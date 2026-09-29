Marokko bekommt erstmals eine Regierungschefin

Fatima Ezzahra El Mansouri soll nach dem Wahlsieg ihrer Partei eine Koalition bilden. Die Juristin kennt Regierung und Kommunalpolitik bereits – nun muss sie eine Mehrheit finden.

Marokkos neue Regierungschefin Fatima Ezzahra El Mansouri am 29. September 2026 in Rabat. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Regierung des Landes.

Marokkos König Mohammed VI. hat erstmals eine Frau zur Regierungschefin ernannt. Die 50-jährige Fatima Ezzahra El Mansouri sei am Dienstag im Königspalast in Rabat empfangen und mit der Bildung einer Regierung beauftragt worden, teilte das Königshaus laut dem marokkanischen Nachrichtenportal Le360 mit. El Mansouris Partei für Authentizität und Modernität (PAM) hatte die Parlamentswahl vergangene Woche gewonnen.



Die Ernennung ist ein historischer Schritt für Marokko. El Mansouri sagte nach Angaben von Le360, ihre neue Aufgabe sei nicht nur für sie persönlich, sondern für die Frauen des Landes ein Grund zum Stolz. Zugleich verwies sie auf die hohen Erwartungen der Bevölkerung, besonders der jungen Menschen.

Bürgermeisterin und Ministerin

El Mansouri ist Juristin und seit Jahren eine der prägenden Politikerinnen des PAM. Sie war von 2009 bis 2015 Bürgermeisterin von Marrakesch und übernahm das Amt im Jahr 2021 erneut. Seit demselben Jahr gehörte sie der Regierung als Ministerin für Raumordnung, Städtebau und Wohnungswesen an. Innerhalb des PAM koordiniert sie seit 2024 die gemeinsame Parteiführung.



Ihre politische Erfahrung reicht damit von der Kommunalpolitik bis ins Kabinett. Nun steht sie vor ihrer bislang schwierigsten Aufgabe: Aus dem Wahlsieg ihrer Partei muss sie eine tragfähige Regierungsmehrheit machen.

Koalitionsgespräche stehen bevor

Der PAM gewann 97 der 395 Sitze im Unterhaus. Für eine absolute Mehrheit sind 198 Mandate nötig. Die bisherige Regierungspartei RNI von Aziz Akhannouch kam auf 66 Sitze, die Istiqlal-Partei auf 65. El Mansouri kündigte Gespräche mit den im Parlament vertretenen Parteien an. Bereits nach der Wahl hatte sie gegenüber dem marokkanischen Medium Médias24 erklärt, der PAM schließe grundsätzlich keinen möglichen Partner aus.

Die Ernennung allein bedeutet noch nicht, dass eine neue Regierung im Amt ist. Nach der Regierungsbildung muss El Mansouri ihr Programm vorstellen und das Vertrauen des Unterhauses gewinnen. Die Verfassung schreibt vor, dass der König den Regierungschef aus der Partei ernennt, die bei der Parlamentswahl die meisten Sitze gewonnen hat. Der Monarch behält zugleich bei wichtigen politischen Entscheidungen großen Einfluss.

Wofür steht El Mansouri?

Politisch steht El Mansouri für den königsnahen, eher wirtschaftsliberalen Kurs ihrer Partei PAM, die Investitionen und neue Arbeitsplätze mit sozialen Verbesserungen verbinden will. Laut Reuters versprach die Partei im Wahlkampf unter anderem eine Million neue Stellen sowie Investitionen in Gesundheit und Bildung. Welche Vorhaben El Mansouri umsetzen kann, hängt von den Koalitionsverhandlungen ab.

El Mansouri übernimmt die Aufgabe in einer Phase großer Unzufriedenheit. Hohe Lebenshaltungskosten, fehlende Arbeitsplätze für junge Menschen und Probleme bei der Wohnraumversorgung gehören zu den drängenden Themen. Nur 38 Prozent der Wahlberechtigten gaben bei der Parlamentswahl ihre Stimme ab. Ihre Ernennung markiert damit einen Durchbruch bei der Besetzung des höchsten Regierungsamts, der politische Erfolg ihrer künftigen Regierung muss sich erst noch zeigen.

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