Fast jeder Zweite sieht Antisemitismus als Problem in Deutschland

Besonders häufig werden Linke und AfD mit judenfeindlichen Einstellungen in Verbindung gebracht.

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46 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind der Ansicht, dass Vorurteile gegenüber Juden ein Problem in der deutschen Gesellschaft darstellen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Hintergrund der Erhebung sind die Sondierungsgespräche zwischen Linken, Grünen und SPD in Berlin, bei denen das Verhältnis der Linken zu Israel sowie das Thema Antisemitismus laut YouGov eine mitentscheidende Rolle spielen.

Am stärksten verbreitet ist diese Einschätzung demnach unter den Anhängerinnen und Anhängern der Grünen: 64 Prozent sehen Vorurteile gegenüber Juden als gesellschaftliches Problem. Unter Wählerinnen und Wählern von SPD (55 Prozent), Linken (54 Prozent) und Union (49 Prozent) teilt rund die Hälfte diese Auffassung. Bei den AfD-Anhängern ist es nach Angaben von YouGov nur ein Drittel (32 Prozent).

Linke und AfD besonders häufig genannt

Gefragt wurde zudem, welchen Parteien die Befragten selbst ein Problem mit Vorurteilen gegenüber Juden zuschreiben. 42 Prozent sehen ein solches Problem bei der Linken. Damit liegt die Partei deutlich vor den Grünen (18 Prozent), Union und SPD (jeweils 14 Prozent) sowie FDP (12 Prozent). Dem BSW schreiben 34 Prozent der Befragten ein entsprechendes Problem zu.

Am häufigsten wird jedoch die AfD genannt: 54 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind der Meinung, dass die Partei ein Problem mit Vorurteilen gegenüber Juden hat.

Für die Erhebung befragte YouGov Deutschland nach eigenen Angaben zwischen dem 16. und 19. Oktober 2026 insgesamt 2.202 Wahlberechtigte online.

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