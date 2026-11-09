Fast jeder Fünfte unter 30 zweifelt an Demokratie als Regierungsform

Eine neue Studie zeigt: Die Unzufriedenheit darüber, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, ist erheblich. Vor allem zwischen den Generationen und Ost und West.

Wie stehen die Menschen in Deutschland zur Demokratie? Eine repräsentative Studie von Infratest Dimap im Auftrag des WDR für die ARD zeigt: Die große Mehrheit hält die Demokratie grundsätzlich für eine gute Regierungsform. Zugleich ist die Unzufriedenheit mit ihrer konkreten Funktionsweise groß. Besonders bei jungen Menschen zeigen sich Unterschiede zu älteren Befragten. Auch zwischen Ost und West fallen die Ergebnisse teilweise deutlich auseinander.

87 Prozent der Befragten halten Demokratie für eine gute Regierungsform. Zehn Prozent bewerten sie als nicht so gut. In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen fällt die Zustimmung geringer aus: Dort halten 79 Prozent die Demokratie für eine gute Regierungsform, 19 Prozent für keine gute. Damit liegt der Anteil der kritischen Einschätzungen in dieser Altersgruppe neun Prozentpunkte über dem Wert der Gesamtbevölkerung. Im Vergleich: Nur sechs Prozent der über 70-Jährigen bewerten die Demokratie als keine gute Regierungsform.

Die Studie fragte die Teilnehmenden zudem danach, wie zufrieden sie damit sind, wie Demokratie in Deutschland funktioniert. Insgesamt zeigen sich 36 Prozent der Befragten damit zufrieden, 63 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden mit der Demokratiepraxis.

Junge Menschen wünschen sich mehr direkte Mitsprache

Bei der Frage nach möglichen Reformen der Demokratie zeigen sich weitere Unterschiede zwischen den Altersgruppen. 77 Prozent der 16- bis 29-Jährigen halten es für die richtige Richtung, wenn Bürger auf Bundesebene über bestimmte politische Sachfragen direkt in Volksentscheiden abstimmen könnten. In der Gesamtbevölkerung liegt die Zustimmung bei 71 Prozent.

Auch die Möglichkeit, direkt über die Verwendung eines Teils der öffentlichen Haushaltsgelder abzustimmen, findet unter jungen Menschen überdurchschnittlich viel Zustimmung: 71 Prozent der 16- bis 29-Jährigen befürworten diesen Vorschlag. In der Gesamtbevölkerung sind es 64 Prozent.

Anders fällt das Ergebnis bei Bürgerräten aus. Dabei sollen zufällig ausgeloste Bürger regelmäßig über grundlegende Fragen beraten und Vorschläge auf die Tagesordnung des Bundestags setzen können. 55 Prozent der jungen Befragten halten das für die richtige Richtung. Über alle Altersgruppen hinweg sind es 63 Prozent.

Gen-Z-Demo in Berlin am 31.10.2026: Junge Menschen demonstrieren am Brandenburger Tor gegen steigende Lebenshaltungskosten, Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich sowie die Einführung der Wehrpflicht, veranstaltet durch die Initiative Gen Z regelt. © Christian Ender/imago

Demokratiebewertung fällt im Osten kritischer aus

Neben den Altersunterschieden zeigt die Studie auch Unterschiede zwischen Ost und West. Während im Westen 88 Prozent Demokratie grundsätzlich für eine gute Regierungsform halten, sind es im Osten 83 Prozent. 13 Prozent der Befragten im Osten bewerten sie als nicht so gute Regierungsform. Im Westen liegt dieser Anteil bei neun Prozent.

Deutlicher fällt der Unterschied bei der Zufriedenheit mit der konkreten Funktionsweise der Demokratie aus. Im Westen sind 38 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden, im Osten 28 Prozent. Umgekehrt sind im Osten 72 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden mit der Demokratiepraxis. Im Westen sind es 61 Prozent.

Auch bei der Frage nach der größten Gefahr für die Demokratie unterscheiden sich die Einschätzungen. Bundesweit nennen 34 Prozent den politischen Extremismus von rechts als größte Gefahr. Im Westen sind es 36, im Osten 28 Prozent. An zweiter Stelle steht bundesweit das dysfunktionale Handeln von Politik, Institutionen, Verwaltung und Behörden. 16 Prozent nennen diesen Punkt. Im Osten sind es 18 Prozent, im Westen 15 Prozent.

Politischer Extremismus von links wird im Vergleich von insgesamt drei Prozent und Migration von sechs Prozent der Befragten als größte Gefahr für die Demokratie genannt.

Welche Demokratie-Aspekte sind den Deutschen am wichtigsten?

Die Befragten wurden auch danach gefragt, welche Prinzipien ihnen für eine Demokratie wichtig sind und inwieweit diese ihrer Ansicht nach in Deutschland umgesetzt werden. 98 Prozent halten es für wichtig oder sehr wichtig, die eigene Meinung frei äußern zu können. Jeweils 97 Prozent nennen freie und faire Wahlen, eine gleichberechtigte Behandlung durch Gerichte und eine freie Berichterstattung der Medien. 95 Prozent halten soziale Sicherheit durch die Politik für wichtig, 90 Prozent den Schutz von Rechten von Minderheiten.

Bei der Einschätzung der Umsetzung in Deutschland fallen die Werte niedriger aus. 79 Prozent sind der Ansicht, dass die Wahlen zu den Parlamenten frei und fair sind. 72 Prozent sehen die Rechte von Minderheiten geschützt. 67 Prozent sagen, dass man seine Meinung frei äußern kann. Eine freie Berichterstattung der Medien sehen 64 Prozent gewährleistet. Dass Gerichte jeden gleich behandeln, meinen 60 Prozent. Dass die Politik für soziale Sicherheit der Bürger sorgt, finden 51 Prozent.

Auch hier zeigen sich Unterschiede zwischen Ost und West. So sind 81 Prozent der Befragten im Westen und 71 Prozent im Osten der Ansicht, dass Wahlen fair und frei sind. 70 Prozent der Teilnehmenden im Westen finden, dass sie ihre Meinung frei äußern können – im Osten sind es 57 Prozent. Dass Gerichte jeden gleich behandeln, glauben 61 Prozent im Westen und 53 Prozent im Osten. Eine freie Berichterstattung der Medien sehen 66 Prozent der Menschen im Westen und 55 Prozent der Menschen im Osten. Bei der sozialen Sicherheit liegen die Werte bei 53 Prozent im Westen und 43 Prozent im Osten.

Mehr Zustimmung zu direkter Beteiligung im Osten

Die unterschiedlichen Einschätzungen zeigen sich auch bei den Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Demokratie. Volksentscheide auf Bundesebene halten 80 Prozent der Befragten im Osten für die richtige Richtung. Im Westen sind es 68 Prozent.

Noch größer ist der Abstand bei der direkten Abstimmung über einen Teil der öffentlichen Haushaltsgelder: 76 Prozent im Osten befürworten diesen Vorschlag, im Westen sind es 60 Prozent. Auch Bürgerräte finden im Osten mehr Zustimmung. 70 Prozent halten sie für die richtige Richtung, im Westen sind es 61 Prozent.

Eine verpflichtende Teilnahme an Wahlen stößt dagegen in beiden Landesteilen mehrheitlich auf Ablehnung. Im Osten halten 35 Prozent eine Wahlpflicht für richtig, im Westen 30 Prozent.

Bei dem Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ vom 26. September 2021 in Berlin stimmte eine Mehrheit von 57,6 % der Teilnehmenden für die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen großer privater Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen. © Markus Wächter / Waechter

Mehrheit hält politische Kompromisse für sinnvoll

Viele Befragte sprechen sich zudem für politische Verständigung aus. 79 Prozent halten Kompromisse in der Politik für gut, weil Politiker und Parteien damit unterschiedliche gesellschaftliche Positionen zusammenführen können. 14 Prozent bewerten Kompromisse als schlecht, weil Politiker und Parteien dadurch ihre Prinzipien aufgäben. Auch hier zeigt sich ein Unterschied zwischen Ost und West: Im Westen halten 81 Prozent Kompromisse für gut, im Osten 72 Prozent.

Dass Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten im Austausch bleiben sollten, halten bundesweit 94 Prozent für wichtig für die Zukunft der Demokratie. Zugleich stimmen 28 Prozent der Befragten der Aussage zu, mit Menschen, die politisch ganz anders denken, möglichst wenig zu tun haben zu wollen.

So wurde die Studie erhoben

Die Studie „Deine Meinung zählt! – November 2026“ wurde von Infratest Dimap im Auftrag des WDR für die ARD durchgeführt. Befragt wurde die deutschsprachige Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren. Die Erhebung fand vom 19. bis zum 27. Oktober 2026 statt.

Insgesamt nahmen 2281 Menschen an der Befragung teil. 1350 Interviews wurden telefonisch geführt, davon 60 Prozent über Festnetz und 40 Prozent über Mobilfunk. Weitere 931 Befragte nahmen über eine Online-Befragung teil. Die Ergebnisse wurden nach soziodemografischen Merkmalen und anhand der Rückerinnerung an das Wahlverhalten gewichtet. Für einen Anteilswert von 50 Prozent gibt Infratest Dimap eine Schwankungsbreite von zwei Prozentpunkten an.

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