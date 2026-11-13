Unter 817 untersuchten Faustkeilen aus Südengland waren sieben übergroße Exemplare, die bis zu drei Kilogramm wogen. Als Werkzeuge waren sie offenbar wenig praktisch.

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Faustkeile aus Feuerstein, die in London gefunden wurden und rund 200.000 Jahre alt sind

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Außergewöhnlich große, mehr als 300.000 Jahre alte Faustkeile könnten frühen Menschen dazu gedient haben, handwerkliches Können oder gesellschaftliches Ansehen zu zeigen. Darüber berichtet das Wissenschaftsmagazin New Scientist. Die im heutigen Großbritannien gefundenen Werkzeuge könnten auch praktisch verwendet worden sein.



Auf eine mögliche gesellschaftliche Funktion deuten allerdings Formvergleiche und Versuche hin: Mit großen Nachbildungen ließ sich schlechter schneiden als mit kleineren. Die Untersuchung war am 12. Oktober im Fachblatt Journal of Archaeological Science: Reports erschienen.

Sieben besonders große Exemplare

Das Team um Malaika Standley Barrow vom University College London untersuchte 817 Faustkeile von sieben Fundorten in Südengland. Darunter waren sieben übergroße sogenannte Ficrons, längliche Faustkeile aus Feuerstein mit ausgeprägter Spitze und abgerundetem Ende. Solche Werkzeuge können bis zu 30 Zentimeter lang und drei Kilogramm schwer sein.

Die großen Exemplare waren besonders symmetrisch und hatten auffallend gerade Schneiden. Ihre dünnen Spitzen konnten bei der Bearbeitung leicht abbrechen. Die Herstellung erforderte deshalb besonderes Geschick.

Schneideversuch mit Nachbildungen

Erfahrene Handwerker stellten für den Versuch zehn große und zehn normalgroße Nachbildungen her. Anschließend sollten 20 Studenten mit den großen und den normalgroßen Nachbildungen jeweils zehn Seilstücke durchtrennen.

Mit den großen Werkzeugen brauchten sie durchschnittlich 22 Prozent mehr Zeit. Die schweren Faustkeile ließen sich schlechter handhaben und mussten teilweise mit beiden Händen gehalten werden.



Auch ihre Herstellung dauerte länger: im Durchschnitt rund 45 Minuten gegenüber 20 bis 30 Minuten für kleinere Exemplare.

Auch eine gesellschaftliche Funktion denkbar

Die Forscher vermuten, dass die übergroßen Faustkeile nicht allein für praktische Zwecke hergestellt wurden. Die großen Faustkeile könnten besonderes handwerkliches Können demonstriert oder das Ansehen innerhalb einer Gruppe erhöht haben. Sie halten es auch für möglich, dass die Faustkeile soziale Bindungen stärkten.

Damit ist eine ausschließlich symbolische Nutzung nicht belegt. Auch besondere praktische Verwendungen kommen infrage. Eine 2025 im Cambridge Archaeological Journal veröffentlichte Studie hält auch einen Einsatz beim Graben oder beim Schneiden für möglich, wenn eine zweite Person das Material festhielt.

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