Riesenrochen in Schottland: Ein Elfjähriger fängt vor Oban einen 97-Kilo-Rochen. Warum der Angelrekord trotzdem nie offiziell gewertet werden kann.

Bis zu 2,70 Meter Spannweite: Glattrochen wie dieser leben vor Schottlands Westküste und sind vom Aussterben bedroht. (Symbolbild)

Erster Wurf mit der neuen Angelrute, und dann hängt ein Fisch an der Schnur, der breiter ist als ein Doppelbett. Evan Grant, elf Jahre alt, aus dem schottischen Elgin, hat vor der Küste von Oban einen Rochen an Land gezogen, der schätzungsweise 97 Kilogramm wiegt.



Darüber berichtet die britische „Daily Mail“. Mit dabei waren sein Vater Steve und der örtliche Angelguide Michael Hannah.

40 Minuten Warten, dann rast die Rolle los

Geködert hatte die Gruppe mit Tintenfisch. Rund 40 Minuten passierte nichts. Dann biss der Rochen zu und riss laut dem Bericht gut 130 Meter Schnur von der Rolle.



Was folgte, war Schwerstarbeit für zwei dünne Kinderarme. Mehr als eine Stunde kurbelte und zog Evan, bis der Koloss endlich am Strand lag.



Guide Hannah lobte, der Junge habe sich festgebissen und nie aufgegeben. Für jemanden in seinem Alter sei das eine großartige Leistung.

1,93 Meter breit: So groß ist der Riesenrochen

Das Tier misst 1,93 Meter in der Breite und 1,68 Meter in der Länge. Auf den Fotos wirkt der Elfjährige daneben fast wie eine Randnotiz.



Der offizielle britische Rekord für einen vom Ufer aus gefangenen Rochen liegt bei 76,8 Kilogramm. Er stammt laut der Zeitung aus dem Jahr 1992. Evans Fang liegt rund 20 Kilo darüber.

Warum der Rekord trotzdem nie offiziell wird

Und jetzt kommt der Haken an der Geschichte. In die Rekordbücher schafft es Evan nicht.



Britische Rekorde setzen voraus, dass der Fisch getötet und an Land gewogen wird, erklärt das Anglerportal British Sea Fishing. Freigelassene Riesen landen allenfalls auf einer Liste bemerkenswerter Fänge, mit geschätztem Gewicht.



Evans Rochen wurde vom Haken befreit, kurz fotografiert und zurück ins Meer gesetzt. Einen offiziellen Rekord für Nachwuchsangler führt Großbritannien ohnehin nicht.



Wer das schade findet, sollte sich die Art genauer ansehen. Ein toter Rekordfisch wäre hier der eigentliche Skandal.

Vom Aussterben bedroht: Der Riese von Oban ist eine Rarität

Vor Oban leben vor allem sogenannte Flapper Skates, eine Glattrochenart. Seit 2006 gilt der Rochen als vom Aussterben bedroht, Grund ist die Überfischung. Das schreibt die schottische Naturschutzbehörde NatureScot.



Die Westküste Schottlands ist eine der letzten Hochburgen der Tiere. Angler aus aller Welt reisen deshalb nach Oban. Gefischt wird dort nach Angaben des Meeresforschungsinstituts SAMS strikt nach dem Prinzip Fangen und Freilassen.

Riesenrochen: Was die Tiere so besonders macht Spannweite: bis zu rund 2,70 Meter

Gewicht: mehr als 110 Kilogramm möglich

Alter: Große Exemplare werden auf bis zu 70 Jahre geschätzt

Brutzeit: 535 Tage brauchte ein Ei im Aquarium bis zum Schlüpfen, ähnlich lang wie die Tragzeit von Orcas

Evan ist übrigens nicht der erste, der vor Oban einen Rekordriesen laufen lässt. Schon 2013 setzten Angler dort einen Rochen von geschätzt 107 Kilo wieder aus, schwerer als der britische Bootsrekord.



Gut möglich also, dass Evans Rochen schon seit Jahrzehnten durch diese Gewässer zieht. Wenn alles gut geht, schwimmt er dort noch, wenn Evan mit seinen eigenen Kindern zum Angeln kommt.