40 Tage Ewigkeit: Fatih Akins „Geister“ erzählt von der Unmöglichkeit des Abschieds

Es gibt Filme, deren Schwächen man schon in der zweiten Szene erkennt und denen man vergeben muss. Fatih Akins neuer Film „Geister“ ist so ein Fall. Man stolpert über Dialoge, die entsetzlich aufgeschrieben klingen und wie auswendig gelernte Gefühle vorgetragen werden. Im gemeinsam verfassten Drehbuch von Ruth Thoma und Fatih Akin sind das Wortwechsel, die entweder unbedingt natürlich sein oder besonders tiefe Emotionen triggern wollen.



Und dann sitzt man doch im Kino und sucht so leise wie möglich ein Taschentuch. Vielleicht liegt das daran, dass Akin mit „Geister“ keine realistische Liebesgeschichte erzählt, sondern ein Märchen über die Unmöglichkeit des Abschieds. Eines, in dem die Liebe den Tod für kurze Zeit überlisten darf. Außerdem sind Worte immer etwas schlechter dazu geeignet, etwas wie „Zauber“ einzufangen, man traut der Sprache zu viel zu. Das ist verzeihbar.

Der Anfang der Liebesgeschichte beginnt mit dem Ende

Faris (Eren M. Güvercin) und Farasha (Mariam Dawoud) sind zwanzig Jahre alt, als sie sich an der Bar einer rauschenden Abiturfeier im Hamburger Fernsehturm kennenlernen. Verliebtheit auf den ersten Blick, ausgelöst durch ein kokettierendes Gespräch über Abschlussnoten und Physik. Es ist eine wahre, für beide noch dazu die erste, Liebesgeschichte, an deren Anfang, noch vor dem ersten Kuss, der Tod steht.



Noch in derselben Nacht verunglückt Faris’ Auto, in dem er einen Freund, Farasha und deren betrunkene Freundin Una nach Hause fährt. Alle überleben, außer Farasha. Zurück bleiben Faris’ Schuldgefühle und sein Verlangen nach einer Liebe, die ihm das Schicksal brutal verwehrt. Doch Farasha ist nicht vollständig verschwunden. Als Geist erhält sie die Möglichkeit, Faris und ihre Angehörigen 40 Nächte lang in ihren Träumen zu besuchen.



Der Tod beendet die Beziehung nicht. Und hier beginnt Akins Märchen: Faris und Farasha finden in der Zwischenwelt, dem Limbus, erst richtig zueinander.

Zustimmung wird geprüft...

Wenn die Toten lieben dürfen

In der persischen und arabischen Erzähltradition ist die Liebe jenseits der Gesetze von Wirklichkeit ein wiederkehrendes Motiv. In der Geschichte von Leila und Madschnun des persischen Dichters Nezami können die Liebenden zu Lebzeiten nicht zueinanderfinden. Erst nach ihrem Tod erscheinen sie einem Freund im Traum, vereint im Paradies.



Auch die Geschichte von Yusuf und Zulaikha verhandelt das Traummotiv. In der Fassung des persischen Dichters Dschami verliebt sich Zulaikha im Schlaf in Yusuf, lange bevor sie ihm tatsächlich begegnet. Akins Film erinnert an beide Erzählungen, ohne sie ausdrücklich zu adaptieren.

Die Zahl 40 besitzt in vielen islamisch geprägten und persischen Traditionen eine besondere Bedeutung. Der 40. Tag nach einem Todesfall ist vielerorts ein wichtiger Gedenktag. Er markiert eine Schwelle zwischen dem unmittelbaren Verlust und dem Weiterleben der Hinterbliebenen.



Bei Akin wird aus dieser Übergangszeit eine Frist für die Liebe. Jeder gemeinsame Traum ist Erfüllung und Einlösung, aber zugleich ein weiterer Schritt auf den endgültigen Abschied zu. Die Wechsel zwischen dem Limbus und der Welt der Lebenden tragen vor allem das Zusammenspiel von Eren M. Güvercin und Mariam Dawoud.

Zwischen Hitchcock und japanischem Anime

Visuell und thematisch ist „Geister“ von Alfred Hitchcocks „Vertigo – Aus dem Reich der Toten“ inspiriert. Mit Kameramann Frank Griebe („Lola rennt“) an der Seite gelingen die Wechsel zwischen Schwindelerregung und Stille. Er fängt die Schauplätze einer Liebe ein, die keinen festen Ort mehr besitzt, und schafft Bilder, die das Schwebende und Unwirkliche suchen. Dabei lassen sich Einflüsse japanischer Anime-Filme neben dem des klassisch-romantischen Melodrams erkennen.



Auch bei Hitchcock versucht ein Mann, eine verlorene Geliebte zurückzugewinnen, und gerät dabei immer tiefer in die Verwechslung von Erinnerung, Begehren und Wirklichkeit. Entlarvt Hitchcock die Wiederkehr der Toten als zerstörerische Obsession, nimmt Akin die Möglichkeit des Übernatürlichen ernst.



Die erschütternde Erkenntnis: Wunder reichen nicht aus. Deshalb funktioniert die emotionale Mechanik am Ende doch. Denn „Geister“ stellt die kaum beantwortbare Frage: Was würde man selbst tun, wenn man einen geliebten Menschen noch einmal sehen könnte? Und wären dann 40 weitere Nächte ein Geschenk oder eine Qual?

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