Fat Bear Week: Heute Nacht wird Alaskas dickster Bär gekürt – beide Finalisten sind Kinder von Siegerinnen

Kurz vor dem Winterschlaf: Ein Braunbär wartet an der Kante der Brooks Falls im Katmai-Nationalpark in Alaska auf Lachse. Den ganzen Sommer über haben sich die Tiere ihren Winterspeck angefressen.

Heute Nacht bekommt Alaska einen neuen Bärenkönig. Im Finale der Fat Bear Week stimmt das Internet am Dienstag von 18 bis 3 Uhr deutscher Zeit ab, welcher Braunbär im Katmai-Nationalpark sich am besten für den Winterschlaf angefressen hat.



Bär 89, genannt Backpack, trifft auf Bärin 910. Fest steht schon jetzt: Gewinnen wird das Kind einer früheren Siegerin. Titelverteidiger Chunk ist längst raus.



Unser Favorit ist ebenfalls nicht mehr dabei, und das tut ein bisschen weh.



Zur Erinnerung: Seit dem 22. September hat das Internet im K.-o.-System abgestimmt. Von 16 Kandidaten, vier mehr als im Vorjahr, sind zwei übrig.

Fat Bear Week 2026: Bucky Dent verliert das knappste Duell aller Zeiten

Wir hatten schon vor seinem ersten Duell auf Bucky Dent gesetzt, den Bären mit der Delle in der Stirn. Prompt warf er Titelverteidiger Chunk aus dem Wettbewerb.



Im Halbfinale am Montag führte Bucky fast den ganzen Tag. Am Ende zog Backpack mit rund 3000 Stimmen Vorsprung vorbei, berichtet der Sender Alaska's News Source. So knapp sei es bei der Fat Bear Week noch nie gewesen.



Dass ein Bär von hinten kommt und ein Halbfinale noch dreht, habe es bislang nicht gegeben, sagte Rangerin Sarah Bruce dem Sender. Das US-Magazin Popular Science beziffert den Abstand auf weniger als ein Prozent.



Ein Trost bleibt: Beide Männchen sind laut dem Magazin noch nicht ausgewachsen. Bucky Dent dürfte wiederkommen.

Zustimmung wird geprüft...

Backpack: Der Bär, der als Jungtier kaum laufen konnte

Backpack heißt übersetzt Rucksack. Als Jungtier kletterte er seiner Mutter auf den Rücken, wenn die beiden den Fluss durchquerten. Die Mutter ist Holly, Siegerin der Fat Bear Week 2019.



Mit zwanzigeinhalb Jahren gehört Backpack zu den treuesten Stammgästen am Brooks River. Leicht hatte er es nie.



2007 kam er als Jährling mit einer schweren Beinverletzung aus der Winterhöhle und konnte kaum laufen. Die Ranger fürchteten, er überlebe den Sommer nicht. Zuschauer der Webcams flehten die Parkverwaltung an einzugreifen.



Die hielt sich raus. Seine Mutter brachte ihn allein durch.



Heute ist er ein Koloss, der anderen Bären nach Angaben des Magazins nicht aggressiv begegnet. Am liebsten sitzt er etwas flussabwärts auf seinem Stammfelsen und schaut zu, wie die anderen sich um die Lachse streiten.

Bärin 910: Die „Dancing Queen“ von Brooks Falls

Seine Gegnerin hat offiziell keinen Namen. Die Parkverwaltung vergibt Nummern und hält sich mit Spitznamen zurück, um die Tiere nicht zu vermenschlichen. Die Fans nennen die Zehnjährige trotzdem „Dancing Queen“.



Oben an der Kante des Wasserfalls wirft sie beim Fischen immer wieder den Kopf in den Nacken. Nirgendwo sonst am Fluss macht sie das, schreiben die Veranstalter.



Auch 910 stammt aus einer Siegerfamilie. Ihre Mutter Beadnose gewann die Fat Bear Week 2015 und 2018.

Auf dem Weg ins Finale warf sie ihre eigene Schwester 909 raus. Im Halbfinale schlug sie Bärin 132, die bei den Fans „Spaghetti“ heißt, weil sie drei Junge hat. Die Kleinen sind die Fleischbällchen.



2022 nahm 910 neben ihrem eigenen Nachwuchs ein Junges ihrer Schwester bei sich auf. Solche Adoptionen sind in freier Wildbahn äußerst selten, im Katmai-Nationalpark ist erst ein weiterer Fall bekannt.



Seit dem späten Frühjahr 2025 lebt sie allein und fischt, wo und wann sie will. Man sieht es ihr an.

Fat-Bear-Week-Finale: So stimmen Sie aus Deutschland ab

Abgestimmt wird heute auf explore.org, noch bis 3 Uhr nachts deutscher Zeit. Ein Klick auf das Foto des Favoriten genügt. Wer am Mittwoch früh aufsteht, kennt den Sieger.



Einen Zusammenbruch wie zum Auftakt, als der Andrang die Website lahmlegte, erwartet das Team diesmal nicht. Die Veranstalter seien auf eine andere Plattform umgezogen, sagte Rangerin Bruce.

Unser Tipp für das Finale: Wir bleiben in der Familie

Wir stimmen für 910. Ein Detail hat uns die Wahl leicht gemacht.



Nach Beobachtungen der Veranstalter schien Bucky Dent der Bärin im Frühsommer den Hof zu machen. Ob daraus etwas geworden ist, zeigt sich im Frühjahr 2027, wenn sie aus dem Winterschlaf kommt.



Bis dahin halten wir es so: Wenn Bucky schon nicht gewinnen darf, dann bitte seine Angebetete.

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