.

Wie aus Daimon ARTAS wurde

Arnstadt, rund 20 Kilometer südlich von Erfurt, zählt zu den ältesten Städten Thüringens. Hier trat Johann Sebastian Bach einst seine erste Organistenstelle an.



Gegründet wurde das Taschenlampenwerk 1936 von der Elektro-Technischen Fabrik Daimon. Nach dem Krieg lag ein Teil des Unternehmens im Westen. Wohl um Streit um die Markenrechte zu vermeiden, hieß der Betrieb ab 1959 ARTAS – kurz für Arnstädter Taschenlampenwerk.



Volkseigen wurde ARTAS erst 1970, weil ausländische Kapitalgeber beteiligt waren. 1978 kam das Werk zum Kombinat Narva, dem großen Leuchtmittelhersteller der DDR. Wer zwischen Rostock und Suhl eine Taschenlampe kaufte, griff in aller Regel zu einem Modell aus Arnstadt.

Diese DDR-Lampen sind heute Sammlerstücke

Viele Lampen aus Arnstadt haben die DDR überdauert. Die Stablampe „ARTAS Focus“ aus blauem Blech wird bis heute auf Kleinanzeigen- und Auktionsportalen gehandelt, ebenso Signallampen mit roten und grünen Farbscheiben.



Für einen originalen Leuchtstab, mit dem Volkspolizisten den Verkehr regelten, verlangen Händler auf Ebay rund 60 Euro. Die Stäbe aus Arnstadt waren auch nach der Einheit noch bei der Polizei im Einsatz.



Sogar alte Infrarotlampen aus dem Stall haben eine zweite Karriere gemacht: Auf Designplattformen werden die Modelle aus den 1960er-Jahren als Industrieleuchte für mehr als 200 Dollar angeboten.

So überlebte ARTAS die Wende

Anders als viele DDR-Betriebe überstand das Werk die Nachwendezeit. 1993 wurde es privatisiert und produzierte in der Stadtilmer Straße weiter.



Statt auf die klassische Stablampe setzte ARTAS auf LED-Leuchten, Signallampen für Bus- und Bahnbetriebe sowie Verkehrsreglerstäbe für Polizei und Militär.



Wichtigstes Standbein wurden Infrarot-Wärmestrahler, unter denen Ferkel, Lämmer und Küken aufwachsen. Abnehmer waren Landwirte, Zoos und Zuchtbetriebe in ganz Europa, mit eigenen Ausführungen für Großbritannien, die Schweiz und Skandinavien.



Die Treuhand-Jahre hat ARTAS überstanden, die Containerpreise nicht. Mit dem Werk in Arnstadt verschwindet einer der letzten Betriebe, in denen noch DDR-Alltagstechnik entstand.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema