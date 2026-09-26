Fat Bear Week: Ein Bär mit Delle im Kopf stürzt den 540-Kilo-Champion Chunk

Chunk ist raus. Der Champion der Fat Bear Week, im vergangenen Herbst auf rund 540 Kilo geschätzt, hat am Donnerstag schon seine erste Runde verloren. Gestürzt hat ihn ein Bär, den die Ranger nach einer Delle in seiner Stirn benannt haben.



Der Sieger heißt Bucky Dent. Ganz ohne Vorwarnung kam sein Coup nicht, wir hatten schon vor dem Duell auf ihn gesetzt.

Fat Bear Week 2026: Titelverteidiger Chunk scheidet aus

Einen Doppelsieger wird es in diesem Jahr nicht geben, meldete das US-Magazin Popular Science. Wie deutlich Chunk verlor, haben die Veranstalter bislang nicht verraten.



Spannend gemacht hatte er es selbst. Den Sommer über war er wochenlang von den Kameras am Brooks River verschwunden. Erst wenige Tage vor der Auslosung stand er wieder im Fluss, mit tief hängendem Bauch, wie die Parkverwaltung festhielt.



Den Titel 2025 hatte er sich mit gebrochenem Unterkiefer erfressen. Nach drei zweiten Plätzen in Folge war es sein erster.



Ein Liebling aller war er nie. 2024 griff er zwei Junge der Bärin Grazer an, die einen Wasserfall hinabgestürzt waren. Grazer ging auf den deutlich größeren Bären los, eines der Jungtiere starb trotzdem. Die Fans krönten damals Grazer.

Bucky Dent: Der Bär mit der eigenen Angeltechnik

Bucky Dent, offiziell Bär 164, ist siebeneinhalb Jahre alt. Er tauchte 2019 am Fluss auf, seine Eltern kennen die Ranger nicht.



2021 war er ein schmächtiger Halbstarker, die besten Fangplätze gehörten anderen. Also stellte er sich ins tiefste Becken direkt unter den Brooks Falls. Dort springen ihm die Lachse von unten entgegen oder fallen ihm von oben vor die Nase.



Kein anderer Bär fischt so, schreibt das Magazin. Inzwischen gehört Bucky selbst zu den Größten am Fluss.



Einen Tag nach Chunk warf er auch Walker (Bär 151) aus dem Turnier. Walker ist seit 2018 bei jeder Fat Bear Week dabei und hat nie gewonnen. Die US-Kollegen verglichen ihn mit Norm, dem ewigen Stammgast aus der Kneipenserie „Cheers“.

Fat-Bear-Week-Halbfinale: Bucky Dent gegen Backpack

Am Wochenende ruht die Abstimmung, am Montag geht es weiter. Buckys Gegner ist Bär 89, genannt Backpack. Als Jungtier kletterte er seiner Mutter beim Durchqueren des Flusses auf den Rücken.



Die Mutter heißt Holly und gewann die Fat Bear Week 2019. Ihr Sohn zog mit mehr als 95 Prozent der Stimmen ins Halbfinale ein, so deutlich wie kein anderer Bär in dieser Runde.



Dabei fürchteten die Ranger einst um sein Leben. Als Jährling konnte er wegen einer schweren Beinverletzung kaum laufen. Heute kommt er laut Veranstalter explore.org mit ruhiger Stärke an die guten Plätze, Streit sucht er selten.

Fat Bear Week: Zwei Mütter kämpfen ums Finale

Im zweiten Halbfinale tritt Bärin 132 mit drei Jungtieren gegen Bärin 910 an. Bei 132 wurde es im Juli dramatisch. Eines ihrer Jungen irrte plötzlich allein am Fluss umher, andere Familien jagten es weg. Nach mehreren Tagen fand es zurück zur Mutter.



910 führt die Patchwork-Familie vom Brooks River. Sie nahm ein Junges ihrer Schwester 909 bei sich auf, in freier Wildbahn ein äußerst seltener Fall. Im Viertelfinale schlug sie ausgerechnet diese Schwester.

Wer wird Fat Bear 2026? So stimmen Sie ab

Gewählt wird auf explore.org, pro Duell zählt eine Stimme je E-Mail-Adresse. In Deutschland öffnen die Wahllokale abends, jeweils von 18 bis 3 Uhr. Das Finale steigt am Dienstag, 29. September.



Unser Tipp bleibt Bucky Dent. Ein Bär, der binnen zwei Tagen den Champion und den ewigen Walker aus dem Turnier wirft, hat sich die Krone verdient. Und seine Fangtechnik gleich mit.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema